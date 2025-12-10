Есть погибший. Стали известны подробности ДТП на автодороге Бийск — Белокуриха

Удар лобовой, движение на участке было ограниченно

10 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

На 20-м километре трассы Бийск – Белокуриха около 19:00 произошла серьезная авария, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

По предварительной информации, 57-летний водитель Mazda Demio, направлявшийся из села Смоленского в сторону Бийска, потерял контроль над машиной, после чего его автомобиль вынесло на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Land Rover, которым управлял мужчина 1974 года рождения.

«От полученных травм водитель "Мазды" погиб еще до прибытия бригады скорой помощи. Второму участнику ДТП медики оказали помощь на месте», – отметили в ведомстве.

Сейчас на участке работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Алейск произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка, еще двое пострадали.