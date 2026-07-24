Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии

Во второй стране без света остались жители всей территории

24 июля 2026, 11:50, ИА Амител

Города ночью без электричества в Грузии / Фото: паблик "Топорик"

Без электричества осталась вся территория Абхазии, а также крупные города Грузии, включая столицу Тбилиси и Батуми, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bg.me.

В Грузии сбой произошел около 00:15 по местному времени (23:15 мск) и привел к массовому отключению света. В Министерстве энергетики Абхазии уточнили, что причиной инцидента стала авария на Ингурской гидроэлектростанции, расположенной на административной границе республики.

«В Грузинской государственной электросистеме телеканалу TV Pirveli сообщили, что пока не знают причин произошедшего. О возможных перебоях с водой в Тбилиси, Рустави и Мцхете предупредила компания Georgian Water and Power», — пишет издание.

Представители частной энергокомпании Telmico охарактеризовали ситуацию как "системное отключение". Инцидент вызвал резкое падение потребления электроэнергии в стране — с 1860 МВт·ч до 563 МВт·ч.

Отключение затронуло не только свет, но и водоснабжение. Компания Georgian Water and Power предупредила жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты о возможных перебоях с подачей воды. Как сообщает "Sputnik Грузия", электричество постепенно возвращается в некоторые районов столицы.