Представитель Долиной сделал заявление об отмене концерта "Юбилей на бис" в Москве

Из-за полугодовой продажи билетов и реализации их лишь около 15 % концерт якобы отменили

04 января 2026, 09:14, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"
Лариса Долина / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится – об этом РИА Новости сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.

Он прямо заявил: изменений по этому концерту нет. Таким образом, опровергнуты появившиеся ранее в СМИ сообщения об отмене мероприятия. Писали, что из-за полугодовой продажи билетов и их реализации лишь около 15%, в январе 2026 года концерт якобы отменили.

Параллельно продолжается резонансное судебное разбирательство, связанное с певицей. Напомним, в марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к покупательнице квартиры Полине Лурье, восстановив право собственности Долиной на основании того, что та была введена в заблуждение и стала жертвой мошенников.

Позже Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения, однако 16 декабря Верховный суд отменил их вердикты – признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и аннулировал предыдущие судебные акты. 

При этом сама Долина отказалась съезжать из квартиры на Хамовниках к 30 декабря. По словам адвокатов новой владелицы недвижимости, певица заявила, что ее семья выедет не ранее 5 января.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

09:53:37 04-01-2026

Когда уже кудельманша оставит нас в покое со своим одесско-кабацким "вокалом"?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:55 04-01-2026

Гость (09:53:37 04-01-2026) Когда уже кудельманша оставит нас в покое со своим одесско-к... не кабацким , а "хабальским"

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:56 04-01-2026

И кто же придёт к старухе Кудельман на концерт?
Такие же бабки срульманы ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:10 04-01-2026

ой.. а что случилось?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:04 04-01-2026

Всех кто пел в ССР пора уже за бугор выселить. Они сумасшедшие старики и портят подрастающее поколение. Скажу как человек окончивший школу в СССР. Я и тогда их не понимал.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:31 04-01-2026

Гость (14:27:04 04-01-2026) Всех кто пел в ССР пора уже за бугор выселить. Они сумасшедш...
Ну и тебя тогда вслед за ними! Чтобы не смердил на подрастающее поколение! ))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:30:04 05-01-2026

Так что, мошенницу сегодня выпнули из квартиры?

  -1 Нравится
Ответить
