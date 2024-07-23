Ежемесячная аудитория Telegram достигла почти 1 миллиарда человек

По словам Павла Дурова, по сравнению с весной прирост составил 50 миллионов пользователей

23 июля 2024, 13:14, ИА Амител

Telegram / Фото: Silas Stein / dpa / picture-alliance / ТАСС

Telegram достиг 950 миллионов активных пользователей в месяц, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Telegram достиг 950 миллионов ежемесячных активных пользователей – по сравнению с 900 миллионами весной. На пути к одному миллиарду", – написал он.

Накануне Дуров также рассказал, что в Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц.

Также в мессенджере начнут показывать дату регистрации и основную страну у публичных аккаунтов, чтобы было легче выявлять мошенников.