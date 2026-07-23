Компания разработала симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги

23 июля 2026, 14:48, ИА Амител

Татьяна Ким / Фото: t.me/kimtatyana2024

Компания Wildberries 23 июля начнет перечислять выплаты продавцам за уничтоженные на складах товары в результате атак украинских дронов. Об этом гендиректор маркетплейса Татьяна Ким написала в своем Telegram-канале.

«Начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов», — говорится в сообщении.

Как уточняют "Известия", компания разработала симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как если бы товары продавались со склада.

Напомним, атака на логистические комплексы в Электростали и Котовске произошла ночью 18 июля. А 22 июля беспилотники ударили еще по двум складам Wildberries — в Краснодаре и Невинномысске.

Ранее Татьяна Ким прокомментировала атаки на объекты Wildberries. Она подчеркнула, что маркетплейс не прекращает работу.