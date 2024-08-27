Еще 16 дорожных камер появятся в Алтайском крае до конца 2024 года

Шесть из них разместятся на дорогах между городами и муниципалитетами, другие — в городах

27 августа 2024, 22:40, ИА Амител

Камеры фотовидеофиксации нарушений / Фото: Минтранс Алтайского края

Еще 16 дорожных камер появятся на дорогах Алтайского края в 2024 году. Об этом в ходе онлайн-конференции рассказал министр транспорта региона Антон Воронов.

По его словам, четыре из них разместят на региональных дорогах, еще две – на федеральных, по три – в Барнауле и Новоалтайске, две – в Бийске и одну – в Рубцовске. Сейчас проводятся работы по их монтажу.

Кроме того, из 183 стационарных комплексов 21 придется передислоцировать на другие участки дорог – из-за новых требований законодательства. На это понадобится значительное время, а потому, вероятнее всего, с 1 сентября с этих комплексов сотрудники ГАИ перестанут выносить штрафы. Они будут применяться лишь для фиксации транспортных средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Еще 26 стационарным комплексам потребуется изменить зону контроля. Эти работы завершат до 1 сентября.

Воронов также отметил, что камеры нужны для повышения безопасности на дорогах. Они помогают снизить количество ДТП, а также число смертельных случаев и травм. Комплексы фотовидеофиксации считаются одним из действенных способов снижения аварийности, подчеркнул министр.