НОВОСТИОбщество

Фотографы запечатлели мистический туман на Телецком озере

Густые испарения полностью укрывают водную гладь озера

26 января 2026, 08:30, ИА Амител

Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Телецкое озеро в Республике Алтай оказалось скрыто под плотным туманом, который придал пейзажу почти мистический вид. Снимками необычного природного явления поделились сотрудники Алтайского заповедника.

На фотографиях видно, как густые испарения полностью укрывают водную гладь озера, лишая его привычного солнечного блеска. Туман настолько плотный, что скрывает небо даже в ясную погоду.

Особенно выразительно такое зрелище выглядит в безветренные дни, когда туман долго держится над водой и создает ощущение нереальности происходящего.

Телецкое озеро / Фото: Елена Шевелева, Константин Хорошилов

Фотографы запечатлели ледяные красоты на Телецком озере

Зимнее озеро предстало во всей красе перед фотографами
НОВОСТИОбщество

природа Республика Алтай

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:04:20 26-01-2026

туман всегда мистически выглядит особенно когда тебе на трассе в лоб летит встречка.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:06 26-01-2026

Гость (09:04:20 26-01-2026) туман всегда мистически выглядит особенно когда тебе на трас... Праворукая встречка с неотрегулированными фарами увеличивая в разы аварийность на дорогах.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:18:07 26-01-2026

спасибо. красивое

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:30 26-01-2026

а слабо уплыть на лодке в туман и обратно вернуться и рассказать как путешествовал и что видел в Шамбале

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
***

09:23:44 27-01-2026

Что-то не радует подобное...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров