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Герман Стерлигов раскритиковал выпускниц за яркий макияж и назвал их "папуасами"

Предприниматель заявил, что вульгарный вид школьниц свидетельствует о духовном упадке

15 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Герман Стерлигов / Фото: соцсети предпринимателя
Герман Стерлигов / Фото: соцсети предпринимателя

Предприниматель Герман Стерлигов в беседе с "Абзацем" резко высказался о современных выпускницах, которые делают яркий макияж на школьный бал. По его мнению, такое поведение — признак духовного упадка.

«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», — заявил Стерлигов.

Особое внимание предприниматель также уделил составу современных косметических средств. Он утверждает, что индустрия красоты использует в производстве продукции биологические материалы, полученные в результате абортов.

       

Комментарии 12

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Мусик

13:37:41 15-05-2026

кто-то обращает внимание на этого лузера?

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Гость

16:26:46 15-05-2026

Мусик (13:37:41 15-05-2026) кто-то обращает внимание на этого лузера?... Один из соучредителей первой в России товарной биржи — «Алиса», -----не стал миллирдером,оказался лузером ))

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Гость

13:44:39 15-05-2026

Надо намазаться поярче.. пусть его коребит сильнее.

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Анна

13:57:32 15-05-2026

Что у человека в голове....

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Шинник

14:04:17 15-05-2026

бытие рождает сознание.
...........
в нашей школе, девушки 14-16 лет выглядели как "элитные п."

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Гость

14:12:48 15-05-2026

Осспидя. Оно еще живо? И почему оно курлыкает в богомерзком интернетике, а не пишет на бересте согласно собственным принципам?

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Джон

14:13:13 15-05-2026

Хотелось бы глянуть на его выпускное фото и фото его одноклассниц.
А то походу сам с ирокезом был молодой.

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Гость

15:44:06 15-05-2026

в чём-то он всё-таки прав!...

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Гость

15:52:00 15-05-2026

Стерлигов совсем одичал - не в курсях за феминитивы

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Гость

16:00:40 15-05-2026

грубо конечно, но он прав!

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Гость

17:16:36 15-05-2026

Приблизительно, так и выглядела Святая инквизиция....Будь у него больше власти всех бы запытал, сжег на костре, а денюжку жертв положил бы себе в кармашек.

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Гость

02:53:08 16-05-2026

Привет. Когда начинает булькать "шоколад" у читателей, это значит, что кто-то сказал правду. А если по делу, то ситуация намного хуже, современные косметические средства уже давно изготавливаются из химии, ничего натурального там нет, причём химия самая "ядовитая". Что бы убедиться в этом не надо проводить всякие экспертизы, просто не врите себе, ведь после применения косметики кожа на лице приходит в себя не меньше недели, а те, кто постоянно пользуются косметикой, после 35 лет выглядят без неё так, как говорила Чурикова, что можно сниматься в роли Бабы-Яги без грима. Так что, Стерлигов бьётся за ваше здоровье больше, чем вы сами. Ему надо сказать спасибо, вместо оскорблений, но женская логика сурова, мало того, что правда для них является самым большим оскорблением, так они ещё не хотят думать даже о завтрашнем дне, лишь бы сегодня, сейчас схватить что-нибудь пожирней и потолще, а потом разберёмся. Что поделать, в этом случае хочется пожелать им попутного ветра в горбатую спину.

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