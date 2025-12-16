Где купить новогоднюю красавицу? Карта елочных базаров в Барнауле в 2025 году
Продаются елочки во всех районах города
16 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В Барнауле 15 декабря открылись елочные базары, работать они будут до 31-го числа – без обедов и выходных. Купить елку можно во всех районах города – всего 28 точек.
Цена за одно деревце составляет от 1,5 до 5 тыс. рублей, стоимость варьируется в зависимости от высоты и пышности.
Адреса размещения елочных базаров / Инфографика: barnaul.org
Ранее amic.ru рассказал, сколько стоила новогодняя красавица десять лет назад на барнаульских елочных базарах и как менялась цена эти годы. Кстати, за два последних года в Барнауле почти в два раза уменьшилось количество елочных базаров – с 50 до 28.
