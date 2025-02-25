FT: США могут снять санкции с России в ближайшее время

Российская сторона представила американцам ряд выгодных предложений, отмечает издание

25 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

США могут в ближайшее время снять санкции с России. Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что на прошедших в Эр-Рияде переговорах российская сторона представила американцам ряд выгодных предложений.

"Ожидайте, что санкции США против России вскоре будут сняты", – пишет FT.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что дальнейшая судьба санкций против России будет зависеть от урегулирования конфликта на Украине, поскольку именно он послужил причиной их введения. Он подчеркнул, что основная цель США – добиться справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон решения конфликта.