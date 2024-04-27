Франк поздравил барнаульцев и депутатов с Днем российского парламентаризма
Глава города пожелал парламентариям новых профессиональных успехов, а горожанам – конструктивного и успешного диалога с ними
27 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города и депутатов с Днем российского парламентаризма. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.
"Дорогие барнаульцы! Уважаемые депутаты! Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!
Основы российского парламентаризма заложены более ста лет назад. Именно тогда, в 1906 году, в России была сформирована первая Государственная Дума. Сегодня благодаря накопленному опыту и традициям при взаимодействии всех уровней власти сформирован эффективный законодательный процесс. Органы законодательной и представительной власти создают правовую базу, которая охватывает все сферы жизни, определяет развитие страны в целом, влияет на будущее каждого из нас.
Депутатский корпус представляет интересы барнаульцев на федеральном, краевом и городском уровнях. Учитывая наказы избирателей, депутаты совместно с администрацией города создают правовую основу для улучшения качества жизни горожан, решения ключевых задач развития краевой столицы.
От всей души желаю коллегам-депутатам новых профессиональных успехов, барнаульцам – конструктивного и успешного диалога с народными избранниками. Только совместными усилиями мы можем добиться лучших результатов развития родного города!"
День российского парламентаризма отмечается ежегодно 27 апреля. Этот праздник установлен в честь начала работы Государственной думы Российской империи 27 апреля (10 мая – по новому стилю) 1906 года, которая стала первым демократическим институтом в отечественной истории.
08:04:26 27-04-2024
В моём доме попрошу не выражаться )))
09:00:54 27-04-2024
Лишь бы повод найти ...
12:44:41 27-04-2024
Сейчас это день воров в законе.
13:16:27 27-04-2024
- "От всей души желаю коллегам-депутатам новых профессиональных успехов, барнаульцам – конструктивного и успешного диалога с народными избранниками."=============== Уже давно истина гласит - сытый , голодного не уразумеет. Как они туда попадают, то чем они божились до этого, кардинально меняются.