FT: США могут снять санкции с России в ближайшее время
Российская сторона представила американцам ряд выгодных предложений, отмечает издание
25 февраля 2025, 19:30, ИА Амител
США могут в ближайшее время снять санкции с России. Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что на прошедших в Эр-Рияде переговорах российская сторона представила американцам ряд выгодных предложений.
"Ожидайте, что санкции США против России вскоре будут сняты", – пишет FT.
Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций РФ и США. Встреча длилась четыре с половиной часа с несколькими перерывами. Российскую сторону на переговорах представили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а американскую – госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что дальнейшая судьба санкций против России будет зависеть от урегулирования конфликта на Украине, поскольку именно он послужил причиной их введения. Он подчеркнул, что основная цель США – добиться справедливого, долгосрочного и приемлемого для всех сторон решения конфликта.
19:40:18 25-02-2025
Исправились?
19:41:10 25-02-2025
да уже и не надо..
Нам и так не плохо...
19:59:22 25-02-2025
Врут - все и всегда.
08:38:47 26-02-2025
Не надо с нас санкции снимать. Сами только шевелиться начали по выпуску товаров и машиностроения, пусть и продолжают в том же духе. А то либералы, коих еще куча в эшелонах власти, скажет, а зачем нам свое производство, давайте у Америки закупать
09:03:53 26-02-2025
Гость (08:38:47 26-02-2025) Не надо с нас санкции снимать. Сами только шевелиться начал... Да? А вот совладелец Ростсельмаша почему-то другого мнения... "Россия не справилась с импортозамещением, обещанного роста производства внутри страны нет — на самом деле импорт из Запада заменили на импорт из Китая, говорит совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин. Даже запчасти для сельхозтехники выгоднее привозить из Индии в Ростов, чем покупать у отечественного производителя."
11:26:28 26-02-2025
Гость (09:03:53 26-02-2025) Да? А вот совладелец Ростсельмаша почему-то другого мнения..... Вот пока такие совладельцы, которые мечтают вернуться к временам, когда можно было завтракать в Париже каждое утро(у них слюни по тем временам текут)у руля,мы и будем закупать в Китае и Индии.
Читаю отзывы, что эта статья,что про литий, сколько же здесь пишут иуд, у которых при слове Запад начинают слюни течь
11:59:10 26-02-2025
Гость (11:26:28 26-02-2025) Вот пока такие совладельцы, которые мечтают вернуться к врем... Я вам сейчас одну вещь скажу, только вы не обижайтесь - если запретить ввоз всего и оставить только то, что производится здесь, это не решит проблему качества. И совладелец с его желаниями здесь вообще не при делах. Пример - Автоваз. Они никогда не будут делать ничего путного. Потому что им это просто не нужно - им и так дадут денег и всех заставят купить то гуано, которое они типа производят. Так и тут - хотели задорого произвести шлак, а оказалось, что Китай делает и качественнее, и дешевле. Вот и все, что нужно знать про наше "импортозамещение". Почитайте на досуге про "Байкал", узнаете много интересного.
10:25:47 26-02-2025
Интересно что мы им предложили за снятие санкций.
10:34:55 26-02-2025
опять мы "свои, буржуинские?" как тут одна личность вещала, теперь еще и редкоземельные металлы предлагаем у нас купить, мало того, что алюминием, золотодобывающим отраслями, газовыми иностранцы владеют, так теперь и редкоземельем владеть будут американцы. Ну, что, "патриоты" с лозунгами про клятую Америку, умыли вас? Ничего личного, только бизнес.
11:17:31 26-02-2025
Хорошая новость. Если правда
15:56:02 26-02-2025
Ну вот время пришло! Теперь ждуны в этих эшелонах рванут с земли "засиженной" на другие земли . А вся эта " не согласная " тьма приедет снова обратно и будет в центе внимания и популярности.?! Тогда зачем всё это было??.