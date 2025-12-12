Почти 30 елочных базаров начнут работать в Барнауле после 15 декабря
Стоимость елок в Барнауле варьируется в зависимости от высоты и пышности дерева
12 декабря 2025, 08:30, ИА Амител
С начала декабря в Барнауле официально разрешили торговлю хвойными деревьями в специально отведенных местах. При этом массово елочные базары начнут работу после 15 декабря, а купить главное украшение новогодних праздников горожане смогут вплоть до 31 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.
В этом году в городе откроется 28 торговых площадок во всех районах. Наибольшее количество елочных базаров будет работать в Индустриальном районе – сразу 11 точек. В Железнодорожном районе предусмотрено пять мест для продажи хвойных деревьев, а в Центральном, Ленинском и Октябрьском районах – по четыре площадки.
Стоимость елок в Барнауле варьируется в зависимости от высоты и пышности дерева и составляет от 1500 до 5000 рублей. Как уточнили в городском комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, все точки торговли включены в официальную схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации города от 27 ноября 2020 года.
«Одним из обязательных условий продажи хвойных деревьев является наличие у продавцов всей разрешительной документации. Контроль за соблюдением правил торговли и легальностью реализации елок будут осуществлять сотрудники городского комитета совместно с районными администрациями и органами внутренних дел», – отметили в мэрии.
В администрации напомнили, что приобретать хвойные деревья рекомендуется исключительно на официальных елочных базарах, чтобы избежать покупки незаконно заготовленных деревьев и поддержать легальный бизнес в городе.
Адреса размещения елочных базаров:
Железнодорожный район:
- пр. Красноармейский, 131;
- ул. Молодежная, 64;
- ул. Северо-Западная, 163;
- пр. Ленина, 69.
Индустриальный район:
- Павловский тракт, 227;
- Павловский тракт, 275;
- пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (район дома № 16 по ул. Балтийской);
- ул. Георгиева, 44;
- ул. Малахова, 84/1;
- ул. Новосибирская, 11б;
- ул. Попова, 83;
- ул. Попова, 98;
- ул. Попова, 188;
- ул. Энтузиастов, 22;
- ул. Сергея Ускова, район остановки "Сергея Ускова" (нечетная сторона).
Ленинский район:
- ул. Попова, 51;
- ул. Попова, 64;
- ул. Попова, 68а;
- ул. Попова, 86, пл. Народная.
Октябрьский район:
- ул. 40 лет Октября, 3а;
- ул. Германа Титова, 19;
- ул. Северо-Западная, 58;
- ул. Советская, 3.
Центральный район:
- пр. Красноармейский, 64;
- ул. Никитина, 55;
- пр. Социалистический, 61;
- р.п. Южный, ул. Белинского, 12.
Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники ГИБДД проследят за безопасностью движения автобусов с детьми, которые приедут на новогодние представления. Соответствующее поручение отдал глава города Вячеслав Франк на аппаратном совещании 9 декабря.
09:51:24 12-12-2025
и тут засилье нейро-иллюстраций
неужели в архиве живой фотки елочки не нашлось?
позорище....
10:12:32 12-12-2025
Сергей (09:51:24 12-12-2025) и тут засилье нейро-иллюстрацийнеужели в архиве живой фо... Согласен, сейчас все картинки на амике не естественные, не приятно смотреть... но зато быстро и дешево((
10:24:16 12-12-2025
Сергей (09:51:24 12-12-2025) и тут засилье нейро-иллюстрацийнеужели в архиве живой фо... это как раз настоящая фоточка :)
10:28:35 12-12-2025
Гость (10:24:16 12-12-2025) это как раз настоящая фоточка :)... Да они в глазки того этого) Ну а про то, чтобы подпись прочитать даже речи не ведется.
10:32:44 12-12-2025
Гость (10:24:16 12-12-2025) это как раз настоящая фоточка :)... мож сменили?