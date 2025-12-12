Как оказалось, официально цены за последние два года не изменились, а вот количество елочных базаров уменьшилось почти в два раза

12 декабря 2025, 10:33, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стоимость хвойных деревьев на елочных базарах, которые откроются после 15 декабря, будет начинаться от 1500 рублей, сообщает мэрия.

«Стоимость одного дерева варьируется от 1500 до 5000 рублей в зависимости от ее высоты и пышности», – рассказали в администрации.

Стоит отметить, что стартовая цена на елочку за последние два года не изменилась. Напомним, в 2024-м и в 2023-м главный новогодний атрибут тоже стоил минимум 1500 рублей. А вот в 2022-м за деревце просили от 1000 рублей.

В 2020 году елочка стоила минимум 700 рублей, в 2019-м – 600 рублей, в 2018-м – 500 рублей, в 2014-м метровое деревце можно было купить примерно за 400 рублей.

Напомним, в этом году в Барнауле будут работать 28 елочных базаров – с 15 до 31 декабря. Кстати, в прошлом году таких площадок было гораздо больше – 46, а в 2023-м работали 50 елочных базаров.

