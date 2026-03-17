На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут на фоне нефтяной блокады США

В ряде регионов страны начали запускать микросистемы

17 марта 2026, 08:29, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Электроэнергетическая система Кубы вновь столкнулась с масштабным сбоем — произошло полное отключение электроэнергии на всей территории страны. Об этом официально сообщила государственная электроэнергетическая компания через свой Telegram‑канал, пишет ТАСС.

Куба оказалась полностью обесточена на фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США и затяжных проблем с поставками топлива и энергоснабжением, которые длятся уже несколько месяцев.

В условиях усиливающегося кризиса руководство страны вынуждено вести переговоры с Вашингтоном, пытаясь снизить нарастающее давление и найти пути выхода из сложившейся ситуации. 

После полного отключения национальной энергосистемы кубинские власти приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. В ряде регионов страны начали запускать микросистемы. 

В публикации в социальной сети X представители компании уточнили, что компания Energás уже ввела в эксплуатацию один генерирующий блок, тем самым положив начало процессу возобновления подачи электроэнергии в отдельных районах. Предыдущий аналогичный коллапс на Кубе случился 4 марта.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

08:42:07 17-03-2026

на фоне нефтяной блокады США --- интересно, больше 30 лет после СССР ничего не могли сделать. а Трамп пришел, нахлобучил и Венесуэллу, и Кубу. Походу и Иран добьет

Avatar Picture
Гость

08:50:23 17-03-2026

Гость (08:42:07 17-03-2026) на фоне нефтяной блокады США --- интересно, больше 30 лет по... Слишком широко шагает. Того и гляди - штаны порвет.

Avatar Picture
майор

16:36:34 17-03-2026

Гость (08:50:23 17-03-2026) Слишком широко шагает. Того и гляди - штаны порвет. ... да походу уже порвал
а Кубе надо было портативные атомные реакторы приобретать, а то сидели ждали - дождались
кстати вполне возможно плавучую АЭС туда подогнать. Такие сейчас строят у нас на верфях для СевМор пути

Avatar Picture
dok_СФ

09:10:07 17-03-2026

"вынуждено вести переговоры с Вашингтоном.. " - похоже на сегодня надо надеяться только на себя или вести переговоры только не с вашингтоном..

Avatar Picture
Гость

12:39:30 17-03-2026

А с кем?

Avatar Picture
Гость

09:18:31 17-03-2026

Срочно вписать Кубу в нашу конституцию ( опыт есть) и идти освобождать.
стоит только бровь поднять и все получится

Avatar Picture
Ииииииигорь

09:55:13 17-03-2026

Куба ляжет под Америку....

Avatar Picture
Гость

11:56:09 17-03-2026

Кубе нужно жаловаться в ООН.
Пиндосы краёв не видят.

Avatar Picture
Гость

12:02:24 17-03-2026

Гость (11:56:09 17-03-2026) Кубе нужно жаловаться в ООН.Пиндосы краёв не видят.... Была ООН, да сдулась.

