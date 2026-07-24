Эвакуировали сортировочный центр Wildberries
Мера направлена на обеспечение безопасности
24 июля 2026, 07:30, ИА Амител
Компания Wildberries / Фото: amic.ru
Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Всех работников оперативно вывели из здания.
«Эвакуация прошла в соответствии с установленными протоколами безопасности. Сейчас для выявления возможных угроз проводят проверку территории», — отметили в компании.
В Wildberries подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов — приоритет.
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07:44:56 24-07-2026
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