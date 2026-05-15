Герман Стерлигов раскритиковал выпускниц за яркий макияж и назвал их "папуасами"

Предприниматель заявил, что вульгарный вид школьниц свидетельствует о духовном упадке

15 мая 2026, 13:33, ИА Амител

Герман Стерлигов / Фото: соцсети предпринимателя

Предприниматель Герман Стерлигов в беседе с "Абзацем" резко высказался о современных выпускницах, которые делают яркий макияж на школьный бал. По его мнению, такое поведение — признак духовного упадка.

«Можно только пожалеть тех девочек. Вернее, не девочек, а шлюх. Внешнее проявление этого безбожного скотства — это вид папуасов, раскрашенных, обколотых наколками различными, в серьгах и в пирсинге», — заявил Стерлигов.

Особое внимание предприниматель также уделил составу современных косметических средств. Он утверждает, что индустрия красоты использует в производстве продукции биологические материалы, полученные в результате абортов.