Электричество пропало в городах Грузии и Абхазии
Во второй стране без света остались жители всей территории
24 июля 2026, 11:50, ИА Амител
Без электричества осталась вся территория Абхазии, а также крупные города Грузии, включая столицу Тбилиси и Батуми, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Bg.me.
В Грузии сбой произошел около 00:15 по местному времени (23:15 мск) и привел к массовому отключению света. В Министерстве энергетики Абхазии уточнили, что причиной инцидента стала авария на Ингурской гидроэлектростанции, расположенной на административной границе республики.
«В Грузинской государственной электросистеме телеканалу TV Pirveli сообщили, что пока не знают причин произошедшего. О возможных перебоях с водой в Тбилиси, Рустави и Мцхете предупредила компания Georgian Water and Power», — пишет издание.
Представители частной энергокомпании Telmico охарактеризовали ситуацию как "системное отключение". Инцидент вызвал резкое падение потребления электроэнергии в стране — с 1860 МВт·ч до 563 МВт·ч.
Отключение затронуло не только свет, но и водоснабжение. Компания Georgian Water and Power предупредила жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты о возможных перебоях с подачей воды. Как сообщает "Sputnik Грузия", электричество постепенно возвращается в некоторые районов столицы.
11:56:41 24-07-2026
ну правильно построили при СССР, не ремонтировали, ездили на ней как на осле а когда осел упал оказалось оба на. Учтите если срок эксплуатации этой ГЭС истек скоро она вообще прикажет долго жить
Надо привыкать к керосинке или лучине
12:11:47 24-07-2026
Гость (11:56:41 24-07-2026) ну правильно построили при СССР, не ремонтировали, ездили на... Им Россия бесплатно электричество включит...
12:15:44 24-07-2026
Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что обязаны. Нахлебников, блин, на шее у России ... Спасибо политике наших руководов.
12:45:21 24-07-2026
гость (12:15:44 24-07-2026) Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что ... мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит, лично видела. Видимо, не считают нужным отключать в светлое время суток
14:22:31 24-07-2026
Гость (12:45:21 24-07-2026) мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит... У нас в Новоалтайске тоже запостой горит. И?
11:55:49 25-07-2026
Гость (12:45:21 24-07-2026) мало того, что не платят. У них уличное освещение днем горит... У них вся коммутация развалена, все на соплях.
22:18:01 24-07-2026
гость (12:15:44 24-07-2026) Ав Абхазии за свет вообще не платят. Они и не считают, что ... Нужно ее к России присоединить и всё
13:20:18 24-07-2026
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