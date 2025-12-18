НОВОСТИОбщество

В Республике Алтай частные клиники полностью отказались от абортов

Руководитель республики Андрей Турчак назвал это результатом планомерной работы по поддержке материнства

18 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Клиника "Евромедцентр" стала последним частным медучреждением в Республике Алтай, которое отказалось от проведения абортов. Таким образом, эта услуга в регионе теперь полностью выведена из коммерческого сектора. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По словам руководителя республики, это итог планомерной работы властей республики совместно с Минздравом и фондом "Женщины за жизнь", направленной на "сбережение детей, поддержку семьи, материнства и детства".

«Чтобы медицинская процедура прерывания беременности не становилась рядовой "услугой" на потоке, как это, к сожалению, имело место быть», – пояснил Турчак.

Глава республики поблагодарил частную клинику за ответственное решение, выразив надежду, что оно было принято "руководствуясь здравым смыслом и заботясь о будущем".

Турчак также рассказал о мерах поддержки, реализованных в государственном перинатальном центре: перезагрузке системы психологической и социальной помощи, запуске "Школы молодой мамы" и организации консультаций.

По его данным, в 2025 году около 30% женщин (почти 100 человек), обратившихся в государственные учреждения за направлением на аборт, в итоге сохранили беременность.

Ранее в Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп.

дети Республика Алтай

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:04:35 18-12-2025

Из правового поля услугу загнали в серую зону? Ну теперь посмотрим, как частники в антисанитарных условиях будут массово прерывать так криво, что потом больше не родит совсем.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:46 18-12-2025

Мракобесие на марше.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:52 18-12-2025

Гость (12:07:46 18-12-2025) Мракобесие на марше.... Ну как говорится за кого голосовали(большинство)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:39 18-12-2025

А зря!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:17 18-12-2025

да уж... почему так происходит то? средневековье

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:05:14 18-12-2025

Гость (12:33:17 18-12-2025) да уж... почему так происходит то? средневековье... Средневековье - не пользоваться контрацептивами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:34 18-12-2025

А что там интересно в столице уже все клиники аборты не делают? Или только на периферии можно как всегда эксперименты ставить?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:20 18-12-2025

Гость (12:48:34 18-12-2025) А что там интересно в столице уже все клиники аборты не дел... конечно, маленьким Горным управлять то легче, безусловно. Пришли, и навели свои порядки. Вот читаешь такеи новости, и выть хочется от отчаяния

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:47 18-12-2025

Идиоты.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:29:24 18-12-2025

Ждите всплеска поступивших в больницы с осложнениями после криминальных абортов, идиоты.

  1 Нравится
Ответить
