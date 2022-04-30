Впервые за 25 лет. Как в Барнауле прошли чемпионат и первенство России по кикбоксингу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 24 по 30 апреля в «Титов-Арене» прошли масштабные соревнования по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Более 900 спортсменов из 56 регионов России приехали в Барнаул побороться за звания чемпионов страны. Мероприятие такого масштаба проводится в крае впервые за 25 лет.

30 апреля, в заключительный день, были разыграны золотые медали в 12 весовых категориях в мужском турнире. И одним из победителей стал боец из Камня-на-Оби Степан Габов.

Как прошли последние бои большого чемпионата, смотрите в нашем фоторепортаже.