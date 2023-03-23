В России резко сократилось количество банкоматов

Больше всего в прошлом году снизилось число банкоматов с функцией выдачи наличных денег

23 марта 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России по итогам 2022 года количество банкоматов снижается третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, сообщает РИА Новости.

"На начало января в России работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее. Это стало рекордным сокращением с 2015 года – тогда количество устройств упало за год на 16,6 тысячи", – отметили в Центробанке.

Больше всего в прошлом году снизилось число банкоматов с функцией выдачи наличных денег – 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств. Это стало минимальным их количеством за 11 лет.

Снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, однако в 2019 году их количество немного выросло – на 1,6 тысячи устройств. Однако после банки вновь начали их убирать: в 2020 году – 2,6 тысячи банкоматов, в 2021 году – 9,6 тысячи.