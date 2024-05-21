Где будут судить возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина?

Расследование в отношении Виталия Манишина уже завершено

21 мая 2024, 18:00, ИА Амител

Виталий Манишин (справа) / Фото: Следком Алтайского края

53-летнего Виталия Манишина, которого подозревают в преступлениях "политеховского" маньяка, будут судить в Калманском районном суде в cеле Калманка. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Когда состоится первое заседание по делу Манишина, пока неизвестно. Ранее ему определили меру пресечения в Октябрьском районном суде Барнаула, однако судить его решили не в краевой столице, а там, где Манишин жил, где он (по версии следствия) совершил первое преступление и куда отвозил тела своих жертв.

Следствие установило, что первое убийство Манишин совершил 16 сентября 1989 года. Тогда он попытался изнасиловать девушку, но она оказала ему сопротивление, и Манишин ее убил. В мае 2023 года Манишина задержали по подозрению в этом преступлении.

В ходе расследования удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам – сначала пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, потом – в убийствах еще трех студенток, 53-летней женщины и еще одной девушки. Во всех эпизодах он признался. По одному из эпизодов следствие обнаружило костные останки 16-летней абитуриентки. Объем уголовного дела составил 69 томов. Подробнее о нем можно прочитать здесь.