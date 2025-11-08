Певец Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о службе в армии

Сейчас артист учится на режиссера

20-летний российский певец Ваня Дмитриенко избежал прямого ответа на вопрос, касающийся его отношения к службе в армии. Информацию предоставил Telegram-канал Mash.

Исполнитель числится студентом режиссерского факультета одного из московских вузов, однако сокурсники отмечают его редкие появления на лекциях. Журналист Mash поинтересовался, не беспокоится ли Дмитриенко о возможном исключении из университета и, как следствие, утрате отсрочки от армии. На прямой вопрос о готовности к службе в вооруженных силах певец предпочел не отвечать.

«Насколько мне известно, за посещение занятий у нас никого не отчисляют», – прокомментировал Дмитриенко. Он добавил, что пытается совмещать профессиональную деятельность и учебу, признавая сложность задачи. Тем не менее артист заверил, что "ситуация под контролем".