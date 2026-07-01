Эпидемиолог объяснил, какова вероятность заразиться энцефалитом после укуса клеща

Вероятность развития инфекции зависит от нескольких факторов

01 июля 2026, 11:22, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Заражение клещевым энцефалитом после укуса инфицированного клеща происходит далеко не всегда. По оценкам специалистов, вероятность развития заболевания составляет около 2–6%. Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

По словам специалиста, даже если клещ является носителем вируса клещевого энцефалита, это не означает, что человек обязательно заболеет.

«Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев. Точной цифры для России нет, но в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2–6%», — отметил эксперт.

Шахмарданов пояснил, что вероятность развития инфекции зависит от нескольких факторов, в том числе от количества вируса, попавшего в организм, и состояния иммунной системы человека. При хорошем иммунитете заболевание может протекать в легкой форме или вовсе бессимптомно.

При этом врач подчеркнул, что недооценивать опасность инфекции нельзя. По его словам, клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, нередко протекает в две стадии и способен привести к тяжелым, необратимым последствиям.

Самым эффективным способом профилактики заболевания специалист назвал вакцинацию, которая значительно снижает риск тяжелого течения инфекции.