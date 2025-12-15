Люди получают хорошую пищу, редактируют фото с помощью ИИ и оформляют возврат денег за якобы плохое качество

15 декабря 2025, 11:40, ИА Амител

Пицца / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / Алиса / amic.ru

Пользователи из США применяют ИИ, чтобы подделывать фото еды из доставки. Сайт Daily Dot пишет, что американцы фотографируют блюдо, например, бургер, а затем с помощью искусственного интеллекта делают так, чтобы котлета выглядела сырой. Затем они обращаются в службу поддержки с жалобой, после чего им возвращают деньги, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Daily Dot ссылается на публикацию одного из пользователей в X от апреля этого года, которая набрала больше миллиона просмотров. В посте есть две фотографии, на одной из них котлета у бургера выглядит готовой, а на другой – практически сырая. Пользователь подписал фото: "Редактирую фотографии, чтобы оформить возврат денег в DoorDash".

В комментариях такое не одобрили и осудили, назвав это мошенничеством и воровством. Высказались на эту тему и некоторые американские блогеры, например CarterPCs, у которого почти 6 млн подписчиков.

«Люди используют ИИ, чтобы редактировать фото для возвратов в DoorDash. Это уже новое дно. Это даже и не должно работать, если слишком часто обращаться в поддержку, вас же просто заблокируют. И делать подобное с малым ресторанным бизнесом просто неправильно. Как я понял, DoorDash выплачивает возврат самостоятельно. Однако в любом случае так делать нельзя. Не стоит заниматься мошенничеством ради бесплатного бургера», – подчеркнул блогер.

Каких-либо официальных заявлений или реакции от американских сервисов по доставке еды не последовало, поэтому вряд ли ситуация имеет массовый характер. Подобные случаи происходили, по данным Telegram-каналов, и в России. Утверждается, что пользователи подделали фотографию пиццы, чтобы она выглядела подгоревшей, и просили возврат денег.

Евгений Кураков, эксперт по искусственному интеллекту и ресторатор из Барнаула, такую схему мошенничества считает нереалистичной. Первое, что мог бы сделать администратор службы доставки, – запросить вдобавок к фото видеозапись, которую подделать сложнее. Но есть и другие способы верификации.

«Как мне кажется, этим точно побалуются наши в кавычках добропорядочные ребята, которые захотят освоить искусственный интеллект вот в такой области. На самом деле у любого изображения существует электронная подпись. Вид камеры, линза, время снимка, если оно правильным протоколом, в хорошем разрешении, в виде файла. Искусственно сгенерированный контент имеет только объем веса. Службы доставки, крупные, федеральные, имеют видеофиксацию упаковки. Если не на всех этапах, то на ключевых. Это, в том числе, мера безопасности со стороны поставщика услуги», – отметил Евгений Кураков.

При этом политика многих компаний – просто вернуть деньги, если жалоба поступила. Сервисы быстро найдут способ, как разрешить ситуацию, считает гендиректор компании Dbrain, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хахунов.

«Мы можем обучить достаточно легко нейросеть, которая будет выявлять, является ли данное изображение сгенерированным или нет. И она будет работать с очень высокой точностью. Наверное, единственный случай, когда она может работать хуже, это если кто-то будет специально обучать какие-то генераторы конкретно под модификацию еды. В это, во-первых, верится с трудом, во-вторых, даже если это будет так, то это не будет такой массовый инструмент», – подчеркнул Алексей Хахунов.