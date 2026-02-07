Герман Греф посетил детскую больницу в Горном Алтае, которую ремонтирует Сбер

Детская психоневрологическая больница получит новое оборудование и пройдет капитальный ремонт благодаря поддержке банка и курорта "Манжерок"

07 февраля 2026, 18:00, ИА Амител

Герман Греф / Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Республику Алтай в субботу, 7 февраля. Он проверил ход капитального ремонта детской психоневрологической больницы, который проходит при поддержке всесезонного курорта Сбера "Манжерок". Вместе с ним ход работ оценили глава правительства региона Александр Прокопьев и министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов.

«Это начало нашей активной деятельности по преобразованию социальной сферы региона. Я надеюсь, что совместными усилиями с администрацией Горного Алтая мы сможем закончить оперативно данный объект. Здесь у вас уникальная команда — все молодые специалисты. Потрясающе, что люди всю свою жизнь посвящают детям», — отметил топ-менеджер банка.

Он добавил, что все 600 топ-менеджеров банка внесли личные взносы в сбор средств на модернизацию больницы.

«Правительство Республики Алтай выражает благодарность нашему ключевому партеру всесезонному курорту Сбера "Манжерок" за комплексную программу модернизации Детской психоневрологической больницы», — сказал Александр Прокопьев.По его словам, обновление больницы — важный шаг для решения острых вопросов, связанных с психоневрологическими расстройствами у детей, а также с дефицитом современных методов лечения в регионе.

Визит Германа Грефа в детскую больницу Манжерока / Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Масштабная реконструкция здания уже идет: рабочие убрали старые полы, стены, настенные покрытия и часть инженерных систем. В больнице обновят имущественно-техническое оснащение, установят новейшую медицинскую технику. Также будут построены газовая котельная, столовая, прачечная и административно-бытовой корпус. Территорию после ремонта благоустроят. Ожидается, что обновленная больница заработает в текущем году.

В ближайшее время курорт "Манжерок" передаст шесть единиц оборудования, предназначенного для лечения и восстановительной терапии, первая медтехника поступит уже к концу февраля. Для физиотерапевтического отделения дополнительно купят 17 аппаратов для лечения и реабилитации и реабилитационные тренажеры для детей с ДЦП.

Также Сбер купил для больницы автобус.

Медицинское учреждение будет ориентировано на оказание помощи детям с патологиями опорно-двигательной системы, детским церебральным параличом (ДЦП) и нарушениями аутистического спектра. Региону требуется больница данного профиля: за последние пять лет число детей с такими диагнозами выросло почти на 30%. Из 61 тыс. детей в регионе 1,7 тыс. состоят на соответствующем диспансерном учете, 482 ребенка имеют инвалидность.