В гостях у сказки. Как в Барнаул главный Дед Мороз страны приезжал

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный зимний волшебник страны на своём поезде прибыл в Барнаул 25 ноября. В 09:55 на перроне железнодорожного вокзала новогодний состав поприветствовал гудками горожан, пришедших увидеть Деда Мороза (а их, несмотря на мороз, было немало).

Для юных гостей и их родителей на вокзале была развлекательная праздничная программа с участием барнаульских коллективов и помощников волшебника. Деда Мороза можно было не только увидеть, но и поздороваться с ним лично, некоторые из барнаульцев передавали волшебнику письма и подарки. «Чтобы следующий год был счастливый», — говорит одна из женщин, подавая Деду Морозу красный ёлочный шарик.

Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза можно по заранее купленным билетам. Дети здесь отгадывали загадки, общались с аниматорами, самим Дедом Морозом, в конце — участников ждал сладкий подарок и чаепитие в вагоне-ресторане.

Пробыл новогодний поезд в Барнауле до 16:25, следующая остановка 26 ноября в городе Славгороде. Потом состав отправится в новосибирский Карасук.

Как Дедушку Мороза встретили в столице края — смотрите в нашем праздничном фоторепортаже.

«Поезд Деда Мороза» — это передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году 19 вагонов, в том числе салон-приёмная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Поезд едет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут проходит более чем через 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.