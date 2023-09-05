Экспресс-кредиты для бизнеса: выгодно или нет?

Рассказываем, кому может интересен такой кредит и как его получить

05 сентября 2023, 13:05, ИА Амител erid: LjN8KHBBj

Кредит. Заем / Фото: mindandi / Freepik

Экспресс-кредит – один из самых удобных сегодня видов кредитования бизнеса. Решение по заявке можно получить в считанные минуты, при этом клиенту не нужно собирать большой комплект документов и предоставлять залог – это основные критерии успешности продукта. В чем его преимущества и кому он подойдет?

Что такое экспресс-кредит?

Основным отличием экспресс-кредитования от традиционного является то, что банк для ускорения процесса проверяет большой массив данных по клиенту автоматически, с использованием внешних и внутренних систем. Оформление кредита проходит в три этапа:

подача заявки;

рассмотрение и принятие решения;

зачисление денег на счет.

На этапе рассмотрения эксперты банка внимательно изучают потенциального заемщика, проверяют его финансовое состояние, просчитывают все возможные риски и оценивают вероятность возврата средств.

Но если кредитная история у заемщика прозрачная и понятная, то кредит станет быстрым и надежным способом получить необходимую сумму живыми деньгами на реализацию своих планов, что является несомненным преимуществом для бизнеса, ведь чаще всего предпринимателям деньгу нужны "здесь и сейчас".

Кому подходит такой кредит?

Экспресс-кредитование отлично подходит для владельцев малого и среднего бизнеса. Опытным предпринимателям оно поможет расширить свои возможности, а начинающим бизнесменам позволит твердо встать на ноги и выдержать конкуренцию на деловом рынке.

Полученные от банка средства можно использовать на самые разные цели:

внести оплату контрагентам за товары, работы и услуги;

потратить на зарплату сотрудникам;

приобрести необходимый для функционирования компании транспорт, оборудование или недвижимость.

Гибкость в использовании полученных средств также отличает кредитование от других видов финансирования.

Что предлагает клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк?

Получить экспресс-кредит на выгодных условиях можно в банке с 30-летней историей – АТБ.

Уже больше года Азиатско-Тихоокеанский банк выдает обновленные экспресс-кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с возможностью оформления на сайте банка и получения предварительного решения через две минуты.

"Открытие счёта онлайн, минимум документов, оперативная, но качественная оценка заёмщика – все это результат большой работы, которую мы проделали ради удобства и комфорта наших клиентов", – отметил региональный директор корпоративного бизнеса АТБ по Кемеровской области и Алтайскому краю Евгений Аглеков.

Взять кредит на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов рублей можно по программе "Бизнес-экспресс". Основное преимущество продукта в том, что деньги можно получить, не предоставляя дополнительные документы и залог. Банк принимает решение в течение нескольких минут на основании анкеты клиента. Все, что требуется от заемщика, – открыть расчетный счет в банке. Срок кредита может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка напрямую зависит от срока кредитования.

Заявку на предоставление кредита "Бизнес-экспресс" можно подать на сайте Азиатско-Тихоокеанского банка и не тратить время для похода в отделение.

"Несмотря на цифровизацию, нам удалось сохранить индивидуальный подход к решению разных финансовых задач. Взаимное доверие и внимание к клиентам – основа всего, что мы успешно делаем уже больше 30 лет", – добавил Евгений Аглеков.

По программе "Бизнес-оборот" можно получить до 10 млн рублей без предоставления залога с минимальным пакетом документов. Всего же этот вид кредитования предусматривает получение до 30 млн рублей при стабильной работе бизнеса. Сумма кредита рассчитывается на базе кредитовых оборотов по всем расчетным счетам клиента. Решение о кредитовании принимается всего по двум документам и при поручительстве физического и юридического лица. Срок возврата денежных средств может составлять до 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту для каждого клиента определяется индивидуально. Подать заявку на кредит можно не выходя из дома или из офиса, воспользовавшись электронной формой на официальном сайте АТБ.

Дополнительные возможности банка

Своим клиентам Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает широкий спектр услуг:

открытие и ведение расчетных счетов на выгодных условиях;

корпоративное кредитование;

индивидуальные ставки по депозитам;

операции с драгоценными металлами№

эксклюзивные условия по зарплатным проектам;

корпоративные карты "Мир";

банковские гарантии.

Кредитные программы АТБ для крупных корпоративных клиентов удовлетворяют потребности в заемных средствах для текущей и инвестиционной деятельности. Банк предоставляет инвестиционные и краткосрочные кредиты для бизнеса, кредиты в формате овердрафта, специализированные программы для недропользователей и специальные условия кредитования для собственников бизнеса. А также предлагает программы льготного кредитования, так как является участником нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и работает по государственным программам поддержки МСП.

Преимуществами кредитования в АТБ считаются быстрое принятие решения о выдаче кредита; возможность кредитоваться в иностранной валюте (например, китайских юанях); индивидуальный подход к каждому клиенту, а также возможность кредитования в формате кредитной линии с удобным графиком выборки.

АТБ активно обновляется, сервисы становятся удобнее, доступнее и быстрее благодаря цифровым каналам продаж. При этом банк обеспечивает безопасность своим клиентам, используя современные системы защиты от возможных атак. С каждым новым шагом навстречу прогрессу АТБ предлагает все больше услуг, которые можно оформить онлайн, но при этом остается "домашним" банком для своих клиентов и всегда рад их видеть и оказывать помощь лично. Кроме того, специалисты банка готовы оказывать помощь по телефону горячей линии 8-800-775-80-80.

АО "Азиатско-Тихоокеанский Банк"

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