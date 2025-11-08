Певец Ваня Дмитриенко не стал отвечать на вопрос о службе в армии
Сейчас артист учится на режиссера
08 ноября 2025, 15:35, ИА Амител
20-летний российский певец Ваня Дмитриенко избежал прямого ответа на вопрос, касающийся его отношения к службе в армии. Информацию предоставил Telegram-канал Mash.
Исполнитель числится студентом режиссерского факультета одного из московских вузов, однако сокурсники отмечают его редкие появления на лекциях. Журналист Mash поинтересовался, не беспокоится ли Дмитриенко о возможном исключении из университета и, как следствие, утрате отсрочки от армии. На прямой вопрос о готовности к службе в вооруженных силах певец предпочел не отвечать.
«Насколько мне известно, за посещение занятий у нас никого не отчисляют», – прокомментировал Дмитриенко. Он добавил, что пытается совмещать профессиональную деятельность и учебу, признавая сложность задачи. Тем не менее артист заверил, что "ситуация под контролем".
16:00:02 08-11-2025
17:54:11 08-11-2025
Ну-ну, совмещает он(((((. Когда я работала и училась, занятия пропускать было не принято. Даже наоборот - на время сессии давали оплачиваемый отпуск (1986-1988гг). И пора называться Иваном, а то Ваня - это уровень детского сада.
19:36:59 08-11-2025
Не трогайте проституток, извозчиков и артистов
15:47:52 09-11-2025
пусть чешет в армию дождется его 16 летняя любофф дочь пересильд