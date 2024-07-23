Где в Белокурихе вкусно поесть и попробовать изысканные блюда местной кухни?

Ресторан "Таежный" – идеальное место для тех, кто хочет насладиться алтайской природой и отправиться в региональное гастрономическое путешествие

23 июля 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8K4mkp

Блюдо ресторана "Таежный" / Фото предоставлено компанией

Белокуриха – настоящий кладезь здравниц и достопримечательностей, которые привлекают туристов со всей России. Прогуливаясь по улочкам города, они часто задаются вопросом: где же вкусно поесть, чтобы было и уютно, и сервис на качественном уровне? Ответ прост: если хотите не просто перекусить, а побывать в атмосферном месте и ощутить тепло сибирского гостеприимства, то стоит посетить ресторан "Таежный". Там можно попробовать блюда региональной кухни из свежих фермерских продуктов.

Из Сибири с любовью

"Таежный" находится на территории "СПА-Курорта "Кедровый", в самом сердце курорта Белокуриха, у предгорья Алтая. Интерьер заведения выполнен в стильном тематическом дизайне, который сразу привлекает внимание гостей.

Здесь вы сможете попробовать разнообразные блюда региональной кухни, которые подают в стиле a la carte*. Для тех, кто хочет начать свой день сытно и вкусно, предлагают завтраки в формате шведского стола. Они уже включены в стоимость проживания для отдыхающих курорта "Кедровый" и доступны для всех желающих с 08:30 до 11 утра.

С четверга по воскресенье в ресторане звучит живая музыка. Иногда здесь проводят увлекательные гастрономические ужины с авторской кухней. Для маленьких гостей разработано специальное детское меню.

Блюда и напитки ресторана "Таежный" / Фото предоставлены компанией

Заботясь о комфорте отдыхающих, ресторан предлагает room service*. Ресторанное обслуживание можно заказать в любую точку "СПА-Курорта "Кедровый": в номер, в сауну, в бильярдную, на террасу или в барбекю-беседку.

От фермы к столу

Каким бы ни был прекрасным и завораживающим интерьер ресторана, именно блюда становятся ключом к его успеху.

Ресторан уделяет особое внимание качеству продуктов. Здесь готовят исключительно из свежих ингредиентов, поставляемых с собственного фермерского хозяйства и других алтайских ферм. Это придает кухне особую ценность и привлекательность.

Гостям предлагают попробовать разные блюда. Например, фирменный "Таежный" салат с мясом марала и папоротником, борщ "Сибирский", фирменные пирожки из телячьих мозгов, аппетитное жаркое из кролика с грибами, котлеты из мяса марала и многое другое.

Ресторан "Таежный" – это идеальное место для романтического ужина, семейного праздника или встречи с друзьями. Посетители высоко ценят мастерство поваров, разнообразие меню и качество блюд, поэтому возвращаются сюда снова и снова.

Приезжайте и вы, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной едой и атмосферой настоящего сибирского гостеприимства.

Ресторан "Таежный" / Фото предоставлено компанией

"СПА-Курорт "Кедровый"

659900, Алтайский край, город-курорт Белокуриха, ул. Славского, д. 3

Тел.: +7-800-700-85-02; +7-905-925-72-27

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Сайт* A la carte ("А ля карт"); room service ("рум сервис")

ООО "Спа-Курорт Кедровый", ИНН 2203002310

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