Гардеробный ад. После концерта Вани Дмитриенко людям вызывали скорую в Петербурге

После концерта в холле образовалась огромная толпа, которая не могла получить свою верхнюю одежду

04 января 2026, 18:11, ИА Амител

Давка на концерте Вани Дмитриенко / стоп-кадр с видео 78.ru

Концерт популярного исполнителя Вани Дмитриенко в Санкт‑Петербурге обернулся давкой. После выступления зрители застряли в гардеробной концертной площадки на Арсенальной набережной, пишет 78.ru.

Оказалось, что из‑за неслаженной работы гардеробщиков, путавших номерки, в холле образовалась огромная толпа – люди не могли получить свои вещи около двух часов.

По словам одной из посетительниц, ситуация обострилась настолько, что некоторым зрителям стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь, а несколько человек выносили на руках.

Параллельно стало известно, что за последние два месяца стоимость выступлений поп‑исполнителя выросла на 2 млн рублей – с 5 млн до 7 млн рублей за частные мероприятия.

Накануне Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о службе в армии. Сейчас артист учится на режиссера.