Фотографы запечатлели мистический туман на Телецком озере

Густые испарения полностью укрывают водную гладь озера

26 января 2026, 08:30, ИА Амител

Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Телецкое озеро в Республике Алтай оказалось скрыто под плотным туманом, который придал пейзажу почти мистический вид. Снимками необычного природного явления поделились сотрудники Алтайского заповедника.

На фотографиях видно, как густые испарения полностью укрывают водную гладь озера, лишая его привычного солнечного блеска. Туман настолько плотный, что скрывает небо даже в ясную погоду.

Особенно выразительно такое зрелище выглядит в безветренные дни, когда туман долго держится над водой и создает ощущение нереальности происходящего.