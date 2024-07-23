Где в Белокурихе вкусно поесть и попробовать изысканные блюда местной кухни?
Ресторан "Таежный" – идеальное место для тех, кто хочет насладиться алтайской природой и отправиться в региональное гастрономическое путешествие
23 июля 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8K4mkp
Белокуриха – настоящий кладезь здравниц и достопримечательностей, которые привлекают туристов со всей России. Прогуливаясь по улочкам города, они часто задаются вопросом: где же вкусно поесть, чтобы было и уютно, и сервис на качественном уровне? Ответ прост: если хотите не просто перекусить, а побывать в атмосферном месте и ощутить тепло сибирского гостеприимства, то стоит посетить ресторан "Таежный". Там можно попробовать блюда региональной кухни из свежих фермерских продуктов.
Из Сибири с любовью
"Таежный" находится на территории "СПА-Курорта "Кедровый", в самом сердце курорта Белокуриха, у предгорья Алтая. Интерьер заведения выполнен в стильном тематическом дизайне, который сразу привлекает внимание гостей.
Здесь вы сможете попробовать разнообразные блюда региональной кухни, которые подают в стиле a la carte*. Для тех, кто хочет начать свой день сытно и вкусно, предлагают завтраки в формате шведского стола. Они уже включены в стоимость проживания для отдыхающих курорта "Кедровый" и доступны для всех желающих с 08:30 до 11 утра.
С четверга по воскресенье в ресторане звучит живая музыка. Иногда здесь проводят увлекательные гастрономические ужины с авторской кухней. Для маленьких гостей разработано специальное детское меню.
Заботясь о комфорте отдыхающих, ресторан предлагает room service*. Ресторанное обслуживание можно заказать в любую точку "СПА-Курорта "Кедровый": в номер, в сауну, в бильярдную, на террасу или в барбекю-беседку.
От фермы к столу
Каким бы ни был прекрасным и завораживающим интерьер ресторана, именно блюда становятся ключом к его успеху.
Ресторан уделяет особое внимание качеству продуктов. Здесь готовят исключительно из свежих ингредиентов, поставляемых с собственного фермерского хозяйства и других алтайских ферм. Это придает кухне особую ценность и привлекательность.
Гостям предлагают попробовать разные блюда. Например, фирменный "Таежный" салат с мясом марала и папоротником, борщ "Сибирский", фирменные пирожки из телячьих мозгов, аппетитное жаркое из кролика с грибами, котлеты из мяса марала и многое другое.
Ресторан "Таежный" – это идеальное место для романтического ужина, семейного праздника или встречи с друзьями. Посетители высоко ценят мастерство поваров, разнообразие меню и качество блюд, поэтому возвращаются сюда снова и снова.
Приезжайте и вы, чтобы отдохнуть, насладиться вкусной едой и атмосферой настоящего сибирского гостеприимства.
"СПА-Курорт "Кедровый"
659900, Алтайский край, город-курорт Белокуриха, ул. Славского, д. 3
Тел.: +7-800-700-85-02; +7-905-925-72-27
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Сайт* A la carte ("А ля карт"); room service ("рум сервис")
ООО "Спа-Курорт Кедровый", ИНН 2203002310Реклама
11:22:42 23-07-2024
В Белокурихе мало приятных заведений. У ручья, Бивер и Пятое колесо. И везде ценник - крыло самолета. Если этот Таежный будет вкусный и ценник хотя бы аналогичный, но не выше, то тогда норм.
12:09:00 23-07-2024
Гость (11:22:42 23-07-2024) В Белокурихе мало приятных заведений. У ручья, Бивер и Пятое... у ручья музыка орет бивер дети ползуют по полу пятое колесо еда не очень а обслуживание везде хромает на обе ноги
13:11:10 23-07-2024
гость (12:09:00 23-07-2024) у ручья музыка орет бивер дети ползуют по полу пятое колес... Я перечислил из имеющегося - лучшие из худших) Там хороших заведений нет в принципе.
12:06:32 23-07-2024
были один раз больше не пойдем ( обслуживание так себе нарезка невкусно салатики так себе кальмары гриль трудно испортить настойки 20 % крепости это лимонад местами прокисший как малина например( антураж на любителя ресторан маленький в подвале (
14:37:26 23-07-2024
Узбечка там есть-недорого))
14:32:19 24-07-2024
гость (14:37:26 23-07-2024) Узбечка там есть-недорого))... А где ? Точнее подскажте )
15:52:14 24-07-2024
Мулино, вкусно, обильно, и не смотря что в самом центре, всегда есть места.
00:28:24 25-07-2024
Ресторан Биршале, там нам понравилось всё. А вот Бивер - не очень - ну так, пивнушка с колбасками.
13:04:06 25-07-2024
Меню не очень , мясо вообще резиновое
Персонал ужасный официанты очень вульгарные !!!!