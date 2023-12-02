"И сама планирую тут отдохнуть". Ольга Голодец оценила новый отель на "Манжероке"

Она, как и многие другие персоны федерального уровня, посетила открытие пятизвездочного отеля Сбера

02 декабря 2023, 09:05, Александра Черданцева

Ольга Голодец / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Пятизвездочный отель курорта "Манжерок" в Горном Алтае – достойная альтернатива зарубежным курортам. Такое мнение высказала заместитель председателя правления Сбербанка, а в прошлом зампред российского правительства Ольга Голодец. В пятницу, 1 декабря, она посетила открытие ледовой прогулочной зоны на курорте Сбера.

"Отель – потрясающий. Я думаю, это будет новая точка в курортологии всей нашей страны. Это замечательный курорт, очень удобный, на любой вкус. Он будет развиваться по звездности, по услугам. Умный, продуманный курорт", – сказала Голодец в беседе с корреспондентом amic.ru.

Такой концентрации качественной инфраструктуры – а это и все виды горнолыжных услуг, и бассейны, и спа, и детские занятия – мало где встретишь, добавила она.

Ольга Голодец призналась, что и сама с удовольствием отдохнула бы в отеле. Впрочем, как минимум несколько дней на это у нее есть и сейчас. В субботу, 2 декабря, она примет участие в большом открытии отеля всесезонного курорта "Манжерок", который построил Сбер.

А вместе с ней и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, зампред правления банка Станислав Кузнецов и другие. Гостем отеля и главной звездой стал певец Олег Газманов. Он даже даст здесь небольшой концерт в честь праздника.