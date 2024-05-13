Продлил ли барнаульский суд арест возможному "политеховскому" маньяку Манишину?

Срок пребывания Манишина в СИЗО должен был истечь 14 мая

13 мая 2024, 14:30, ИА Амител

Задержанный Виталий Манишин / Фото: СК РФ по Алтайскому краю

Октябрьский районный суд Барнаула не стал рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Виталию Манишину, который подозревается в преступлениях "политеховского" маньяка. Срок нахождения подозреваемого в СИЗО должен истечь уже 14 мая 2024 года, однако заседания в этом суде так и не состоялось. Вопрос об оставлении Манишина под стражей рассмотрел другой суд. Об этом amic.ru сообщили в Октябрьском районном суде.

В Октябрьский районный суд, который ранее продлевал меру пресечения Манишину, от следователя никакого заявления так и не поступило, и ходатайство сдали в другой суд. Однако в какой – неизвестно. На сайтах районных судов Барнаула и краевого суда информации о процессе по продлению меры пресечения Манишину нет.

В пресс-службе Следкома пояснили, что дело расследуется, и срок пребывания Манишина в СИЗО все же продлили. Но в каком суде это произошло и когда, там не сообщили.

"На время следствия он остается в СИЗО. Мера пресечения продлена. Не могу сказать, до какого числа продлили и какой суд, не владею этой информацией, но уголовное дело продолжает расследоваться", – прокомментировали в Следкоме.

Брат Виталия Манишина также рассказал журналистам amic.ru, что им не сообщают никакой информации по делу и обо всем семья узнает из СМИ. О том же сказала и жена задержанного. Государственный адвокат, которого назначили подозреваемому, комментировать ситуацию отказался.

Напомним, что в последний раз суд продлил меру пресечения Виталию Манишину 27 марта до 14 мая 2024 года.

В СИЗО Манишин оказался еще 18 мая 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава.

В ходе следствия Манишин признался в убийствах сначала пяти абитуриенток АлтГТУ в 2000 году, а потом – еще трех студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой. В начале 2024 года телеграм-канал Baza сообщал, что Манишин сознался и в убийстве девушки по фамилии Филипченко.

На данный момент Виталия Манишина подозревают по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому ему предъявляют убийство двух или более человек, а по второму – убийство с целью скрыть преступление, связанное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

При этом семья Манишина уверена, что на подозреваемого оказывается давление. Подробнее об этом можно прочитать здесь.