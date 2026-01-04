Гардеробный ад. После концерта Вани Дмитриенко людям вызывали скорую в Петербурге
После концерта в холле образовалась огромная толпа, которая не могла получить свою верхнюю одежду
04 января 2026, 18:11, ИА Амител
Концерт популярного исполнителя Вани Дмитриенко в Санкт‑Петербурге обернулся давкой. После выступления зрители застряли в гардеробной концертной площадки на Арсенальной набережной, пишет 78.ru.
Оказалось, что из‑за неслаженной работы гардеробщиков, путавших номерки, в холле образовалась огромная толпа – люди не могли получить свои вещи около двух часов.
По словам одной из посетительниц, ситуация обострилась настолько, что некоторым зрителям стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь, а несколько человек выносили на руках.
Параллельно стало известно, что за последние два месяца стоимость выступлений поп‑исполнителя выросла на 2 млн рублей – с 5 млн до 7 млн рублей за частные мероприятия.
Накануне Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о службе в армии. Сейчас артист учится на режиссера.
18:41:28 04-01-2026
Кто это вобще? 😃 Но судя по тому, что постояв 2 часа не на морозе!!! кому то стало плохо, его публика - люди за 60))
09:22:56 05-01-2026
Гость (18:41:28 04-01-2026) Концерт популярного исполнителя Вани--------Кто это вобщ... мне за 60, спрашиваю - кто это. А плохо стало тем, кто не жрамши поперся на эту "звезду".
22:54:43 05-01-2026
Гость (09:22:56 05-01-2026) мне за 60, спрашиваю - кто это. А плохо стало тем, кто не жр... Или ужрамшись ченить не полезного. Мне 47 тоже интересно кто это?? Загуглю.
18:43:48 04-01-2026
Зачем вообще нужно было идти на это?
19:35:41 04-01-2026
Кто это?
22:29:47 04-01-2026
А кто такой Даня Вмитриенко? Первый раз слышу о таком.
22:59:14 04-01-2026
Амик, не уверена, что хочу знать, но расскажите кто это, читатели спрашивают.
20:43:55 21-01-2026
Элен без ребят (22:59:14 04-01-2026) Амик, не уверена, что хочу знать, но расскажите кто это, чит... Звезда,которая писала песни Лепсу!Позор,что люди не знают кто это!Сам всего добился сквозь проблемы и уже в 20 лет стал парнем Ани Пересильд.
23:23:54 04-01-2026
дикари-с
11:39:44 05-01-2026
Господи, кто это?
13:31:42 05-01-2026
Это новый шаман - 2
22:42:41 05-01-2026
А я (за 60) сходила на Хор Турецкого. Никто не рвался в гардероб.
00:25:04 06-01-2026
Пёс с ними.
Тратиться на любого рода певцов и певиц - расточительство.
Чтобы эти хмыри на мой счёт жили хорошо. Ну уж нет. Вкладывать в их сытую жизнь - не собираюсь.
А те, кто вкладываются - дураки.
20:45:19 21-01-2026
Гость (00:25:04 06-01-2026) Пёс с ними.Тратиться на любого рода певцов и певиц - рас... Люди хотят получить удовольствие, а не быть такими же душными стариканами,как ты!Жить надо в кайф!!!