Цифровые вмятины. Мошенники стали предлагать "побить" машину искусственным интеллектом

Страховые компании уверяют, что поддельные фото ДТП, созданные ИИ, не пройдут проверку без настоящих документов из Госавтоинспекции

28 ноября 2025, 10:40, ИА Амител

Белый автомобиль / Фото: amic.ru
Белый автомобиль / Фото: amic.ru

Разбить машину… на фото. Мошенники начали использовать нейросети для фальсификации ДТП. Об этом радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал руководитель блока "Урегулирование убытков" компании "Росгосстрах" Арман Гаспарян. 

В пресс-релизе, который компания "Росгосстрах" направила в редакцию BFM, приводятся примеры объявлений в интернете с предложением за 200–300 рублей "разбить машину на фото". Такие объявления действительно есть. Но многие из них уже заблокированы, в остальных сказано, что услуга предлагается для пранка, пошутить над другом. BFM обзвонили больше десятка таких объявлений, и никто из собеседников не согласился подделывать фото для страховых компаний.

Действительно ли повреждения, которые генерируются ИИ на фотографиях автомобилей, легко можно предъявить страховым компаниям? Комментирует Евгений Кураков, предприниматель и эксперт в сфере искусственного интеллекта:

«Ситуация, конечно, абсурдная, если не сказать трагично-комичная. Раньше это можно было сделать точно так же благодаря фотошопу. А почему это именно сейчас происходит? Изображение, видео, музыку мы сейчас можем в том числе создавать благодаря только текстовому запросу. Исходного изображения просто может и не быть. Однако есть зарубежные сервисы, которые анализируют изображение и интерпретируют, естественно или искусственно оно создано».

Фотографии страховой обязательно предъявлять вместе с пакетом документов, где будет подтверждение факта ДТП из Госавтоинспекции или с извещение о происшествии, составленное по европротоколу. Тогда эти бумаги тоже окажутся подделкой. Юрист и руководитель судебной практики по ДТП и автострахованию Михаил Востриков считает, что схема с обманом страховщиков с помощью ИИ вряд ли вообще возможна.

«Клиенты, которые обращаются в страховые компании с поддельными фотографиями, для них наступает, по большому счету, та же ответственность, что и для тех, кто инсценирует ДТП, пытаясь повредить автомобиль так, чтобы это проходило по страховому случаю. Так как в страховую нужно привезти транспортное средство для осмотра, подделкой повреждений  на фотографиях не достигнуть нужного результата. Здесь возможна, скорее, подделка фотографий в части обстановки. То есть где это произошло и как. Может, просто там человек молотком бил по капоту. В Алтайском крае пока уголовных дел в этой сфере нет».

По словам экспертов, большинство попыток мошенничества в ОСАГО и каско – это хорошо известные схемы: имитации ДТП, подставы на круговом движении и перекрестках, подделка документов. То есть это все еще человеческий креатив.

Комментарии

Avatar Picture
гости

10:57:44 28-11-2025

Скоро вся наша жизнь будет сплошная нейросеть. Куда ни глянь, везде они.
Что-то мне подсказывает, что ни к чему хорошему это не приведет.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:10 28-11-2025

гости (10:57:44 28-11-2025) Скоро вся наша жизнь будет сплошная нейросеть. Куда ни глянь... У меня вызывает недоумение какое-то абсурдное несоответствие развитых высоких технологий и крайне тупых результатов их применения. Какие-то бессмысленные дебильные картинки, видосики, песенки. Ни новых позитивных идей, ни прогрессивных взглядов. Абсолютно унылое, мертвое содержание.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

10:58:55 28-11-2025

Работ экспертам незначительно прибавится, а вот показательные уголовные дела в отношении таких вот умельцев (не исполнителей, а заказчиков) отрезвят безбашенных.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:57 28-11-2025

Кратко: зумеры изобрели фотошоп.

  -3 Нравится
Ответить
