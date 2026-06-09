НОВОСТИОбщество

Финансовый эксперт дал полезный совет тем, кому постоянно не хватает денег до зарплаты

Главное — планировать расходы и не оставлять отложенную сумму в наличных, а переводить на отдельный счет

09 июня 2026, 11:58, ИА Амител

Кошелек с рублями / Фото: amic.ru
Кошелек с рублями / Фото: amic.ru

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" заявил, что нехватка денег до зарплаты чаще всего связана не с низким доходом, а с неумением планировать расходы.

Эксперт пояснил, что если человек регулярно берет займы или вынужден резко экономить в конце месяца, значит, ему стоит составить финансовый план — отслеживать ежедневные траты, предвидеть периоды повышенных расходов и соотносить их с поступлениями.

Беляев отметил, что обычно можно безболезненно откладывать 10% от зарплаты, если она не находится на уровне физиологического минимума, главное — сразу переводить эту сумму на отдельный счет. 

Кроме того, экономист посоветовал избегать спонтанных покупок, ведь зачастую достаточно подождать пару дней до получения дохода, вместо того чтобы брать деньги в долг. Ранее россиянам предрекли задержки зарплат в 2026 году.

Накопление, деньги / Изображение сгенерировано

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деньги Бюджет
       

Комментарии 5

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Гость

12:25:22 09-06-2026

Где этих Економистов берут? Они зп видали ? А СМИ плевать , лишь бы чепуху писать

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Змей

14:57:08 09-06-2026

Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за квартиру 6000р. , на лекарства 3000р. за телефон и инет 600р, коту на прокорм 1000р ,то остальные конечно нужно положить на счет и ждать прибавки.

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Шинник

15:07:17 09-06-2026

Змей (14:57:08 09-06-2026) Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за к... Кота на пирожки вот и экономия ежемесячная.

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Гость

17:34:20 09-06-2026

Змей (14:57:08 09-06-2026) Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за к... Задолбали уже малограмотные. Если расходы на квартиру больше 22%, положена субсидия.

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Гость

19:59:36 09-06-2026

При зарплате более 100 000 руб, можно быть финансово неграмотным, а деньги все равно будут оставаться, которые можно откладывать. А вот наоборот , на одну пенсию, даже Греф не проживет.

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