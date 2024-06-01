Экстремальный май на Алтае. Перепады температур и осадков больше нормы в 2-3 раза
В Барнауле месячная норма осадков была превышена почти в два раза
01 июня 2024, 06:10, ИА Амител
Май в Алтайском крае в 2024 году выдался очень дождливым: месячная норма осадков была превышена минимум в 1,5 раза, а в отдельных районах их выпало больше в 3,5 раза. Самые интенсивные дожди прошли в Ключах – 353% от месячной нормы, заливало также Волчиху (347%), Ребриху (326%) и Угловское (310%). В Барнауле выпало 194 % от месячной нормы. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
Среднемесячная температура воздуха, несмотря на аномально холодные дни в третьей декаде, по итогам мая оказалась в пределах нормы. Холоднее на 1-2 градуса было по западу. А в восточных и в предгорных районах норма оказалась даже превышена на 1 градус, отмечает синоптик.
"Температура воздуха во второй декаде мая была выше нормы на 1-2 градуса. Самым теплым днем стало 10 мая: по югу и востоку воздух прогрелся до +30...+32°C. При этом третья декада была холоднее на 2-5 градусов. Например, днем 6 мая местами столбики термометров опустились до +6°C. Для конца мая это очень холодно. Но по итогу за счет экстремальных перепадов температур месяц вышел около нормы", – говорит Наталия Кобякова.
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