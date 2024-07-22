В Telegram появятся браузер и магазин мини-приложений

Мессенджер также введет новые меры для борьбы с мошенниками, сообщил Павел Дуров

22 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Telegram / Источник фото: unsplash.com

В Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"В этом месяце мы представим магазин мини-приложений и встроенный в приложение браузер с поддержкой Web3-страниц", – написал он.

Кроме того, в Telegram будут отображаться дата регистрации и основная страна для публичных аккаунтов. Это нужно для борьбы с мошенниками.

Ранее депутат Антон Немкин заявил, что у России есть возможность полностью заблокировать Telegram.