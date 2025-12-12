Почти 30 елочных базаров начнут работать в Барнауле после 15 декабря

Стоимость елок в Барнауле варьируется в зависимости от высоты и пышности дерева

12 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Елочный базар в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала декабря в Барнауле официально разрешили торговлю хвойными деревьями в специально отведенных местах. При этом массово елочные базары начнут работу после 15 декабря, а купить главное украшение новогодних праздников горожане смогут вплоть до 31 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году в городе откроется 28 торговых площадок во всех районах. Наибольшее количество елочных базаров будет работать в Индустриальном районе – сразу 11 точек. В Железнодорожном районе предусмотрено пять мест для продажи хвойных деревьев, а в Центральном, Ленинском и Октябрьском районах – по четыре площадки.

Стоимость елок в Барнауле варьируется в зависимости от высоты и пышности дерева и составляет от 1500 до 5000 рублей. Как уточнили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, все точки торговли включены в официальную схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города от 27 ноября 2020 года.

«Одним из обязательных условий продажи хвойных деревьев является наличие у продавцов всей разрешительной документации. Контроль за соблюдением правил торговли и легальностью реализации елок будут осуществлять сотрудники городского комитета совместно с районными администрациями и органами внутренних дел», – отметили в мэрии.

В администрации напомнили, что приобретать хвойные деревья рекомендуется исключительно на официальных елочных базарах, чтобы избежать покупки незаконно заготовленных деревьев и поддержать легальный бизнес в городе.

Адреса размещения елочных базаров:

Железнодорожный район:

пр. Красноармейский, 131;

ул. Молодежная, 64;

ул. Северо-Западная, 163;

пр. Ленина, 69.

Индустриальный район:

Павловский тракт, 227;

Павловский тракт, 275;

пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (район дома № 16 по ул. Балтийской);

ул. Георгиева, 44;

ул. Малахова, 84/1;

ул. Новосибирская, 11б;

ул. Попова, 83;

ул. Попова, 98;

ул. Попова, 188;

ул. Энтузиастов, 22;

ул. Сергея Ускова, район остановки "Сергея Ускова" (нечетная сторона).

Ленинский район:

ул. Попова, 51;

ул. Попова, 64;

ул. Попова, 68а;

ул. Попова, 86, пл. Народная.

Октябрьский район:

ул. 40 лет Октября, 3а;

ул. Германа Титова, 19;

ул. Северо-Западная, 58;

ул. Советская, 3.

Центральный район:

пр. Красноармейский, 64;

ул. Никитина, 55;

пр. Социалистический, 61;

р.п. Южный, ул. Белинского, 12.

