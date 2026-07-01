Эпидемиолог объяснил, какова вероятность заразиться энцефалитом после укуса клеща
Вероятность развития инфекции зависит от нескольких факторов
01 июля 2026, 11:22, ИА Амител
Заражение клещевым энцефалитом после укуса инфицированного клеща происходит далеко не всегда. По оценкам специалистов, вероятность развития заболевания составляет около 2–6%. Об этом РИА Новости сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
По словам специалиста, даже если клещ является носителем вируса клещевого энцефалита, это не означает, что человек обязательно заболеет.
«Даже если клещ оказался зараженным вирусом клещевого энцефалита, заболевание развивается не в 100% случаев. Точной цифры для России нет, но в мировой практике риск при присасывании инфицированного клеща оценивается примерно в 2–6%», — отметил эксперт.
Шахмарданов пояснил, что вероятность развития инфекции зависит от нескольких факторов, в том числе от количества вируса, попавшего в организм, и состояния иммунной системы человека. При хорошем иммунитете заболевание может протекать в легкой форме или вовсе бессимптомно.
При этом врач подчеркнул, что недооценивать опасность инфекции нельзя. По его словам, клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, нередко протекает в две стадии и способен привести к тяжелым, необратимым последствиям.
Самым эффективным способом профилактики заболевания специалист назвал вакцинацию, которая значительно снижает риск тяжелого течения инфекции.
11:24:34 01-07-2026
"Точной цифры для России нет"
Давайте начнем с того, что вероятность заразиться от укуса в Европейской части России и вероятность на Дальнем Востоке/Сибири различается на порядок
12:02:23 01-07-2026
Гость (11:24:34 01-07-2026) "Точной цифры для России нет"Давайте начнем с того, ... Сейчас уже нет особой разницы, так как клещи туда уже мигрировали за несколько последних лет. В Краснодарском крае еще в апреле зарегистрировали больше 6000 укусов.
12:52:28 01-07-2026
Гость (12:02:23 01-07-2026) Сейчас уже нет особой разницы, так как клещи туда уже мигрир... Разница есть, так как количество носителей вируса среди клещей различается.
13:38:28 01-07-2026
Гость (12:02:23 01-07-2026) Сейчас уже нет особой разницы, так как клещи туда уже мигрир...
Клещи там и так всегда были. Но тот вид клещей намного реже является переносчиком энцефалита
16:04:42 01-07-2026
Гость (12:02:23 01-07-2026) Сейчас уже нет особой разницы, так как клещи туда уже мигрир...
Клещи-мигранты?
11:50:36 01-07-2026
Такая же как у блондинки на улице встретить динозавра 50х50%
13:11:00 01-07-2026
в красноярском крае нашли в тайге после того как пролетел вертолёт растворяющуюся огромную банку полную клещей, сдали несколько на анализ, оказались все энцефалитными! ну в смысле все несут эту японскую заразу!...
15:43:10 01-07-2026
А где статистика сколько клещей заразились от людей присосавшись? Эй люди! О себе только думаем?
16:13:21 01-07-2026
полностью некомпетентная статья
клещи имеют пять разных видов которые по разному разносят и по разному кусают
болезни которые разносят около 50 разных видов с разной степенью последствий
одни такие что даже не укусив а проползя у вас по голой руке вы помрете от этого вируса попавшего на кожу
и такие что вы переболеете после укуса без симптомов и не заметите вообще
есть на человеке разные зоны укуса по разному опасные например в ногу или в затылок. В случае заражения в первом может быть хромота как последствие а во втором случае помрете