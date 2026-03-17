На Кубе вновь произошел тотальный блэкаут на фоне нефтяной блокады США

17 марта 2026, 08:29, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

Электроэнергетическая система Кубы вновь столкнулась с масштабным сбоем — произошло полное отключение электроэнергии на всей территории страны. Об этом официально сообщила государственная электроэнергетическая компания через свой Telegram‑канал, пишет ТАСС.

Куба оказалась полностью обесточена на фоне продолжающейся нефтяной блокады со стороны США и затяжных проблем с поставками топлива и энергоснабжением, которые длятся уже несколько месяцев.

В условиях усиливающегося кризиса руководство страны вынуждено вести переговоры с Вашингтоном, пытаясь снизить нарастающее давление и найти пути выхода из сложившейся ситуации.

После полного отключения национальной энергосистемы кубинские власти приступили к поэтапному восстановлению электроснабжения. В ряде регионов страны начали запускать микросистемы.

В публикации в социальной сети X представители компании уточнили, что компания Energás уже ввела в эксплуатацию один генерирующий блок, тем самым положив начало процессу возобновления подачи электроэнергии в отдельных районах. Предыдущий аналогичный коллапс на Кубе случился 4 марта.



