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Генпрокуратуру просят проверить здания турецких застройщиков после землетрясения

Сейчас в России работают те же компании, что строили дома в пострадавших от стихийного бедствия регионах Турции

14 февраля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

После землетрясения в Турции Генпрокуратуру РФ попросили провести проверку среди турецких строителей, работающих в России. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал адвокат Игорь Трунов.

Юрист представляет интересы потерпевших и близких погибших обрушившегося в 2004 году развлекательного комплекса "Трансвааль-парк". В обращении к прокурорам он призвал проверить качество возводимых турецкими подрядчиками объектов, возбудить уголовные дела в случае нарушений и наложить арест на активы фирм из Турции.

По его словам, сейчас в России работают те же компании, что строили дома в пострадавших от землетрясения регионах Турции. После аналогичных инцидентов в 1939 и 1999 годах причинами разрушения зданий называли плохое качество бетона и арматуры, а также неверные конструктивные решения при возведении зданий. Трунов подчеркнул, что в случае трагедии экстрадировать турецких предпринимателей не выйдет.

Напомним, что сейчас в России работают порядка ста стройкомпаний из Турции. Начиная с 1998 года они возвели на территории РФ более двух тысяч объектов.

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Комментарии 4

  • Проверьте качество строительства барнаульских высоток барнаульскими компаниями.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А что, есть какие то проблемы с барнаульскими высотками? Так ты не стесняйся, выплюни пару фактов, если они у тебя есть.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Надо все стройки проверять, и проекты и материалы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Адвокаты от застройщиков подтянулись и выплюнули про отсутствие проблем у них. Турецкие застройщики тоже всех уверяли, что строят отлично. Им верили. Сейчас бегут из страны, кто успел. Наш регион довольно сейсмически опасный, высотки строить - подвергать жителей опасности. Все до поры, до времени. Не дай Бог, конечно.
    15 февраля, Гость   Ответить
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