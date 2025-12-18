Руководитель республики Андрей Турчак назвал это результатом планомерной работы по поддержке материнства

18 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Клиника "Евромедцентр" стала последним частным медучреждением в Республике Алтай, которое отказалось от проведения абортов. Таким образом, эта услуга в регионе теперь полностью выведена из коммерческого сектора. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

По словам руководителя республики, это итог планомерной работы властей республики совместно с Минздравом и фондом "Женщины за жизнь", направленной на "сбережение детей, поддержку семьи, материнства и детства".

«Чтобы медицинская процедура прерывания беременности не становилась рядовой "услугой" на потоке, как это, к сожалению, имело место быть», – пояснил Турчак.

Глава республики поблагодарил частную клинику за ответственное решение, выразив надежду, что оно было принято "руководствуясь здравым смыслом и заботясь о будущем".

Турчак также рассказал о мерах поддержки, реализованных в государственном перинатальном центре: перезагрузке системы психологической и социальной помощи, запуске "Школы молодой мамы" и организации консультаций.

По его данным, в 2025 году около 30% женщин (почти 100 человек), обратившихся в государственные учреждения за направлением на аборт, в итоге сохранили беременность.

Ранее в Республике Алтай приняли закон о запрете склонения женщин к абортам. Под склонением к аборту понимаются любые действия, направленные на понуждение женщины к прерыванию беременности, включая уговоры или подкуп.