Элегантный бизнес-седан Arrizo 8 скоро появится в Автоцентре АНТ

Бомбическая новинка от CHERY – для самых быстрых и решительных

22 июня 2023, 10:15, ИА Амител LjN8KRCqd

Chery Arrizo 8 / Фото: Автоцентр АНТ

Отличная новость для барнаульских автолюбителей. Долгожданный седан Chery Arrizo 8* D-класса на современной модульной платформе M1X* уже доступен к предзаказу в Автоцентре АНТ или на сайте chery.ru.

Как забронировать?

Чтобы стать одним из первых владельцев элегантного бизнес-седана, нужно:

выбрать на сайте понравившийся автомобиль;

заполнить форму с необходимыми данными;

внести оплату за услугу бронирования в размере 10 тыс. рублей.

Обязательным условием бронирования и получения договора купли-продажи является присоединение к клубу поклонников Arrizo 8 в Telegram*.

Чем же так хорош Arrizo 8?

Бизнес-седан под своим капотом имеет эффективный силовой агрегат – двигатель третьего поколения 1.6TGDI* и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач DCT*, говорят в Автоцентре АНТ.

Турбированный двигатель разработан специалистами концерна Chery и австрийской компанией AVL*. Максимальная мощность – 136,5 кВт (186 л.с.) на 5500 об/мин. Такие показатели соответствуют 3.0-литровому 6-цилиндровому атмосферному двигателю.

Передняя независимая подвеска типа McPherson* обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой, высокую надежность.

Задняя многорычажная независимая подвеска соответствует используемой на моделях бизнес-класса, повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.

Особой выразительности седану добавляет Х*-образная форма радиаторной решетки, которая соответствует его темпераменту.













Chery Arrizo 8 / Фото: Автоцентр АНТ

А какой у него разгон и расход топлива?

Разгон от 0 до 100 км/ч у Arrizo 8 занимает 8,9 секунды. Максимальная скорость – 205 км/ч.

Расход топлива:

в смешанном режиме не превышает 6,2 литра на 100 км;

в городском – 8,5;

в загородном – 5.

Выбросы загрязняющих веществ седана соответствуют требованиям шестого экологического класса, при потреблении бензина АИ-92, подчеркнули в Автоцентре АНТ.

Что еще в нем есть?

Седан Arrizo 8 в исполнении Prestige* включает в себя широкий перечень оснащения для комфортного передвижения и решения повседневных бизнес-задач:

18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски;

полностью светодиодную оптику (фары основного света, передние дневные ходовые огни, задние фонари);

передние противотуманные фары;

боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов;

передние и задние датчики парковки;

систему мониторинга слепых зон (BSD)*;

предупреждение о покидании полосы (LDW)*;

ассистента удержания в полосе (LKA)*;

систему помощи при движении в пробках (TJA/ICA)*;

адаптивный круиз-контроль (ACC)*;

систему предупреждения о фронтальном столкновении (FCW)*;

систему автономного экстренного торможения (AEB)*;

предупреждение о наезде сзади (RCW)*;

антиблокировочную тормозную систему (ABS)*;

систему стабилизации курсовой устойчивости (ESС)*;

шесть подушек безопасности;

датчик света;

датчик дождя;

акустические передние стекла;

полноразмерное запасное колесо;

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане);

дистанционное управление открытием двери багажника и система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

Кстати о салоне, какой интерьер?

Просторный, позволяет с комфортом расположиться и водителю, и пассажирам. Выполнен в черном цвете и декорирован стильными серыми и хромированными элементами.

У сидений кожаная отделка, электрическая регулировка положения водительского сиденья в шести направлениях (пассажирского – в четырех) с функцией памяти, передние сиденья оборудованы функцией вентиляции.

В комплектацию авто, которые можно будет приобрести в Автоцентре АНТ, также входит: многофункциональное кожаное рулевое колесо с регулировкой в четырех направлениях (по вылету и углу наклона), полный "зимний" пакет, включая обогрев форсунок стеклоомывателя, функцию автоотпотевания стекла, климат-контроль и систему улучшенной фильтрации воздуха (фильтр N95) и ионизацию.

Комплекс системы мультимедиа представлен единым сдвоенным экраном с бортовым цифровым экраном общей диагональю 24,6 дюйма. На экран системы мультимедиа выводится информация с системы кругового обзора на 360 градусов, позволяющая водителю легко маневрировать при движении задним ходом и/или совершать парковку в тесных городских условиях.

Беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор, голосовое управление, штатная навигация, восемь музыкальных динамиков, атмосферная подсветка интерьера, Android Auto*/Apple CarPlay* также входят в штатный перечень комплектации Prestige.

















Chery Arrizo 8 / Фото: Автоцентр АНТ

Что входит в комплектацию Ultimate?

У Chery Arrizo 8 в комплектации Ultimate*:

панорамная крыша с люком;

12 музыкальных динамиков;

ассистент смены полосы (LCA);

предупреждение опасности при открытии дверей (DOW)*;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA)*;

система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB)*;

автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC)*;

10 подушек безопасности;

водительское сиденье дополнено электрической регулировкой поясничного упора, пассажирские сиденья второго ряда оборудованы авиационными подголовниками;

встроенный ароматизатор воздуха.

Итак, если вы решили приобрести этот новенький автомобиль, то не забывайте, что ваша выгода составит 50 тыс. руб. при бронировании онлайн до 30 июня 2023 года.

Автоцентр АНТ предлагает кредит от 0,01%, беспроцентную рассрочку 0% до 84 месяцев. Не забудьте вступить в фан-клуб Arrizo 8 в Telegram.

Chery Arrizo 8 – это инновационный прорыв. Это яркое выражение динамики и стремительности. Будь первым, приходите в Автоцентр АНТ.

Фото: Автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ – официальный дилер CHERY в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 249е (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.:+73852230050

https://chery-ant22.ru/* Chery Arrizo 8 ("Черри Арризо 8"); M1X ("Эм1Икс"); Telegram ("Телеграм"); 1.6TGDI ("1.6ТиДжиДиАй"); DCT ("ДиСиТи"); AVL ("ЭйВиЭл"); McPherson ("МакФерсон"); Х ("Икс"); Prestige ("Престиж"); BSD ("БиЭсДи"); LDW ("ЭлДиВи"); LKA ("ЭлКейЭй"); TJA/ICA ("ТиДжейЭй/АйКА"); ACC ("ЭйСиСи"); FCW (ЭфСиДабэдъю"); AEB ("ЭйИБи"); RCW ("АрСиДабэлъю"); ABS ("АБЭс"); ESС ("ИЭсСи"); Android Auto ("Андроид Ауто"); Apple CarPlay (Эйпл КаПлэй"); Ultimate ("Алтимет"); LCA ("ЭлСиЭй"); DOW ("ДиОДабэлъю"); RCTA ("АрСиТиЭй"); RCTB ("АрМиТиБи"); IHC ("АйЭйчСи").

ООО "АНТ 2000". ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Ставка в течение льготного периода (84 мес.) – 0%. Срок рассрочки от 1 до 84 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей CHERY. Страхование автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Срок действия акции с 01.04.2023 по 31.07.2023. Подробности на www.sovcombank.ru и у официального дилера CHERY Автоцентра АНТ.

Реклама