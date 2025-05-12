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"Больше не встану". Симоньян рассказала о своем состоянии на фоне комы Тиграна Кеосаяна

Журналистка заявила, что до сих пор не может спокойно заходить в его кабинет

12 мая 2025, 14:00, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru
Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян уже пятый месяц лежит в коме. Его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, что на этом фоне ее моральное состояние ухудшилось. Так, журналистка не может спокойно смотреть на фотографии мужа и заходить в его кабинет. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Я даже на фотографии не могу его смотреть, в кабинет его заходить. Я в него ни разу не зашла за все это время, даже если нужно что-то взять, я прошу сестру или маму. Мне кажется, у меня тут же разорвется сердце, я больше не встану, и все. Я его очень люблю", – рассказала Симоньян телеведущему Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".

В больнице у Тиграна Кеосаяна журналистка бывает ежедневно. Она поблагодарила всех, кто молится за здоровье режиссера, и призналась, что сама ежедневно обращается к Богу с просьбами о помощи мужу. С ее слов, она смирилась с тем, что врачи сделали все возможное, поэтому сейчас старается сосредоточиться на работе.

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из передачи

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Медики отмечают, что его слабые реакции на внешние раздражители можно рассматривать как позитивный знак
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Так, Симоньян самостоятельно начала вести программу "Ч.Т.Д.", которая заменила проводимую ее супругом "Международную пилораму". Кроме того, она представила в Москве фильм, который снял Кеосаян, и начала активно работать над своим общественно-политическим каналом.

Ранее жена режиссера рассказывала о большом стрессе, который испытывают дети из-за комы отца. В беседе с Натальей Подольской на YouTube-шоу "Ваша Наташа" она призналась, что на протяжении месяца почти всегда находилась в больнице с супругом, что стало источником новых проблем.

"Потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома", – рассказала Симоньян.

С ее слов, супруги почти не ездили в командировки, а если и уезжали куда-то, то вместе.

Фото: кадр из программы

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Кроме этого, Маргарита Симоньян заботится о 86-летней матери Тиграна Кеосаяна. Она призналась, что свекрови очень трудно пережить болезнь сына. Журналистка заявила, что поддерживает родственницу путем давления, о чем очень сожалеет.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.По данным медиков, в последние дни телеведущий начал слабо реагировать на внешние раздражители: световые и звуковые сигналы. Такая динамика может говорить о сохранении активности некоторых отделов его центральной нервной системы. Один из врачей отметил, что эти реакции уже можно рассматривать как позитивный знак. Однако медики подчеркивают, что говорить о восстановлении сознания, несмотря на обнадеживающие сдвиги, пока рано. За состоянием Тиграна Кеосаяна продолжают тщательно наблюдать, подчеркивая необходимость времени и осторожность в оценках.

Россия Знаменитости

Комментарии 30

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LS

17:58:43 12-05-2025

Дай Бог ему выздлровления!

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гость

18:13:53 12-05-2025

LS (17:58:43 12-05-2025) Дай Бог ему выздлровления!... Да какое уже выздоровление(((( Максимум существование, к сожалению...

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Гость

22:52:28 12-05-2025

LS (17:58:43 12-05-2025) Дай Бог ему выздлровления!... Дай бог, что бы каждого так лечили!

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Гость

08:19:31 15-05-2025

LS (17:58:43 12-05-2025) Дай Бог ему выздлровления!... Истина гласит - Бог в такие случаи не вмешивается. Хоть попы и трындят все от Бога, но люди пока не под властны Богу, ибо ими правит Сатана, временный правитель этого мира на время его спора с Богом.

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Гость

18:22:06 12-05-2025

При подкормке извне можно, выходит, жить вечно (пусть даже не приходя в сознание) - это ли не сенсационное решение проблемы "неизбежности" смерти?

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Гость

18:22:23 12-05-2025

Помоги ему боже

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Гость

19:35:48 12-05-2025

Плачу с вами

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Дарья

20:08:01 12-05-2025

Здоровья и все будет хорошо .

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Игорь

20:48:12 12-05-2025

Молимся за тебя и верим в выздоровление!!! Маргарите держаться и верить. Все должно быть хорошо с таким человеком,он сильный он встанет.

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Гость

21:31:44 12-05-2025

Дай бог ему здоровья на зло всем ' чертям"

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Лена

21:42:29 12-05-2025

Даже не верится что случилась беда Тигран божественный человек таких мало да пусть всевышний поможет ему очень жаль до слез его

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Анжелика

23:10:56 12-05-2025

Надежда умирает последней. Всё в руках божьих. Чудеса случаются! Маргарите и её семье здоровья, терпения! Бог никому не даёт выше его сил.

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Гость

00:12:07 13-05-2025

Маргарите мужества пройти этот путь. Что бы ни случилось.

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Марина

00:15:05 13-05-2025

Маргарита держитесть,пусть Святая Матронушка вам поможет.Все будет хорошо,Тигран обязательно вернется к вам🙏🙏🙏

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Виталий

01:43:54 13-05-2025

Тигран хватит уже отдохнул Давай начинай работать Маргарита Симоновна конечно очень интересные вещи рассказывает, порой до слез, в своей программе которая идёт вместо международной пиломамы но я ужасно соскучился по твоим едким, но таким нужным в современном обществе шуткам и комментариям, которыми ты сыпал как из рога изобилия в своей в программе всё отдохнул хватит Давай возвращайся к работе! Мы заждались!

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Тамара

02:06:08 13-05-2025

Надо просто делать все, что можно и нужно. Его на тот свет не взяли, значит рано ещё. На этот свет он может не хочет овощем, поэтому надо что-то делать, например, ауру восстанавливать и Бог даст. Эфирные масла в крем против пролежней, массаж рук осторожный и пр.

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Кирилл

20:25:01 13-05-2025

Надо же...Я даже не знал, что с ним беда случилась. Спаси его Господи.

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Владимир

01:43:48 14-05-2025

Господи помилуй!🙏🙏

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Алёна

11:34:12 14-05-2025

Маргарита, верьте и держитесь! Каждому Господь посылает испытание по силам! Вы - сильная,мудрая, стойкая. Все будет хорошо! Всё выдержите. Крепитесь и молитесь. Поправляйся,уважаемый Тигран, дома тебя очень очень очень ждут!

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Гость

16:09:27 14-05-2025

Лена (21:42:29 12-05-2025) Даже не верится что случилась беда Тигран божественный челов... А с чего он божественный??

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Соня

17:14:10 14-05-2025

Моя мама была госпитализирована 7 апреля 2025, мама боролась все время была на ивл кормили через зонд она глаза открывала но не чего не понимала и не разговаривала как это тяжело мамочка я все время была с тобой рядом в реанимации всегда пускали конечно моё здоровье пошатнулось, а 29 апреля на Радоницу мамочка ушла от обширного инфаркта,Царство Небесное тебе Мамочка Любовь, люблю тебя твоя дочь как тяжело мам без тебя

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Ксения

18:21:10 14-05-2025

Мне почему-то не хватает лица и немножко язвительного голоса Тиграна, он очень поднимает настроения, хочу скорее услышать

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Вячеслав

21:11:36 14-05-2025

Маргарита держись. Даст бог все будет хорошо. Желаю вам всем здоровья и удачи. Храни вас бог.

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Анна

22:32:30 14-05-2025

Нельзя опускать руки, время все покажет. Он придет в себя, очень скоро. Он уникальный, не такой как мы. Сами увидите!

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Людмила

00:09:04 15-05-2025

С большим уважением отношусь к Тиграну, к Маргарите. Верю, что любовь поможет. Он обязательно поправится. Верить и ждать!

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Гость

11:50:18 15-05-2025

Желать плохого людям нельзя.Но это нелюди.

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Ольга

16:11:48 15-05-2025

Милая и любимая Маргарита!Все вместе с тобой молимся Создателю.Все в его руках.Ты прекрасна в своей мужественности!Держись!Будь примером нам!

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Наталья

17:47:58 15-05-2025

Маргарита, несколько лет назад мою маму задавила машина, реанимация. Врачи сказали- безнадёжный случай, даже не надейтесь, всё очень плохо. А мне люди подсказали - читайте молитву " богородица, дева радуйся...." 40 раз, а потом проси жизни и здоровья ей. И так периодически постоянно, как сможете, но ежедневно конечно. Я истово молилась. Врачи удивлялись - "чем же она держится, не понимаем". Но всё время повторяли - не питайте никаких надежд. У неё, кроме других травм, был раздавлен таз, как могли собрали. И она жила. Врачи удивлялись. Выжила. Через 2 месяца её выписали домой лежачую. Сказали, что максимум надежды, если она сядет. Через полгода я её стала учить ходить на костылях, через 2 месяца я позвонила врачам, спросила :" сколько месяцев у пожилых срастаются кости и когда можно отложить костыли?" В ответ сначала молчание, шок, потом они попросили её привезти в больницу, показать, сказали впервые такой уникальнейший случай. Чудеса случаются, молитесь Богородице 40раз , просите, верьте! Тигран ещё очень нужен на этом свете, вашей семье. Господь милостив!

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Ольга Селим

01:20:33 16-05-2025

Господь с Вами! Терпения и надежду!

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Гость

08:57:49 16-05-2025

Как много мракобесия!

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