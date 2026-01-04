Представитель Долиной сделал заявление об отмене концерта "Юбилей на бис" в Москве
Из-за полугодовой продажи билетов и реализации их лишь около 15 % концерт якобы отменили
04 января 2026, 09:14, ИА Амител
Концерт народной артистки РФ Ларисы Долиной "Юбилей на бис", запланированный на 6 марта в Московском доме музыки, состоится – об этом РИА Новости сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин.
Он прямо заявил: изменений по этому концерту нет. Таким образом, опровергнуты появившиеся ранее в СМИ сообщения об отмене мероприятия. Писали, что из-за полугодовой продажи билетов и их реализации лишь около 15%, в январе 2026 года концерт якобы отменили.
Параллельно продолжается резонансное судебное разбирательство, связанное с певицей. Напомним, в марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил ее иск к покупательнице квартиры Полине Лурье, восстановив право собственности Долиной на основании того, что та была введена в заблуждение и стала жертвой мошенников.
Позже Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения, однако 16 декабря Верховный суд отменил их вердикты – признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках и аннулировал предыдущие судебные акты.
При этом сама Долина отказалась съезжать из квартиры на Хамовниках к 30 декабря. По словам адвокатов новой владелицы недвижимости, певица заявила, что ее семья выедет не ранее 5 января.
