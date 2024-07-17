Фоторепортаж со съемок третьей серии алтайского сезона шоу "Последний герой"

Новый сезон шоу "Последний герой" сняли на Телецком озере Республики Алтай

17 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Съемки третьей серии шоу "Последний герой" / Фото: amic.ru

Вечером 13 июля вышла новая, уже третья серия "Русского сезона" реалити-шоу "Последний герой", который снимался в Республике Алтай, а именно на Телецком озере. Сейчас сезон выходит на канале ТВ-3. Корреспондент amic.ru побывал на съемках третьего эпизода и увидел все своими глазами.

В третьем эпизоде в каждой команде появилось по "джокеру". Ими стали бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская и стендап-комик Евгения Искандерова. Первая попала в команду "Волки", а вторая — "Медведи". Также среди участников проекта – актриса Ксения Суркова, легкоатлетка Светлана Мастеркова, юморист Иван Пышненко, актер и телеведущий Давид Ниамеди и другие. Ведущая проекта – Ксения Бородина.

Съемки третьего эпизода шоу "Последний герой" / Фото: amic.ru

Сезон на Алтае стал для проекта 11-м. Впервые шоу снимали в России. Республику Алтай выбрали локацией для съемок из-за "первозданной природы", красивых пейзажей и удаленности от крупных населенных пунктов.

Целый месяц на съемках участники проекта жили в суровых условиях, проходили испытания, сражались со стихией, голодом и насекомыми. При этом участники отмечали, что новый сезон получился куда суровее предыдущих. При этом победитель в шоу только один. Его имя, конечно, держится в секрете.

Съемки третьего эпизода шоу "Последний герой" / Фото: amic.ru

Посмотреть третий и предыдущие два выпуска реалити-шоу можно на официальном канале ТВ-3 на Rutube. Следующий эпизод выйдет в субботу, 20 июля.

Ранее генеральный продюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева рассказала amic.ru, как снимался первый "Русский сезон" программы и с какими трудностями столкнулась съемочная группа. Также amic.ru общался с участниками проекта Александрой Маслаковой и Александром Лосем. А большой материал о съемках "Русского сезона" шоу можно прочитать по ссылке.