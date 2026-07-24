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Эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Мера направлена на обеспечение безопасности

24 июля 2026, 07:30, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru
Компания Wildberries / Фото: amic.ru

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всех работников оперативно вывели из здания.

«Эвакуация прошла в соответствии с установленными протоколами безопасности. Сейчас для выявления возможных угроз проводят проверку территории», — отметили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов — приоритет.

Татьяна Ким / Фото: t.me/kimtatyana2024

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Комментарии 1

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Трагати

07:44:56 24-07-2026

вб - это платформенный бизнес, как озон.
в рф больше платформ нет.
продолжайте жевать сопли и надеяться на дух анкориджа

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