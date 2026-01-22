Фотографы запечатлели ледяные красоты на Телецком озере

Зимнее озеро предстало во всей красе перед фотографами

22 января 2026, 09:00, ИА Амител

Фото: Елена Шевелева, Константин Хорошилов

Зимнее Телецкое озеро предстало во всей красе: ледяные гроты, застывшие волны, прозрачные наплески льда и причудливые формы у берегов. Редкие кадры сделали фотографы Елена Шевелева и Константин Хорошилов, показав, как одно из самых известных озер Алтая преображается в морозные дни.

Фотографии передают суровую и одновременно завораживающую атмосферу зимнего Телецкого, которое в это время года выглядит особенно величественно и хрупко.