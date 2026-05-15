Герман Стерлигов раскритиковал выпускниц за яркий макияж и назвал их "папуасами"
Предприниматель заявил, что вульгарный вид школьниц свидетельствует о духовном упадке
15 мая 2026, 13:33, ИА Амител
Предприниматель Герман Стерлигов в беседе с "Абзацем" резко высказался о современных выпускницах, которые делают яркий макияж на школьный бал. По его мнению, такое поведение — признак духовного упадка.
«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», — заявил Стерлигов.
Особое внимание предприниматель также уделил составу современных косметических средств. Он утверждает, что индустрия красоты использует в производстве продукции биологические материалы, полученные в результате абортов.
13:37:41 15-05-2026
кто-то обращает внимание на этого лузера?
16:26:46 15-05-2026
Мусик (13:37:41 15-05-2026) кто-то обращает внимание на этого лузера?... Один из соучредителей первой в России товарной биржи — «Алиса», -----не стал миллирдером,оказался лузером ))
13:44:39 15-05-2026
Надо намазаться поярче.. пусть его коребит сильнее.
13:57:32 15-05-2026
Что у человека в голове....
14:04:17 15-05-2026
бытие рождает сознание.
...........
в нашей школе, девушки 14-16 лет выглядели как "элитные п."
14:12:48 15-05-2026
Осспидя. Оно еще живо? И почему оно курлыкает в богомерзком интернетике, а не пишет на бересте согласно собственным принципам?
14:13:13 15-05-2026
Хотелось бы глянуть на его выпускное фото и фото его одноклассниц.
А то походу сам с ирокезом был молодой.
15:44:06 15-05-2026
в чём-то он всё-таки прав!...
15:52:00 15-05-2026
Стерлигов совсем одичал - не в курсях за феминитивы
16:00:40 15-05-2026
грубо конечно, но он прав!
17:16:36 15-05-2026
Приблизительно, так и выглядела Святая инквизиция....Будь у него больше власти всех бы запытал, сжег на костре, а денюжку жертв положил бы себе в кармашек.
02:53:08 16-05-2026
Привет. Когда начинает булькать "шоколад" у читателей, это значит, что кто-то сказал правду. А если по делу, то ситуация намного хуже, современные косметические средства уже давно изготавливаются из химии, ничего натурального там нет, причём химия самая "ядовитая". Что бы убедиться в этом не надо проводить всякие экспертизы, просто не врите себе, ведь после применения косметики кожа на лице приходит в себя не меньше недели, а те, кто постоянно пользуются косметикой, после 35 лет выглядят без неё так, как говорила Чурикова, что можно сниматься в роли Бабы-Яги без грима. Так что, Стерлигов бьётся за ваше здоровье больше, чем вы сами. Ему надо сказать спасибо, вместо оскорблений, но женская логика сурова, мало того, что правда для них является самым большим оскорблением, так они ещё не хотят думать даже о завтрашнем дне, лишь бы сегодня, сейчас схватить что-нибудь пожирней и потолще, а потом разберёмся. Что поделать, в этом случае хочется пожелать им попутного ветра в горбатую спину.