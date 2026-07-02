Аграрии говорят, что урожайность в 2026 году сократится как минимум на 30% из-за долгой знойной погоды

02 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Сельскохозяйственные работы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Уже месяц в Алтайском крае стоит аномально жаркая погода. Из-за высоких температур и отсутствия дождей сельское хозяйство столкнулось с серьезной засухой. Аграрии уже говорят о том, что урожайность в 2026 году сократится как минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. Если дождей не будет, то ситуация может ухудшиться еще сильнее. Подробнее — в материале amic.ru.

"Урожайность будет ниже"

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры почвоведения и агрохимии, Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ) Ольга Антонова рассказала, что из-за жары в этом году стоит ждать раннего созревания урожая, а также заметного снижения его количества. По ее словам, июнь превышает многолетнюю температурную норму примерно на 7°C, и сумма положительных температур для многих культур в большинстве районов края уже набрана.

«Основная ситуация на полях такова: пока все идет к тому, что жара ускоряет созревание и снижает количество урожая. Сейчас каждый день работает на сокращение вегетации. Такой ситуации в Алтайском крае вообще не было за всю его историю. Такого катастрофического по количеству тепла месяца еще не было ни разу. Это впервые», — подчеркнула Антонова.

Сельскохозяйственные работы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Она отметила, что, несмотря на высокие температуры, сейчас есть новые, "более интенсивные" сорта растений, которые могут бороться с засухой. Эксперт считает, что урожай будет у тех культур, которые цветут и формируют завязи. Профессор считает, что ситуация с рапсом еще может "выправиться", также лен может давать из пазух новые побеги. Но в целом урожайность будет ниже, уверена профессор.

«Примерно на 30-50% урожайность будет ниже по сравнению с прошлым годом, когда выпало много осадков. Если в прошлом году у нас качество зерна, число падения не соответствовало норме, то в этом году, возможно, и клейковина будет нормальная, и число падения будет нормальное. Но урожай будет ниже», — отметила она.

Антонова подчеркнула, что в отдельных районах аграрии смогут собрать посевную норму. А вот на южных склонах края ее, вероятно, получить не удастся, сказала специалист.

"Точка невозврата пройдена"

Как и Ольга Антонова, главный агроном хозяйства "Дубровское" Сергей Канунников отметил, что урожайность в 2026 году сократится минимум на 30%. Однако если и дальше дождя не будет, то ситуация может ухудшиться еще сильнее, и самые большие проблемы будут с урожаем гороха. По его словам, сейчас в районах края наблюдается разное положение дел, ведь где-то прошли дожди, а где-то — нет. Поэтому по итогам года "кто-то будет на коне, а кто-то под конем", считает Канунников. Однако обстановка на полях пока не критическая, уверен агроном.

«Точка невозврата пройдена. Культуры заложили потенциал урожайности. Уже такого, как в предыдущие годы, 100% не будет. Но важно понимать, что последние два года не были типичными для нас. А этот год как раз типичный для края. В июне часто не бывает дождей. В 2012 году было критично — тогда ни в мае, ни в июне не было дождя. Сейчас еще ничего, будем надеяться. Если дожди пойдут, ситуация будет средней», — рассказал он.

Сельскохозяйственные работы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Руководитель Сельскохозяйственного предприятия им. Г.С. Титова, депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Александр Траутвейн подчеркнул, что ситуация с засухой уже повлияла на будущий урожай, и он уже точно будет меньше, чем в 2025 году. По его словам, от жары и засухи страдают пшеница, горох, гречиха, рапс и другие культуры. Траутвейн напомнил, что в июне осадков "почти не было", стояла температура около 30–35°C, а где-то "хороший дождь" в последний раз прошел в апреле. И такой погоды не было около десяти лет, сказал Траутвейн.

«Проблема с засухой огромна, и урожай будет намного меньше. Может быть, частично он погибнет. Насколько именно произойдет снижение, пока неизвестно, потому что все надеются на дожди. На мой взгляд, если до 15 июля хорошие дожди не пройдут, то урожай будет как минимум в два раза меньше, чем прошлогодний», — заявил он.

По словам Траутвейна, в случае обильных осадков может быть улучшение ситуации с масличными культурами или с гречихой, однако по зерновым чудо уже вряд ли случится. И больше всего пострадает пшеница, уверен депутат. Он полагает, что в этом году возможны и случаи запахивания урожая, ведь для многих аграриев будет проще "запахать" поле на следующий год, чем тратить деньги на дорогое топливо, чтобы получить "три-пять центнеров с гектара".

Сельскохозяйственные работы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

"Недалеко и до голода"

Топливный кризис, происходящий в стране, еще сильнее ухудшает ситуацию с урожаем, отметил он. Ведь из-за него значительно выросли цены на дизельное топливо. Траутвейн подчеркнул, что уже сейчас аграрии останавливают заготовку кормов.

«На заправке "Роснефти" солярка по 80 рублей, а трейдеры сегодня предлагают ее по 160. Как можно произвести дешевую продукцию, дешевое молоко, мясо, хлеб при стоимости солярки 160 рублей? Я уж не говорю об удобрениях и всем остальном. Сегодня ситуация не просто страшная, она ужасающая. Надо в набат бить и что-то делать. Иначе если мы так в уборку войдем без дизельного топлива, то, на мой взгляд, недалеко и до голода», — отметил руководитель предприятия.

Он добавил, что власти могут "спасти ситуацию", и для этого нужно либо обеспечить сельхозпредприятия дизельным топливом в период уборки урожая, либо помочь им заключить "какие-нибудь прямые договоры" с крупными российскими нефтяными компаниями.

В конце июня "Вести Алтай" сообщали, что продолжительная жара в Алтайском крае начала сказываться на состоянии сельскохозяйственных культур, и на некоторых полях практически остановилась вегетация, что может отразиться на будущем урожае. При этом отмечалось, что речь идет не обо всех сельхозугодьях, а об отдельных полях.

В 2025 году сельскохозяйственный сезон стал рекордным по многим показателям. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказывал, что в регионе собрали 10 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, чего еще "не было никогда". Масличных культур было намолочено 3,5 миллиона тонн, и этот показатель был лучшим в России, как и в 2024 году. Зернобобовых собрано 6,7 миллиона тонн — это четвертое место по стране.