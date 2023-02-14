Генпрокуратуру просят проверить здания турецких застройщиков после землетрясения

Сейчас в России работают те же компании, что строили дома в пострадавших от стихийного бедствия регионах Турции

14 февраля 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После землетрясения в Турции Генпрокуратуру РФ попросили провести проверку среди турецких строителей, работающих в России. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал адвокат Игорь Трунов.

Юрист представляет интересы потерпевших и близких погибших обрушившегося в 2004 году развлекательного комплекса "Трансвааль-парк". В обращении к прокурорам он призвал проверить качество возводимых турецкими подрядчиками объектов, возбудить уголовные дела в случае нарушений и наложить арест на активы фирм из Турции.

По его словам, сейчас в России работают те же компании, что строили дома в пострадавших от землетрясения регионах Турции. После аналогичных инцидентов в 1939 и 1999 годах причинами разрушения зданий называли плохое качество бетона и арматуры, а также неверные конструктивные решения при возведении зданий. Трунов подчеркнул, что в случае трагедии экстрадировать турецких предпринимателей не выйдет.

Напомним, что сейчас в России работают порядка ста стройкомпаний из Турции. Начиная с 1998 года они возвели на территории РФ более двух тысяч объектов.