Фотографы запечатлели мистический туман на Телецком озере
Густые испарения полностью укрывают водную гладь озера
26 января 2026, 08:30, ИА Амител
Фото: Роман и Татьяна Воробьевы
Телецкое озеро в Республике Алтай оказалось скрыто под плотным туманом, который придал пейзажу почти мистический вид. Снимками необычного природного явления поделились сотрудники Алтайского заповедника.
На фотографиях видно, как густые испарения полностью укрывают водную гладь озера, лишая его привычного солнечного блеска. Туман настолько плотный, что скрывает небо даже в ясную погоду.
Особенно выразительно такое зрелище выглядит в безветренные дни, когда туман долго держится над водой и создает ощущение нереальности происходящего.
09:04:20 26-01-2026
туман всегда мистически выглядит особенно когда тебе на трассе в лоб летит встречка.
09:56:06 26-01-2026
Гость (09:04:20 26-01-2026) туман всегда мистически выглядит особенно когда тебе на трас... Праворукая встречка с неотрегулированными фарами увеличивая в разы аварийность на дорогах.
13:18:07 26-01-2026
спасибо. красивое
14:27:30 26-01-2026
а слабо уплыть на лодке в туман и обратно вернуться и рассказать как путешествовал и что видел в Шамбале
09:23:44 27-01-2026
Что-то не радует подобное...