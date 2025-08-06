Стерлигов заявил о скором открытии "невольничьего рынка" в своей слободе

По мнению предпринимателя — это радикальное решение кадровой проблемы

06 августа 2025, 18:35, ИА Амител

Герман Стерлигов в 2018 году / Михаил Терещенко / ТАСС

Скандально известный предприниматель Герман Стерлигов анонсировал открытие "невольничьего рынка" в своей Слободе. Соответствующее объявление появилось в его Telegram-канале.

По словам Стерлигова, работу "рынок" начнет 29-30 августа на большой ремесленной выставке.

«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» – добавил он.

Отметим, в России, согласно действующим положениям Уголовного кодекса, обращение и использование людей в рабстве, а также торговля ими запрещена. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.