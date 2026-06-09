Финансовый эксперт дал полезный совет тем, кому постоянно не хватает денег до зарплаты
Главное — планировать расходы и не оставлять отложенную сумму в наличных, а переводить на отдельный счет
09 июня 2026, 11:58, ИА Амител
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру" заявил, что нехватка денег до зарплаты чаще всего связана не с низким доходом, а с неумением планировать расходы.
Эксперт пояснил, что если человек регулярно берет займы или вынужден резко экономить в конце месяца, значит, ему стоит составить финансовый план — отслеживать ежедневные траты, предвидеть периоды повышенных расходов и соотносить их с поступлениями.
Беляев отметил, что обычно можно безболезненно откладывать 10% от зарплаты, если она не находится на уровне физиологического минимума, главное — сразу переводить эту сумму на отдельный счет.
Кроме того, экономист посоветовал избегать спонтанных покупок, ведь зачастую достаточно подождать пару дней до получения дохода, вместо того чтобы брать деньги в долг. Ранее россиянам предрекли задержки зарплат в 2026 году.
12:25:22 09-06-2026
Где этих Економистов берут? Они зп видали ? А СМИ плевать , лишь бы чепуху писать
14:57:08 09-06-2026
Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за квартиру 6000р. , на лекарства 3000р. за телефон и инет 600р, коту на прокорм 1000р ,то остальные конечно нужно положить на счет и ждать прибавки.
15:07:17 09-06-2026
Змей (14:57:08 09-06-2026) Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за к... Кота на пирожки вот и экономия ежемесячная.
17:34:20 09-06-2026
Змей (14:57:08 09-06-2026) Какой этот икспедр вумный!!! Если пенсия 19200, из них за к... Задолбали уже малограмотные. Если расходы на квартиру больше 22%, положена субсидия.
19:59:36 09-06-2026
При зарплате более 100 000 руб, можно быть финансово неграмотным, а деньги все равно будут оставаться, которые можно откладывать. А вот наоборот , на одну пенсию, даже Греф не проживет.