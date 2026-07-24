Эвакуировали сортировочный центр Wildberries

Мера направлена на обеспечение безопасности

24 июля 2026, 07:30, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru

Сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуировали в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Всех работников оперативно вывели из здания.

«Эвакуация прошла в соответствии с установленными протоколами безопасности. Сейчас для выявления возможных угроз проводят проверку территории», — отметили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов — приоритет.