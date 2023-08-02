Ясновидящей из Новосибирска, обещавшей любовь за кофеварки, оказался 32-летний цыган

Обещал клиенткам любовь, здоровье и успех, а те дарили ему подарки и платили огромные деньги

02 августа 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новосибирске отправили под стражу 32-летнего цыгана Дмитрия Пащенко, который несколько лет переодевался в ясновидящую цыганку Маргариту, пишет "КП-Новосибирск".

"Обещал клиенткам любовь, здоровье и успех. Те дарили ему кофеварки, ноутбуки, давали золото для обрядов и платили огромные деньги", – отмечает издание.

Финальной точкой для мастера перевоплощений стала встреча с жительницей Новосибирска, отдавшей за услуги 4,7 млн рублей.

Сколько человек обманул Дмитрий – известно, наверное, лишь только ему. В полицию обратились несколько его клиентов, решивших "улучшить судьбу" при помощи магических ритуалов. Например, одна из женщин вначале отдала 20 тысяч рублей, потом принесла еще 200 тысяч и все золото, чтобы не умереть от порчи через год.

"Эти деньги я отнесу на кладбище и буду шоркать ими могильную плиту, пока не сотрется твоя могильная порча", – объяснила женщине ясновидящая.

Другая потерпевшая – обеспеченная дама средних лет, которая очень хотела выйти замуж. За 11 месяцев она отдала 4,7 млн рублей – для проведения нескольких обрядов отворота соперницы и приворота суженого. Женщину спасли подруги, которые убедили обратиться в полицию.

Теперь Дмитрию грозит немалый срок, ведь ущерб, который он причинил доверчивым женщинам, весьма крупный.