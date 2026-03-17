На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут на фоне нефтяной блокады США
В ряде регионов страны начали запускать микросистемы
17 марта 2026, 08:29, ИА Амител
Электроэнергетическая система Кубы вновь столкнулась с масштабным сбоем — произошло полное отключение электроэнергии на всей территории страны. Об этом официально сообщила государственная электроэнергетическая компания через свой Telegram‑канал, пишет ТАСС.
Куба оказалась полностью обесточена на фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США и затяжных проблем с поставками топлива и энергоснабжением, которые длятся уже несколько месяцев.
В условиях усиливающегося кризиса руководство страны вынуждено вести переговоры с Вашингтоном, пытаясь снизить нарастающее давление и найти пути выхода из сложившейся ситуации.
После полного отключения национальной энергосистемы кубинские власти приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. В ряде регионов страны начали запускать микросистемы.
В публикации в социальной сети X представители компании уточнили, что компания Energás уже ввела в эксплуатацию один генерирующий блок, тем самым положив начало процессу возобновления подачи электроэнергии в отдельных районах. Предыдущий аналогичный коллапс на Кубе случился 4 марта.
08:42:07 17-03-2026
на фоне нефтяной блокады США --- интересно, больше 30 лет после СССР ничего не могли сделать. а Трамп пришел, нахлобучил и Венесуэллу, и Кубу. Походу и Иран добьет
08:50:23 17-03-2026
Гость (08:42:07 17-03-2026) на фоне нефтяной блокады США --- интересно, больше 30 лет по... Слишком широко шагает. Того и гляди - штаны порвет.
16:36:34 17-03-2026
Гость (08:50:23 17-03-2026) Слишком широко шагает. Того и гляди - штаны порвет. ... да походу уже порвал
а Кубе надо было портативные атомные реакторы приобретать, а то сидели ждали - дождались
кстати вполне возможно плавучую АЭС туда подогнать. Такие сейчас строят у нас на верфях для СевМор пути
09:10:07 17-03-2026
"вынуждено вести переговоры с Вашингтоном.. " - похоже на сегодня надо надеяться только на себя или вести переговоры только не с вашингтоном..
12:39:30 17-03-2026
dok_СФ (09:10:07 17-03-2026) "вынуждено вести переговоры с Вашингтоном.. " - похоже на се...
А с кем?
09:18:31 17-03-2026
Срочно вписать Кубу в нашу конституцию ( опыт есть) и идти освобождать.
стоит только бровь поднять и все получится
09:55:13 17-03-2026
Куба ляжет под Америку....
11:56:09 17-03-2026
Кубе нужно жаловаться в ООН.
Пиндосы краёв не видят.
12:02:24 17-03-2026
Гость (11:56:09 17-03-2026) Кубе нужно жаловаться в ООН.Пиндосы краёв не видят.... Была ООН, да сдулась.