Газманов и дроны. Фото, как в Горном Алтае открывали пятизвездочный курорт
На праздничные мероприятия съехалось много ВИПов
03 декабря 2023, 08:30, Александра Черданцева
Всесезонный курорт "Манжерок" в Республике Алтай теперь официально и торжественно открыт. В субботу, 2 декабря, здесь по этому поводу провели большой праздник с выступлениями артистов (в том числе и Олега Газманова), шоу-дронов и торжественной речью президента Сбербанка (который и построил новый отель) Германа Грефа.
"Мы хотим сделать его первым выбором для жителей всей России. Спасибо республике, мы стараемся все соизмерять с традициями и культурой алтайского народа. Создание трасс требует, чтобы мы вырубаем некоторую часть леса, но мы стараемся это делать все меньше и пересаживаем их со склона, а также высаживаем новые. Будем чутки к вашему мнению и будем стараться компенсировать великолепной природе Алтая каждый шаг", – сказал Греф на церемонии открытия нового пятизвездочного отеля.
В честь открытия на курорте устроили настоящий концерт. Для гостей выступали этномузыкант Олена Уутай, одна из двух основателей и лидеров дуэта "#2Маши" Мария Зайцева, группа Filatov & Karas ("Филатов и Кэрас"), диджей Леонид Руденко. Главной звездой вечера стал легенда отечественной эстрады Олег Газманов. Завершился праздник шоу-дронов, рассказавшем легенду о создании Алтая, и салютом.
А накануне, 1 декабря, на курорте открыли променад с ледовыми фигурами, созданными художниками-скульпторами со всей страны. Участие в нем приняли заместитель председателя правления Сбербанка, а в прошлом зампред российского правительства Ольга Голодец. По ее словам, отель – достойная альтернатива иностранным курортам, и она сама с удовольствием бы тут отдыхала. Также на Манжерок приехали еще один зампред банка Станислав Кузнецов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие гости федерального уровня.
Пятизвездочный отель, рассчитанный на 1000 человек, полноценно принимает гостей уже с лета 2023-го. Торжественное открытие приурочили к старту зимнего сезона. Впрочем, снега на курорте пока мало, на лыжных трассах – искусственный. Судя по количеству катающихся, он отличного качества. Сейчас здесь работает 30 км горнолыжных трасс.
09:03:49 03-12-2023
Ни одного гостя не увидел на фото, где все?
10:10:46 03-12-2023
П-ц Горной красоте, засрут все мАсквичи!
13:49:00 03-12-2023
Ирина (10:10:46 03-12-2023) П-ц Горной красоте, засрут все мАсквичи!... А местные там не гадят, да? А барнаульцы так вообще только исключительно полезное в природу Горного привносят) Мусор от барнаульцев? Что вы! Они его по карманам своим рассовывают и домой привозят)
11:05:06 03-12-2023
Кому принадлежит отель???
13:49:48 03-12-2023
... (11:05:06 03-12-2023) Кому принадлежит отель??? ... Отель - собственность структур АО Сбербанк РФ.
11:17:17 03-12-2023
Что-то на чучело похож. Бухает что-ли...
13:51:17 03-12-2023
Газманов (11:17:17 03-12-2023) Что-то на чучело похож. Бухает что-ли... ... Ты в зеркало что ли на себя посмотрел после вчерашнего? Так то Газманову 72 года. Посмотрим на тебя в его годы)
11:22:28 03-12-2023
Оне не с жонами были. И вообще не здесь, а в командировке в Москве.😆
13:51:49 03-12-2023
Гостей не фоткали. (11:22:28 03-12-2023) Оне не с жонами были. И вообще не здесь, а в командировке в ... Тебе то лучше известно, естественно)
11:23:28 03-12-2023
Была вчера на открытии. Шоу было невероятным, особенно поразило шоу дронов - такого ранее не видела никогда. отель шикарный, реально 5*. За границей была много раз, есть с чем сравнить. Но цены, ребята, я Вам скажу.... Вряд ли кому из жителей Алтайского края по карману там отдыхать, хотя я, конечно, сужу по своей з/п. Стоимость номеров в сутки от 25 -30 рублей (с завтраком)...Раз подняться на канатке 1 100, стакан кофе 350 А фото к этой новости отстойные, там было невероятно круто, даже я на телефон сделал фотки лучше
13:47:54 03-12-2023
горожанка (11:23:28 03-12-2023) Была вчера на открытии. Шоу было невероятным, особенно пораз... "Была на шоу" и "фотки на телефон сделал круче" как-то странно читать. Похоже на рекламу. 😆
11:32:08 03-12-2023
Для себя любимых все делают,простого человека это не радует
13:53:17 03-12-2023
Андрей (11:32:08 03-12-2023) Для себя любимых все делают,простого человека это не радует... За других порадуйся) или ты мещанин, и тебя исключительно твое существование тебя интересует?)
10:57:30 04-12-2023
Гость (13:53:17 03-12-2023) За других порадуйся) или ты мещанин, и тебя исключительно тв... За фаллопоклонников не могу радоваться- ценности другие.
12:24:19 04-12-2023
Гость (13:53:17 03-12-2023) За других порадуйся) или ты мещанин, и тебя исключительно тв... у "мещан" другие особенности, видимо, про кержаков хотели сказать?!
11:48:17 03-12-2023
Вопрос, для кого открывали курорт? Для газмановых,грефоф и иже с ними? Ну, уж точно не для комбайнёров и учителей. Чему радоваться?
13:54:47 03-12-2023
Гость (11:48:17 03-12-2023) Вопрос, для кого открывали курорт? Для газмановых,грефоф и и... Я не комбайнер, не учитель. Живу в Барнауле. Летом там останавливался на выходные. То есть курорт открывали в том числе и для меня. Мне нравится)
14:46:14 03-12-2023
Гость (13:54:47 03-12-2023) Я не комбайнер, не учитель. Живу в Барнауле. Летом там остан... Любит наш народ всякое г..но! Не я сказал. Сказал член г. думы, единораст...
16:25:03 03-12-2023
Гость (14:46:14 03-12-2023) Любит наш народ всякое г..но! Не я сказал. Сказал член г. ду... А зачем ты всякое Гэ любишь? Давай уже отвыкай от вредных привычек.
14:48:29 03-12-2023
Гость (11:48:17 03-12-2023) Вопрос, для кого открывали курорт? Для газмановых,грефоф и и... У господ праздник, тебе трудно за них порадоваться?
18:21:08 03-12-2023
Гость (11:48:17 03-12-2023) Вопрос, для кого открывали курорт? Для газмановых,грефоф и и... Конечно Для Россиян, учитывая что контрольный пакет акций сбербанка принадлежит правительству России, оно бы не позволило строить для кого-то другого... Только стоимость номера в сутки почему-то как средняя зарплата этих россиян за месяц.... 😁😁😁😁🤣🤣🤣
12:19:57 03-12-2023
В госбанке пир во время чумы... Самим не противно?
13:50:23 03-12-2023
Гость (12:19:57 03-12-2023) В госбанке пир во время чумы... Самим не противно?... Государственный у нас только "РСХБ". И "Внешторгбанк", по-моему. Остальные - чисто частные.
13:55:50 03-12-2023
Гость (12:19:57 03-12-2023) В госбанке пир во время чумы... Самим не противно?... Госбанк - это ЦБ РФ. А Сбер - это акционерное общество. Акции Сбера много у кого из населения РФ есть)
14:47:49 03-12-2023
Гость (13:55:50 03-12-2023) Госбанк - это ЦБ РФ. А Сбер - это акционерное общество. Акци... У какого населения? С израильскими паспортами? Рад за них! За себя - не очень...
16:24:11 03-12-2023
Гость (14:47:49 03-12-2023) У какого населения? С израильскими паспортами? Рад за них! З... У меня один паспорт - России. Акции есть. Где пробел в твоей логике?
13:51:21 03-12-2023
Блин, обломали меня. Моей месячной пенсии на одни сутки не хватит, а я уже чемодан собрала...
16:29:15 03-12-2023
Горожанка (13:51:21 03-12-2023) Блин, обломали меня. Моей месячной пенсии на одни сутки не х... А вам с вашей пенсией другие места для отдыха можно рассмотреть. В Горном есть разные варианты отдыха. Я вам в качестве примера: для покушать есть и узбечки, и дорогие рестораны. И публика там разная. Когда люди машины покупают, они не идут сразу в салон БМВ, они вначале считают свои деньги. А посчитав, идут в АНТ жигули покупать, ибо на БМВ денег нет. Так зачем же вы рассматриваете себе в качестве отдыха пятизвездочный отель?
11:06:44 04-12-2023
Гость (16:29:15 03-12-2023) А вам с вашей пенсией другие места для отдыха можно рассмотр... Все логично. Вы за дискриминацию и эксплуатацию. Потому что место себе тепленькое выгрызли. Конечно же законным путем: без нарушения УК, ГК и норм морали и этики. Никого не подсиживали, ни кого не эксплуатировали, никого не обманывали. ВЫ просто все сами заработали. ВЫ ЗАСЛУЖИЛИ, а они нет.
11:18:47 04-12-2023
гость (11:06:44 04-12-2023) Все логично. Вы за дискриминацию и эксплуатацию. Потому что... Не надо передергивать. Богатые были всегда, есть сейчас, и в будущем никуда не денутся. Как и низкооплачиваемые. Если вы за "справедливость", то явно не сюда вам. Это вопрос риторический и каждым оценивается на свой субъективный взгляд. Почему есть предметы роскоши, и есть повседневные товары. Есть ювелирные изделия, и есть бижутерия. Есть Мерседес, и есть Лада-Гранта. Есть узбечка, и есть ресторан. Есть кроссовки Демикс, и есть кроссовки Биккембергс. Есть костюмы Сударь, и есть костюмы Лора Пиано. Вы понимаете ассоциативный ряд? Почему пенсионерка целится в 5* отель, а не в 3*, где ей по деньгам? Ну вы же на работу устраиваясь не требуете зарплату в миллион на должности простого инженера?
12:01:29 04-12-2023
Гость (11:18:47 04-12-2023) Не надо передергивать. Богатые были всегда, есть сейчас, и в... А почему вы решили что вклад "простого инженера", грузчика , хлебопека, шахтера, учителя никчемен по отношению к "вкладу" главарей властных группировок? Ответьте себе на этот вопрос честно? Потому, что вам это с детства привили? Вы в мечтах надеетесь занять их место и пользоваться экспроприированными благами ? У вас латентная ненависть к людям? Что заставляет вас думать что одни "заработали", а другие нет; один труд менее важен другого?
13:11:18 04-12-2023
гость (12:01:29 04-12-2023) А почему вы решили что вклад "простого инженера", грузчика ,... Давайте вы не будете словоблудием заниматься. Есть объективная оценка труда - оплата. Если труд пекаря стоит 30 тысяч в месяц, а труд зампреда банка - миллион, так значит и их вклад в экономику различный, и оценивается по разному. Вы про общество "всеобщего равенства" даже не заикайтесь здесь. И при коммунистах было расслоение. В Китае и сейчас коммунизм, а есть сотни долларовых миллиардеров. И отвечая на ваш вопрос: "У вас латентная ненависть к людям?", скажу, что это не ненависть вовсе, а объективный взгляд на мир. И да: один труд менее важен другого. Точка.
16:58:05 04-12-2023
Гость (13:11:18 04-12-2023) Давайте вы не будете словоблудием заниматься. Есть объективн... Словоблудием как раз - таки вы занимаетесь. Оплата у нас в стране СОВСЕМ не является обьективной оценкой труда. Тем болшее пока существует разделение на нищих и богатых. Труд зампреда банка никак не может оцениваться в 10 раз выше, чем труд пекаря, поскольку пекарь делает больше вклад в том числе в экономику и приносит больше помощи людям в отличии от торгашей - олигархов. Я уже молчу про труд учителей, врачей, строителей и прочих профессий, у которых как вы говорите вклад в экономику не меньше, а то и больше. А про советское прошлое если не знаете, то лучше не говорите, поскольку ЛУЧШЕ В МИРЕ БЫЛО НЕ ПРИДУМАТЬ общество, в котором был главный лозунг - "От каждого по способности - каждому по труду". Поэтому один труд ну никак не может быть менее важен чем другой, а тем более такой бесполезный труд, как банкира - нефтесоса.
05:28:57 05-12-2023
гость (16:58:05 04-12-2023) Словоблудием как раз - таки вы занимаетесь. Оплата у нас в ... Я родился при Брежневе, поэтому знаю про Совок всё. Поэтому и говорю. Не было то общество никаким справедливым, равным или братским. Только тогда, в 80-е, другие «герои» были - таксисты, которые торговали водкой, халдеи из ресторанов, продававшие сигареты, фарцовщики с барахолки - если не помните, была такая на Малахова, начиная с кольца Антона Петрова и в сторону Павлика. 1982 год, кроссовки Ромика болгарского производства - 150 рублей. Зарплата инженера - 110-120 рублей в месяц. Поездка в такси - не меньше 3 рублей. Колбасу докторскую, а уж тем более копченую - только по блату с черного хода магазина. За зелеными бананами, продававшимися раз в год очередь вокруг овощного на Ленинском в два-три кольца. Газетки нарезанные вместо туалетной бумаги. Вместо холодильников - сетки за окнами со снедью. И ты мне за Совок рассказывать будешь)))
01:47:27 11-12-2023
Гость (05:28:57 05-12-2023) Я родился при Брежневе, поэтому знаю про Совок всё. Поэтому ... Ну - ну, я вижу как ты застал совок. Не совок во - первых, а ПЕРВОЕ В МИРЕ ГОСУДАРСТВО рабочих крестьян. Ты родился при Брежневе, и следовательно твое детство пришлось на момент развала СССР, поэтому ты никак не сможешь это все объективно оценить. Все то что ты тут перечислил это если и имело место, то не массово, и было во многом переверуто, вывернуто на изнанку и затем раскручено либералами как недостаток СССР. А я разговаривал и разговариваю много с ветеранами войны, тружениками тыла, многими знакомыми, чья юность и молодость пришлась на период с 50 - х по 80 е - года, так вот они все говорят что все было вполне себе прекрасно, заводы и предприятия работали в полную силу, блат если и имел место, то не повсеместно. Можно было съездить отдохнуть на курорты или в Сочи, Мин.Воды, или тебе в Грузию или любую другую республику Союза. Зарплату платили всем, хватало и на курорт съездить, и еды купить, поэтому не надо тут ля - ля. От каждого по способности было каждому по труду. Ну был чуть позже блат да, но он был искусственно создан чтобы развалить СССР, и это уже было в эпоху Горбачева, а никак не при Брежневе. И олигархов и толстосумов НЕ БЫЛО В ПОМИНЕ в то время от слова СОВСЕМ. Поэтому это было самое справедливое и честное общество, чего уж СОВСЕМ ТОЧНО НЕ СКАЖЕШЬ про сегодняшнее время. Да, может быть исчез блат и дефицит, рынок наполнился товарами, это конечно хорошо, никто не спорит. Но обьективно, справедливости тогда было гораздо больше, чем сейчас.
12:07:09 04-12-2023
Гость (11:18:47 04-12-2023) Не надо передергивать. Богатые были всегда, есть сейчас, и в... Есть предметы роскоши и повседневные товары по одной причине- есть одержимые люди ,которые пытаются компенсировать ощущение своей никчемности через вещи, через власть, через унижения других людей. А остальные соглашаются с этим и пытаются им подражать, потому что "так было всегда".
13:13:29 04-12-2023
гость (12:07:09 04-12-2023) Есть предметы роскоши и повседневные товары по одной причине... То есть обладание автомобилем БМВ или Мерседес, а не Ладой, это лишь комплекс)))) То есть это не желание человека ездить на человеческом автомобиле, а тупо комплекс, чтобы гнобить бедных? Ну и мусорка у вас в голове)))
20:48:15 04-12-2023
Гость (11:18:47 04-12-2023) Не надо передергивать. Богатые были всегда, есть сейчас, и в... Моя мама с вроде бы неплохой во местным меркам пенсией в 25к не может себе позволить даже "Обские плесы". Какой уж там Горный Алтай.
14:18:21 03-12-2023
ребята, хорошо что на въезде шлагбаума нет. Можно сесть на у кого что есть, и день отдохнуть.
16:25:46 03-12-2023
У Сбера 1,5 триллиона прибыли за год, чего не порадоваться за него? Жалко, что деньги, которые изъяли в 90-х у населения участвуют в только в повышении благосостояния Грефа и окружения... Ещё 2 отеля там построят и аэропорт в Горном! Классный бизнес за счёт населения страны! Но что делать, на всех не хватает
10:52:27 04-12-2023
Юрий (16:25:46 03-12-2023) У Сбера 1,5 триллиона прибыли за год, чего не порадоваться з... Помним, помним: денег нет, но вы держитесь.
11:03:03 04-12-2023
Юрий (16:25:46 03-12-2023) У Сбера 1,5 триллиона прибыли за год, чего не порадоваться з... А откуда прибыль? Банки же самые малообеспеченные судя по периодической государственной поддержке.
18:01:51 04-12-2023
Юрий (16:25:46 03-12-2023) У Сбера 1,5 триллиона прибыли за год, чего не порадоваться з... Порадуйтесь, порадуйтесь... Только вот чего то из этой прибыли не торопятся возвращать вклады, которые не отдали населению в 1991-1992 годах...
16:50:17 03-12-2023
Спасибо, но я лучше в 3 раза дешевле свои косточки в Египте погрею...
17:36:20 03-12-2023
У меня зп только 30 т. Сутки отдохну и с голой жопой весь месяц потом сидеть😮, всё для людей(
20:45:06 03-12-2023
Может день6и лучше на СВО и ветеранов, да деией тех, на лечение которых по телеку постоянно вынуждены просить родители... В РА есть офицер например, который вревал добровольцем и документ есть, контузия..., но его даже участником не признабт, не то что ветераном боевыз действий СВО... Опять пир во время СВО...
22:34:56 03-12-2023
Гость (13:49:00 03-12-2023) А местные там не гадят, да? А барнаульцы так вообще только и... Барнаульцу там просто не по карману отдыхать, поверьте
22:42:15 03-12-2023
Хватит грустить всем хорошо и не будет такую значит по карме вам прожить жизнь придётся))))
00:07:16 04-12-2023
Я не могу понять, почему нефтеносной, бизнес платить, за сверх, доходы. Банки не платят, за наши ипотеки и т.п. Строят турбазы, для себя. Не только, в Горном, еще есть в Сочи .....
09:07:54 04-12-2023
Пир во время чумы. У нас СВО, такие деньги лучше на дроны для солдат или танк можно было купить. В этой ситуации такие празднования - ну очень не порядочное отношение к тем, кто воюет.
09:25:42 04-12-2023
Комментарии, конечно, жёсткие. Как минимум на праздник мог приехать любой и бесплатно. Посмотреть выставку ледовых фигур - потрясающее зрелище. Увидеть красоту вокруг. Вдохновиться идеями. Концерт, шоу дронов и салют - высший класс. Все перечисленное было доступно для тех кто поднял центр тяжести с дивана и приехал. Обгадить можно все, найдите для себя позитив. Мы семьей были в апреле на закрытии сезона, приехали и сейчас. Только положительные эмоции.
11:01:23 04-12-2023
барнаул (09:25:42 04-12-2023) Комментарии, конечно, жёсткие. Как минимум на праздник мог ... Бесплатно можно именно только порадоваться тут вы правы. Порадоваться за то что можно себе позволить пару дней отдыха в год. А потом опять работать на ростовщиков 363 дня в году.
11:32:41 04-12-2023
гость (11:01:23 04-12-2023) Бесплатно можно именно только порадоваться тут вы правы. Пор... Здорово, что у Вас хватает сил и здоровья отдыхать пару дней в год, а остальное время трудится. Надеюсь при таком графике и з/п достойная.
10:55:41 04-12-2023
Погнали их тряпками в желтой жидкости западные партнёры с европейских пятизвездочных курортов. Пришлось для себя делать любимых, единственных, неповторимых, но на подконтрольной территории
11:20:24 04-12-2023
Не могу понять, сложно. Пир во время чумы. Постоянные Помогите пожалуйста по телевизору и в некоторых магазинах детям. Сколько у нас регионов, крупных корпораций, а артистов с миллионами. И за кого идти воевать, из-за безысходности, когда шоу продолжается по всей стране.
17:28:33 04-12-2023
Шоу Дронов получилось действительно захватывающим, невероятно атмосферно в сопровождении легенды об Алтае наложенной на музыку от которой мурашки (если кто знает, что за композиция, поделитесь ✨) Курорт 5⭐️логично, что цены для среднего жителя России заоблачные.
17:47:37 04-12-2023
Лучше собранные деньги отправили бы на сво в помощь нашим солдатам, это за вас товарищи господа воюют наши парни
03:33:03 05-12-2023
Фаина (17:47:37 04-12-2023) Лучше собранные деньги отправили бы на сво в помощь нашим со... А еще у сбера 2000 детских домов на попечении по всей России
18:55:41 04-12-2023
А я думаю, что у местных жителей, теперь больше рабочих мест, и это хорошо. А шоу на видео посмотрела, действительно, что-то невероятное. Жителям Манжерока повезло.
03:36:03 05-12-2023
Фаина (17:47:37 04-12-2023) Лучше собранные деньги отправили бы на сво в помощь нашим со... Думаете сбер не помогает сво, еще как!
16:18:21 05-12-2023
Люди будьте хоть немного добрее и жизнерадостными в нашей неспокойной жизни. Почему нужно видеть один только негатив и зависть к другим. Посмотрите на себя со стороны, что сделали вы в своей жизни для других? Нужно Спасибо говорить таким как Герман Греф! Горный Алтай очень большой, это не только Манжерок и зона Бирюзовой Катуни можно найти прекрасный отдых на любой бюджет. Если заявлено что курорт 5* надо понимать какие будут цены. В Шерегеше и Белокурихе цены не намного ниже. Фуникулёр ы австрийской фирмы это совсем другой уровень безопасности и комфорта. 1100 за дневной ски-пасс это не дорого, приезжайте со своим сноубордом или лыжами ни кто не запрещает, тот же кофе в термосе с бутерброд ами. Будьте добрее, улыбайтесь, радуйтесь жизни! А если вы не любите жизнь, то вам не место на этом празднике жизни, как говорил знаменитый герой Ильфа и Петрова)))))