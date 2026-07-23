Татьяна Ким рассказала, кто в первую очередь получит выплаты за уничтоженные товары
Компания разработала симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги
23 июля 2026, 14:48, ИА Амител
Компания Wildberries 23 июля начнет перечислять выплаты продавцам за уничтоженные на складах товары в результате атак украинских дронов. Об этом гендиректор маркетплейса Татьяна Ким написала в своем Telegram-канале.
«Начинаем первые начисления селлерам, чьи товары пострадали в Электростали. В первую очередь нам важно поддержать самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов», — говорится в сообщении.
Как уточняют "Известия", компания разработала симулятор продаж, по которому продавцы будут получать деньги, как если бы товары продавались со склада.
Напомним, атака на логистические комплексы в Электростали и Котовске произошла ночью 18 июля. А 22 июля беспилотники ударили еще по двум складам Wildberries — в Краснодаре и Невинномысске.
Ранее Татьяна Ким прокомментировала атаки на объекты Wildberries. Она подчеркнула, что маркетплейс не прекращает работу.
14:59:30 23-07-2026
получил сегодня. Примерно 30% от суммы ущерба. В чатах коллеги пишут о поступлении 3000-5000р или примерно 10%-15%. О полной компенсации даже не мечтаем. Если только через суд
15:22:31 23-07-2026
Гость (14:59:30 23-07-2026) получил сегодня. Примерно 30% от суммы ущерба. В чатах колле... Подавай в суд на укрофашистов, после Победы компенсируют.
15:11:01 23-07-2026
Пусть убыки взыщут с укрофашистов.
15:29:37 23-07-2026
Гость (15:11:01 23-07-2026) Пусть убыки взыщут с укрофашистов.... Если дрон уничтожил жилой дом или машину, также убытки предложите взыскивать с укронацистов?
16:28:05 23-07-2026
на то и существует механизм контрибуций
если киев отойдет России то золотов его банках изьятое и будет делиться на компенсации пострадавшим но это маловероятно. золото вывезут в первую очередь. В этом случае особняки, дворцы, земельные участки могут пойти в компенсацию
если с НАТО все таки будет закусон то под репарации может пойти Лувр, Дрезденские галереи, сокровища Тауэра, замки и дворцы
17:24:39 23-07-2026
умный (16:28:05 23-07-2026) на то и существует механизм контрибуцийесли киев отойдет... ...а если бы у бабушки был (ну дальше вы знаете)...
17:27:27 23-07-2026
умный (16:28:05 23-07-2026) на то и существует механизм контрибуцийесли киев отойдет...
Тут два варианта, могу предложить:
1) у вас кончился самогон и нечем догнаться
2) мама забрала плойку за плохое поведение