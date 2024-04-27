Франк поздравил барнаульцев и депутатов с Днем российского парламентаризма

Глава города пожелал парламентариям новых профессиональных успехов, а горожанам – конструктивного и успешного диалога с ними

27 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города и депутатов с Днем российского парламентаризма. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

"Дорогие барнаульцы! Уважаемые депутаты! Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!

Основы российского парламентаризма заложены более ста лет назад. Именно тогда, в 1906 году, в России была сформирована первая Государственная Дума. Сегодня благодаря накопленному опыту и традициям при взаимодействии всех уровней власти сформирован эффективный законодательный процесс. Органы законодательной и представительной власти создают правовую базу, которая охватывает все сферы жизни, определяет развитие страны в целом, влияет на будущее каждого из нас.

Депутатский корпус представляет интересы барнаульцев на федеральном, краевом и городском уровнях. Учитывая наказы избирателей, депутаты совместно с администрацией города создают правовую основу для улучшения качества жизни горожан, решения ключевых задач развития краевой столицы.

От всей души желаю коллегам-депутатам новых профессиональных успехов, барнаульцам – конструктивного и успешного диалога с народными избранниками. Только совместными усилиями мы можем добиться лучших результатов развития родного города!"

День российского парламентаризма отмечается ежегодно 27 апреля. Этот праздник установлен в честь начала работы Государственной думы Российской империи 27 апреля (10 мая – по новому стилю) 1906 года, которая стала первым демократическим институтом в отечественной истории.