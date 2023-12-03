Газманов и дроны. Фото, как в Горном Алтае открывали пятизвездочный курорт

На праздничные мероприятия съехалось много ВИПов

03 декабря 2023, 08:30, Александра Черданцева

Олег Газманов на празднике в честь открытия курорта "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Всесезонный курорт "Манжерок" в Республике Алтай теперь официально и торжественно открыт. В субботу, 2 декабря, здесь по этому поводу провели большой праздник с выступлениями артистов (в том числе и Олега Газманова), шоу-дронов и торжественной речью президента Сбербанка (который и построил новый отель) Германа Грефа.

"Мы хотим сделать его первым выбором для жителей всей России. Спасибо республике, мы стараемся все соизмерять с традициями и культурой алтайского народа. Создание трасс требует, чтобы мы вырубаем некоторую часть леса, но мы стараемся это делать все меньше и пересаживаем их со склона, а также высаживаем новые. Будем чутки к вашему мнению и будем стараться компенсировать великолепной природе Алтая каждый шаг", – сказал Греф на церемонии открытия нового пятизвездочного отеля.

Герман Греф на празднике по случаю открытия курорта "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

В честь открытия на курорте устроили настоящий концерт. Для гостей выступали этномузыкант Олена Уутай, одна из двух основателей и лидеров дуэта "#2Маши" Мария Зайцева, группа Filatov & Karas ("Филатов и Кэрас"), диджей Леонид Руденко. Главной звездой вечера стал легенда отечественной эстрады Олег Газманов. Завершился праздник шоу-дронов, рассказавшем легенду о создании Алтая, и салютом.

Выступление Олега Газманова, Марии Зайцевой, Filatov & Karas, Леонида Руденко на курорте "Манжерок" / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

А накануне, 1 декабря, на курорте открыли променад с ледовыми фигурами, созданными художниками-скульпторами со всей страны. Участие в нем приняли заместитель председателя правления Сбербанка, а в прошлом зампред российского правительства Ольга Голодец. По ее словам, отель – достойная альтернатива иностранным курортам, и она сама с удовольствием бы тут отдыхала. Также на Манжерок приехали еще один зампред банка Станислав Кузнецов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие гости федерального уровня.

Шоу дронов в небе над курортом / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Пятизвездочный отель, рассчитанный на 1000 человек, полноценно принимает гостей уже с лета 2023-го. Торжественное открытие приурочили к старту зимнего сезона. Впрочем, снега на курорте пока мало, на лыжных трассах – искусственный. Судя по количеству катающихся, он отличного качества. Сейчас здесь работает 30 км горнолыжных трасс.