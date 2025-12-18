В Республике Алтай частные клиники полностью отказались от абортов
Руководитель республики Андрей Турчак назвал это результатом планомерной работы по поддержке материнства
18 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
Клиника "Евромедцентр" стала последним частным медучреждением в Республике Алтай, которое отказалось от проведения абортов. Таким образом, эта услуга в регионе теперь полностью выведена из коммерческого сектора. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
По словам руководителя республики, это итог планомерной работы властей республики совместно с Минздравом и фондом "Женщины за жизнь", направленной на "сбережение детей, поддержку семьи, материнства и детства".
«Чтобы медицинская процедура прерывания беременности не становилась рядовой "услугой" на потоке, как это, к сожалению, имело место быть», – пояснил Турчак.
Глава республики поблагодарил частную клинику за ответственное решение, выразив надежду, что оно было принято "руководствуясь здравым смыслом и заботясь о будущем".
Турчак также рассказал о мерах поддержки, реализованных в государственном перинатальном центре: перезагрузке системы психологической и социальной помощи, запуске "Школы молодой мамы" и организации консультаций.
По его данным, в 2025 году около 30% женщин (почти 100 человек), обратившихся в государственные учреждения за направлением на аборт, в итоге сохранили беременность.
Ранее в Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп.
12:04:35 18-12-2025
Из правового поля услугу загнали в серую зону? Ну теперь посмотрим, как частники в антисанитарных условиях будут массово прерывать так криво, что потом больше не родит совсем.
12:07:46 18-12-2025
Мракобесие на марше.
12:46:52 18-12-2025
Гость (12:07:46 18-12-2025) Мракобесие на марше.... Ну как говорится за кого голосовали(большинство)
12:09:39 18-12-2025
А зря!
12:33:17 18-12-2025
да уж... почему так происходит то? средневековье
17:05:14 18-12-2025
Гость (12:33:17 18-12-2025) да уж... почему так происходит то? средневековье... Средневековье - не пользоваться контрацептивами.
12:48:34 18-12-2025
А что там интересно в столице уже все клиники аборты не делают? Или только на периферии можно как всегда эксперименты ставить?
15:25:20 18-12-2025
Гость (12:48:34 18-12-2025) А что там интересно в столице уже все клиники аборты не дел... конечно, маленьким Горным управлять то легче, безусловно. Пришли, и навели свои порядки. Вот читаешь такеи новости, и выть хочется от отчаяния
15:15:47 18-12-2025
Идиоты.
18:29:24 18-12-2025
Ждите всплеска поступивших в больницы с осложнениями после криминальных абортов, идиоты.