Фотографы запечатлели ледяные красоты на Телецком озере

Зимнее озеро предстало во всей красе перед фотографами

22 января 2026, 09:00, ИА Амител

Фото: Елена Шевелева, Константин Хорошилов

Зимнее Телецкое озеро предстало во всей красе: ледяные гроты, застывшие волны, прозрачные наплески льда и причудливые формы у берегов. Редкие кадры сделали фотографы Елена Шевелева и Константин Хорошилов, показав, как одно из самых известных озер Алтая преображается в морозные дни.

Фотографии передают суровую и одновременно завораживающую атмосферу зимнего Телецкого, которое в это время года выглядит особенно величественно и хрупко.

Гость

09:52:20 22-01-2026

Кайфец!

Гость

10:24:38 22-01-2026

круто!

Гость

12:58:14 22-01-2026

Восторг!!!

