НОВОСТИПроисшествия

Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии

Во второй стране без света остались жители всей территории

24 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Города ночью без электричества в Грузии / Фото: паблик "Топорик"

Без электричества осталась вся территория Абхазии, а также крупные города Грузии, включая столицу Тбилиси и Батуми, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bg.me.

В Грузии сбой произошел около 00:15 по местному времени (23:15 мск) и привел к массовому отключению света. В Министерстве энергетики Абхазии уточнили, что причиной инцидента стала авария на Ингурской гидроэлектростанции, расположенной на административной границе республики. 

«В Грузинской государственной электросистеме телеканалу TV Pirveli сообщили, что пока не знают причин произошедшего. О возможных перебоях с водой в Тбилиси, Рустави и Мцхете предупредила компания Georgian Water and Power», — пишет издание.

Представители частной энергокомпании Telmico охарактеризовали ситуацию как "системное отключение". Инцидент вызвал резкое падение потребления электроэнергии в стране — с 1860 МВт·ч до 563 МВт·ч.

Отключение затронуло не только свет, но и водоснабжение. Компания Georgian Water and Power предупредила жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты о возможных перебоях с подачей воды. Как сообщает "Sputnik Грузия", электричество постепенно возвращается в некоторые районов столицы.

Происшествия
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:56:41 24-07-2026

ну правильно построили при СССР, не ремонтировали, ездили на ней как на осле а когда осел упал оказалось оба на. Учтите если срок эксплуатации этой ГЭС истек скоро она вообще прикажет долго жить
Надо привыкать к керосинке или лучине

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:47 24-07-2026

Гость (11:56:41 24-07-2026) ну правильно построили при СССР, не ремонтировали, ездили на... Им Россия бесплатно электричество включит...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:15:44 24-07-2026

Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что обязаны. Нахлебников, блин, на шее у России ... Спасибо политике наших руководов.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:21 24-07-2026

гость (12:15:44 24-07-2026) Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что ... мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит, лично видела. Видимо, не считают нужным отключать в светлое время суток

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

14:22:31 24-07-2026

Гость (12:45:21 24-07-2026) мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит... У нас в Новоалтайске тоже запостой горит. И?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:49 25-07-2026

Гость (12:45:21 24-07-2026) мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит... У них вся коммутация развалена, все на соплях.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:01 24-07-2026

гость (12:15:44 24-07-2026) Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что ... Нужно ее к России присоединить и всё

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:18 24-07-2026

Начало конца

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров