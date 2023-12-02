"И сама планирую тут отдохнуть". Ольга Голодец оценила новый отель на "Манжероке"
Она, как и многие другие персоны федерального уровня, посетила открытие пятизвездочного отеля Сбера
02 декабря 2023, 09:05, Александра Черданцева
Пятизвездочный отель курорта "Манжерок" в Горном Алтае – достойная альтернатива зарубежным курортам. Такое мнение высказала заместитель председателя правления Сбербанка, а в прошлом зампред российского правительства Ольга Голодец. В пятницу, 1 декабря, она посетила открытие ледовой прогулочной зоны на курорте Сбера.
"Отель – потрясающий. Я думаю, это будет новая точка в курортологии всей нашей страны. Это замечательный курорт, очень удобный, на любой вкус. Он будет развиваться по звездности, по услугам. Умный, продуманный курорт", – сказала Голодец в беседе с корреспондентом amic.ru.
Такой концентрации качественной инфраструктуры – а это и все виды горнолыжных услуг, и бассейны, и спа, и детские занятия – мало где встретишь, добавила она.
Ольга Голодец призналась, что и сама с удовольствием отдохнула бы в отеле. Впрочем, как минимум несколько дней на это у нее есть и сейчас. В субботу, 2 декабря, она примет участие в большом открытии отеля всесезонного курорта "Манжерок", который построил Сбер.
А вместе с ней и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, зампред правления банка Станислав Кузнецов и другие. Гостем отеля и главной звездой стал певец Олег Газманов. Он даже даст здесь небольшой концерт в честь праздника.
09:11:13 02-12-2023
Уработалась! Трудяжка.
09:27:42 02-12-2023
Гость (09:11:13 02-12-2023) Уработалась! Трудяжка.... Ты думаешь пивные кеги в пивнушку затаскивать - капец как трудная работа, а руководить коллективом из десятков тысяч человек и принимать решения, которые отразятся на миллионах людей и на бюджетах в сотни миллиардов рублей - это раз плюнуть) ну, что-ж, товарищ пролетарий, как показала история кухарка не может управлять государством, она может только кур щипать.
14:34:41 02-12-2023
Гость (09:27:42 02-12-2023) Ты думаешь пивные кеги в пивнушку затаскивать - капец как тр... в каждой новости покакал
15:54:17 02-12-2023
Гость (09:27:42 02-12-2023) Ты думаешь пивные кеги в пивнушку затаскивать - капец как тр... Как же паразиты пытаются оправдать свое паразитарное существование! И какие примеры приводят! Унизил работников пивнушек? Порадовался?
09:34:04 02-12-2023
Будут наведываться в свое имение в Манжерок отдохнуть от зарубежных курортов
10:08:31 02-12-2023
Ну, за её бабки можно отдохнуть. Не училкой работатет.
11:43:44 02-12-2023
Пятизвездочный отель - просветите, по каким признакам деление отелей на звездочки (площадь номеров, количество прислуги или .. ? ).
12:12:59 02-12-2023
Вклады сначала людям советские верните, а потом отели себе стройте
12:50:12 02-12-2023
Фуфло это. Всё равно в Турции лучше. Плюс климат. И там чувствуешь себя господином, а наш деревенский сервис так делать не умеет при всём желании.
14:58:55 02-12-2023
Гость (12:50:12 02-12-2023) Фуфло это. Всё равно в Турции лучше. Плюс климат. И там чувс... Турция - морской курорт. Отель в Манжерке - горнолыжный курорт. Разницу ощущаешь? Насчет сервиса: в новом отеле сервис высший. Видимо вы просто там не были, а посему и не знаете.
18:39:32 02-12-2023
Гость (14:58:55 02-12-2023) Турция - морской курорт. Отель в Манжерке - горнолыжный куро... Естественно не был: там ценник за сутки больше чем моя пенсия за месяц (не заработал даже на "многозвёздочном светящемся курорте Чернобыль 1986).
21:46:45 02-12-2023
Гость (14:58:55 02-12-2023) Турция - морской курорт. Отель в Манжерке - горнолыжный куро... А вы уже успели там побыть?
09:02:25 03-12-2023
гость (21:46:45 02-12-2023) А вы уже успели там побыть?... Летом, в июне уже работал отель.
16:34:07 02-12-2023
Золотой миллиард. Куда нам с свиным рылом в номера по 50 000 руб за ночь...
21:11:34 02-12-2023
Гость (16:34:07 02-12-2023) Золотой миллиард. Куда нам с свиным рылом в номера по 50 000... Так ты рыло то умой свое, глядишь и человеческие черты сквозь грязь проступят)
18:00:36 02-12-2023
Простым жителям обоих Алтаев этот паразитический пафос чужд, он им просто не по карману. Поэтому радости не ощущается.
18:30:09 02-12-2023
Если курорт построили для членов правительства, то конечно же надо ещё строить пятизвездочные отели. Но если он для жителей России, то наверное ценовая политика должна быть более гибкой, и учитывать разницу уровни доходов будущих гостей курорта