НОВОСТИПроисшествия

Гардеробный ад. После концерта Вани Дмитриенко людям вызывали скорую в Петербурге

После концерта в холле образовалась огромная толпа, которая не могла получить свою верхнюю одежду

04 января 2026, 18:11, ИА Амител

Давка на концерте Вани Дмитриенко / стоп-кадр с видео 78.ru
Давка на концерте Вани Дмитриенко / стоп-кадр с видео 78.ru

Концерт популярного исполнителя Вани Дмитриенко в Санкт‑Петербурге обернулся давкой. После выступления зрители застряли в гардеробной концертной площадки на Арсенальной набережной, пишет 78.ru.

Оказалось, что из‑за неслаженной работы гардеробщиков, путавших номерки, в холле образовалась огромная толпа – люди не могли получить свои вещи около двух часов. 

По словам одной из посетительниц, ситуация обострилась настолько, что некоторым зрителям стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь, а несколько человек выносили на руках. 

Параллельно стало известно, что за последние два месяца стоимость выступлений поп‑исполнителя выросла на 2 млн рублей – с 5 млн до 7 млн рублей за частные мероприятия. 

Накануне Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о службе в армии. Сейчас артист учится на режиссера.

Лариса Долина / Фото: личная страница во

Представитель Долиной сделал заявление об отмене концерта "Юбилей на бис" в Москве

Из-за полугодовой продажи билетов и реализации их лишь около 15 % концерт якобы отменили
НОВОСТИОбщество

концерт скорая помощь

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

18:41:28 04-01-2026

Концерт популярного исполнителя Вани--------
Кто это вобще? 😃 Но судя по тому, что постояв 2 часа не на морозе!!! кому то стало плохо, его публика - люди за 60))

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:22:56 05-01-2026

Гость (18:41:28 04-01-2026) Концерт популярного исполнителя Вани--------Кто это вобщ... мне за 60, спрашиваю - кто это. А плохо стало тем, кто не жрамши поперся на эту "звезду".

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:54:43 05-01-2026

Гость (09:22:56 05-01-2026) мне за 60, спрашиваю - кто это. А плохо стало тем, кто не жр... Или ужрамшись ченить не полезного. Мне 47 тоже интересно кто это?? Загуглю.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ужас

18:43:48 04-01-2026

Зачем вообще нужно было идти на это?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:41 04-01-2026

Кто это?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:29:47 04-01-2026

А кто такой Даня Вмитриенко? Первый раз слышу о таком.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:59:14 04-01-2026

Амик, не уверена, что хочу знать, но расскажите кто это, читатели спрашивают.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:43:55 21-01-2026

Элен без ребят (22:59:14 04-01-2026) Амик, не уверена, что хочу знать, но расскажите кто это, чит... Звезда,которая писала песни Лепсу!Позор,что люди не знают кто это!Сам всего добился сквозь проблемы и уже в 20 лет стал парнем Ани Пересильд.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:54 04-01-2026

дикари-с

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:39:44 05-01-2026

Господи, кто это?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:31:42 05-01-2026

Это новый шаман - 2

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

22:42:41 05-01-2026

А я (за 60) сходила на Хор Турецкого. Никто не рвался в гардероб.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:25:04 06-01-2026

Пёс с ними.
Тратиться на любого рода певцов и певиц - расточительство.
Чтобы эти хмыри на мой счёт жили хорошо. Ну уж нет. Вкладывать в их сытую жизнь - не собираюсь.
А те, кто вкладываются - дураки.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:19 21-01-2026

Гость (00:25:04 06-01-2026) Пёс с ними.Тратиться на любого рода певцов и певиц - рас... Люди хотят получить удовольствие, а не быть такими же душными стариканами,как ты!Жить надо в кайф!!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров