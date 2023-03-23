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В России резко сократилось количество банкоматов

Больше всего в прошлом году снизилось число банкоматов с функцией выдачи наличных денег

23 марта 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России по итогам 2022 года количество банкоматов снижается третий год подряд, сократившись на 10,7 тысячи устройств, сообщает РИА Новости.

"На начало января в России работало 179,7 тысячи банкоматов против 190,4 тысячи годом ранее. Это стало рекордным сокращением с 2015 года – тогда количество устройств упало за год на 16,6 тысячи", – отметили в Центробанке.

Больше всего в прошлом году снизилось число банкоматов с функцией выдачи наличных денег – 6,4 тысячи, до 114,3 тысячи устройств. Это стало минимальным их количеством за 11 лет.

Снижение числа банкоматов в России продолжается с 2014 года, однако в 2019 году их количество немного выросло – на 1,6 тысячи устройств. Однако после банки вновь начали их убирать: в 2020 году – 2,6 тысячи банкоматов, в 2021 году – 9,6 тысячи.

Комментарии 28

  • готовят нас к цифровому рублю! гады...
    23 марта, Гость   Ответить
  • я последний раз держала бумажные деньги в далеком 2008 году, так что можете хоть все банкоматы убирать
    23 марта, Гость   Ответить
  • Я по прежнему снимаю всю зарплату с карточки в день поступления. У меня есть еда, запас еды. Каждый день получки я жду у последнего работающего банкомата.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Мясо на рынке на Космонавтов неплохое бывает, но ни в далеком 2008, ни сейчас, без налички не купишь. Еще связи с банком в некоторых магазинах иногда не бывает
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ну я не ем мясо поэтому наличка мне не нужна.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Цифровым криптопанкам и владельцам фиатных денег успеха, всех благ и удачки!
    23 марта, Гость   Ответить
  • Так не только мясо, на рынке и овощи за наличку. Еще когда связи с банком нет, бывает надо быстро купить
    23 марта, Гость   Ответить
  • У мошенников больше шансов до бабушкиных денег добраться, когда они электронные
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на Космонавтов давно у всех продавцов терминалы или принимают переводы на Сбер
    23 марта, Гость   Ответить
  • бывает надо быстро купить - лоперамиду? счет на секунды
    23 марта, Гость   Ответить
  • "Так не только мясо, на рынке и овощи за наличку." ---- Гость, обычно везде по номеру телефона можно перевести деньги продавцу. Даже на рынке.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Предпочитаю оба варианта, без наличных не удобно, за наличный расчет некоторые предлагают скидку.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Мне всегда казалось, что твоей зарплата становится тогда, когда ты её в руках держишь. Снял с карточки деньги - теперь они твои. А пока они на счёте лежат в электронном виде - они вроде как и не твои вовсе. Банки банкротятся, электричество кончается, мошенники не дремлють. В бумажных деньгах как то надёжнее. Ну это моё личное ощущение))) Живём в лесу, молимся колесу.
    23 марта, Гость   Ответить
  • или принимают переводы на Сбер --- у меня нет Сбера в телефоне, мне проще иметь на этот случай наличные, замарачиваться с переводами не хочу.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ну лан пусть будет пару банкоматов.
    23 марта, Гость   Ответить
  • обычно везде по номеру телефона можно перевести деньги продавцу. Ты расскажи это старикам за 70 лет. Мне они отдали карточки, я периодически снимаю наличку и отвожу им.
    23 марта, Гость   Ответить
  • на Космонавтов давно у всех продавцов терминалы -- до сих пор не у всех
    23 марта, Гость   Ответить
  • по номеру телефона можно перевести деньги -- на рынках чуть ли не половина покупателей пенсы 65+
    23 марта, Гость   Ответить
  • понемногу убирают банкоматы. Потом карты начнут убирать и чипы вставлять- мировая повестка "интернет тел и вещей"
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ну я не ем мясо поэтому наличка мне не нужна. ---- а в маршрутке чем рассчитываетесь?
    23 марта, Гость   Ответить
  • а в маршрутке чем - не езжу на ОТ 17 лет. и не тянет
    23 марта, Гость   Ответить
  • не езжу на ОТ 17 лет ---- удивитесь, сколько ездят. Даже выделенка для ОТ есть
    23 марта, Гость   Ответить
  • Люди, снимающие с карт наличные и ими же расплачивающиеся, более всего потеют за пенсионеров и пассажиров маршруток. Вы удивитесь, но в реальной жизни множество других групп населения. Да и не все из пенсионеров не умеют пользоваться современными сервисами, у меня маме 72 года, она не только разбирается в банковских приложениях, но и имеет свой ИИС и брокерский счет. И, кстати, многие из тех, кто ездит в маршрутках, вечно пристают к водителям "а можно переводом?" потому что у них нет наличных. Маршрутчики уже по умолчание вывешивают картонки с номером телефона для перевода безналом.
    23 марта, Гость   Ответить
  • замарачиваться с переводами не хочу. *** Вот типичный представитель группы людей "in cash we trust". А вы думаете другим людям в очереди хочется стоять и дожидаться пока продавец вам насобирает сдачу мелочью?
    23 марта, Гость   Ответить
  • Даже выделенка для ОТ есть - ага. видела это чудо )
    23 марта, Гость   Ответить
  • другим людям в очереди хочется стоять и дожидаться пока продавец вам насобирает сдачу мелочью?-------- Нам так же не хочется стоять и ждать пока ты найдешь карту на которой хватает денег на покупку. Или пока из набранного пакета всякой всячины, будут убирать лишнее чтоб ты смог рассчитаться.
    23 марта, Гость   Ответить
  • мне очень нравятся кассы самообслуживания в марийках. отсканировал и пошел. а в спину тебе летят злые взгляды 30 человек в очереди, я то что? если вы мамонты и не хотите делать все быстро
    23 марта, Гость   Ответить
  • найдешь карту на которой хватает денег на покупку - вранье, у меня на всех картах безлимит
    23 марта, Гость   Ответить
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