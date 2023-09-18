Эксперты оценили возможный поворот в российско-украинском конфликте

18 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В конце осени 2023 года Владимир Зеленский "готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию на Украине", сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в своем телеграм-канале. И некоторые эксперты уверены, что боевые действия на Украине могут получить новое обоснование. Сейчас, напомним, с российской стороны конфликт называется специальной военной операцией, с украинской – используются различные формулировки. Зачем президенту Зеленскому объявлять войну России и какие последствия может вызвать такой шаг – в материале Андрея Магаса для amic.ru.

"Формально уже все готово"

По мнению Ильи Кивы, украинский президент может пойти на объявление войны России для того чтобы: уничтожить протестное население, сделать невозможным проведение выборов и вернуть интерес мирового сообщества к украинскому конфликту. В последнее время на Западе чувствуют усталость от Украины и все чаще намекают Киеву на переговоры. Однако Киев желает заставить партнеров поддерживать огонь военных действий, который грозит перерасти в третью мировую войну и новый виток экономического кризиса, угрожающий добить экономику Европы.

"Формально у Зеленского основания на это есть и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать", – написал Кива, заявив, что данная цитата взята из разговора с неназванным советником офиса президента Украины.

Высокопоставленный источник РИА Новости в Москве заявил, что "объявление войны после полутора лет поражений ВСУ – это оторванная от реальности нелепость". Он добавил, что объявлять войну, по логике, следует лишь в том случае, если имеются шансы победить. Однако, подчеркнул источник агентства, "у Киева таких шансов нет – ни с помощью Запада, ни тем более с опорой на собственные силы и ресурсы".

Немного раньше информации Кивы схожее по содержанию сообщение разместил телеграм-канал "Легитимный" (который, как полагают ряд экспертов, ведут жители одной из азиатских стран, но данными его снабжают украинские оппозиционеры). В посте утверждалось, что "в офисе президента рассматривают вариант официального объявления войны России и масштабного призыва всех в армию". "Этот шаг многие называют агонией, которая подтвердит тот факт, что все очень плохо на Украине и власть ведет страну к развалу", – пишет автор канала.

Причинами, которые способны толкнуть Зеленского и компанию на изменение статуса военного конфликта, телеграм-канал называет то, что выиграть выборы в парламент партия президента Украины вряд ли сможет. "Есть версия, что его могут слить и сделать даже виноватым в разжигании войны. Значит, ему проще затопить корабль, чтобы замести следы коррупции", – говорится в материале.

Также автор канала пишет, что оружия для ВСУ Запад уже сейчас поставляет крайне мало, намекая, что в случае "официальной" войны Устав ООН запрещает подобную помощь воюющим сторонам. То есть официальные поставки с началом юридически обоснованной войны могут быть сведены к минимуму.

Война перекроет газ

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев считает, что объявление войны может стать ответом Зеленского на сигналы со стороны Запада и США о желательности начала переговоров с Россией, на которые украинская власть пойти не может. Он также убежден, что новый статус происходящего повлияет на экономические взаимоотношения с европейскими странами, и без того существенно подорванными.

"В этом случае мы уже не будем осуществлять транзит газа в Европу через Украину. Сейчас европейские страны пока пользуются благоприятными условиями его получения, а Киев зарабатывает на транзите. Но состояние войны не позволит нам продолжать прокачку голубого топлива", – сообщил он amic.ru.

В 2022 году физический объем поставок российского газа в ЕС через украинские трубы составил 21 млрд кубометров топлива, Киев заработал на этом 1,27 млрд долларов.

В конце июня 2023 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил британскому изданию Financial Times, что шансы договориться с Москвой о продлении договора о газовом транзите на 2024 год невелики. Так что прекращение прокачки лишает украинскую сторону дополнительных доходов и является дополнительным аргументом для объявления войны.

По мнению Перенджиева, официальное объявление войны может позволить Киеву требовать от западных партнеров не только поставок оружия, но и участия их подразделений в боевых действиях против России.

"Не исключено, что украинская сторона пытается подвигнуть Запад к расширению театра военных действий, включив в него Балтику, атаковать которую, по их замыслу, могла бы Польша. Или, скажем, открыть арктический фронт, в который могли бы включиться северные страны НАТО", – предположил эксперт.

Собеседник уверен, что этот шаг Украины поставит в сложное положение государства, которые пытаются усидеть на двух стульях в нынешнем конфликте. Например, Турцию, занимающуюся реализацией газовых проектов с Россией и при этом снабжающую оружием Киев.

Повод ударить по Банковой?

Изменение статуса боевых действий может оказаться на руку России, считает военный эксперт, доктор политических наук Михаил Александров.

"Мы можем осуществлять ряд административных мер – по наращиванию нашей обороны, проводить мобилизацию, если она требуется (не обязательно, что это будет). Это дает нам повод наносить более масштабные удары по украинским объектам, связанным с военной сферой и властными структурами. В том числе и с использованием тактического ядерного оружия", – отметил собеседник.

Эксперт также указал, что сейчас со стороны России избегают наносить удары по офису президента Украины или зданию Верховной рады. При объявлении нам войны ситуация может измениться, отметил он.

Михаил Александров также предположил, что Зеленскому объявление войны даст повод сконцентрировать власть в своих руках, отказаться от выборов и провести тотальную мобилизацию. Ведь сейчас там нередки случаи, когда мобилизованные граждане оспаривают свой призыв в судах и выигрывают дела. В новой ситуации подобных явлений уже не будет. Возможен также роспуск Верховной рады и создание какого-нибудь "Комитета по управлению страной".

"Не исключено, что в этих устремлениях Зеленского поддерживают американцы, чтобы тот выглядел пристойно в глазах мирового общества, если распустит Раду и узурпирует власть. Мы считаем его режим нацистским и диктаторским, чем он на самом деле и является, а США преподносят так, что это якобы авторитарная Россия напала на демократическую Украину", – рассказал Александров.

В то же время не исключено, что Илья Кива своим сообщением может намекать на возможное радикальное изменение политической конфигурации на Украине – в частности, вероятность осуществления там военного переворота, полагает Александр Перенджиев.