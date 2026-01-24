Физрук пообещал детям незабываемую поездку в лагерь, собрал деньги и исчез

Сумма ущерба превысила два миллиона рублей

24 января 2026, 16:55, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В российской столице правоохранители задержали экс-педагога по физической культуре, которого подозревают в мошеннических действиях. По информации "МВД Медиа", мужчина брал на себя обязательства по организации летнего отдыха для детей, однако исчез вместе с полученными финансами.

В органы внутренних дел обратилась родительница одного из учеников. Она сообщила, что педагог под предлогом организации поездки ее ребенка в спортивно-оздоровительный лагерь и приобретения необходимой экипировки получил от нее сумму в размере 68 тысяч рублей. Впоследствии мужчина систематически переносил сроки поездки, отказывался возвращать денежные средства, после чего уволился из образовательного учреждения и прекратил любое общение.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что аналогичным образом были обмануты еще 24 семьи. Суммарный ущерб оценивается почти в 1,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное производство по статье о мошенничестве, 26-летний подозреваемый находится под стражей.