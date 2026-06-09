Главное — планировать расходы и не оставлять отложенную сумму в наличных, а переводить на отдельный счет

09 июня 2026, 11:58, ИА Амител

Кошелек с рублями / Фото: amic.ru

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" заявил, что нехватка денег до зарплаты чаще всего связана не с низким доходом, а с неумением планировать расходы.

Эксперт пояснил, что если человек регулярно берет займы или вынужден резко экономить в конце месяца, значит, ему стоит составить финансовый план — отслеживать ежедневные траты, предвидеть периоды повышенных расходов и соотносить их с поступлениями.

Беляев отметил, что обычно можно безболезненно откладывать 10% от зарплаты, если она не находится на уровне физиологического минимума, главное — сразу переводить эту сумму на отдельный счет.

Кроме того, экономист посоветовал избегать спонтанных покупок, ведь зачастую достаточно подождать пару дней до получения дохода, вместо того чтобы брать деньги в долг. Ранее россиянам предрекли задержки зарплат в 2026 году.



