Журналистка заявила, что до сих пор не может спокойно заходить в его кабинет

12 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян уже пятый месяц лежит в коме. Его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на этом фоне ее моральное состояние ухудшилось. Так, журналистка не может спокойно смотреть на фотографии мужа и заходить в его кабинет. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Я даже на фотографии не могу его смотреть, в кабинет его заходить. Я в него ни разу не зашла за все это время, даже если нужно что-то взять, я прошу сестру или маму. Мне кажется, у меня тут же разорвется сердце, я больше не встану, и все. Я его очень люблю", – рассказала Симоньян телеведущему Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

В больнице у Тиграна Кеосаяна журналистка бывает ежедневно. Она поблагодарила всех, кто молится за здоровье режиссера, и призналась, что сама ежедневно обращается к Богу с просьбами о помощи мужу. С ее слов, она смирилась с тем, что врачи сделали все возможное, поэтому сейчас старается сосредоточиться на работе.

Так, Симоньян самостоятельно начала вести программу "Ч.Т.Д.", которая заменила проводимую ее супругом "Международную пилораму". Кроме того, она представила в Москве фильм, который снял Кеосаян, и начала активно работать над своим общественно-политическим каналом.

Ранее жена режиссера рассказывала о большом стрессе, который испытывают дети из-за комы отца. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она призналась, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с супругом, что стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – рассказала Симоньян.

С ее слов, супруги почти не ездили в командировки, а если и уезжали куда-то, то вместе.

Кроме этого, Маргарита Симоньян заботится о 86-летней матери Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что свекрови очень трудно пережить болезнь сына. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем очень сожалеет.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.По данным медиков, в последние дни телеведущий начал слабо реагировать на внешние раздражители: световые и звуковые сигналы. Такая динамика может говорить о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы. Один из врачей отметил, что эти реакции уже можно рассматривать как позитивный знак. Однако медики подчеркивают, что говорить о восстановлении сознания, несмотря на обнадеживающие сдвиги, пока рано. За состоянием Тиграна Кеосаяна продолжают тщательно наблюдать, подчеркивая необходимость времени и осторожность в оценках.