Фотографы запечатлели ледяные красоты на Телецком озере
Зимнее озеро предстало во всей красе перед фотографами
22 января 2026, 09:00, ИА Амител
Фото: Елена Шевелева, Константин Хорошилов
Зимнее Телецкое озеро предстало во всей красе: ледяные гроты, застывшие волны, прозрачные наплески льда и причудливые формы у берегов. Редкие кадры сделали фотографы Елена Шевелева и Константин Хорошилов, показав, как одно из самых известных озер Алтая преображается в морозные дни.
Фотографии передают суровую и одновременно завораживающую атмосферу зимнего Телецкого, которое в это время года выглядит особенно величественно и хрупко.
09:52:20 22-01-2026
Кайфец!
10:24:38 22-01-2026
круто!
12:58:14 22-01-2026
Восторг!!!