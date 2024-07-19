Telegram открыл монетизацию для российских каналов

Выводить средства можно будет только во внутренней валюте

19 июля 2024, 21:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Владельцам Telegram-каналов в России стала доступна функция монетизации. Об этом сообщает NN.

Теперь владельцы российских Telegram-каналов могут получать доход от рекламы, которая отображается в их каналах. Информация о монетизации доступна в разделе "Статистика".

Чтобы проверить свой баланс, владелец канала может перейти во вкладку "Монетизация". Баланс распределяется между владельцами каналов и рекламодателями в соотношении 50 на 50. Однако доход будет начисляться во внутренней валюте Stars.

Stars можно обменять на криптовалюту TON на платформе Fragment или использовать для покупки рекламы на собственном канале. Однако пока неясно, сколько денег можно заработать на рекламе – даже у крупных каналов баланс составляет 0 долларов.