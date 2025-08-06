Стерлигов заявил о скором открытии "невольничьего рынка" в своей слободе
По мнению предпринимателя — это радикальное решение кадровой проблемы
06 августа 2025, 18:35, ИА Амител
Герман Стерлигов в 2018 году / Михаил Терещенко / ТАСС
Скандально известный предприниматель Герман Стерлигов анонсировал открытие "невольничьего рынка" в своей Слободе. Соответствующее объявление появилось в его Telegram-канале.
По словам Стерлигова, работу "рынок" начнет 29-30 августа на большой ремесленной выставке.
«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» – добавил он.
Отметим, в России, согласно действующим положениям Уголовного кодекса, обращение и использование людей в рабстве, а также торговля ими запрещена. Такие деяния наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.
19:54:24 06-08-2025
Ну, так-то, после этого или в дурдом или в тюрягу за торговлю людьми. Само рабство никто, конечно, не отменял, но вот купля-продажа "живого товара" запрещена.
19:58:24 06-08-2025
Не помню статью, но за это лет до 15 светит. Может там его место, но может быть и в дурке)
21:21:55 06-08-2025
На самом деле давно всё к этому идёт, мы просто боимся признаться себе
23:10:02 06-08-2025
Просто человек называет вещи своими именами и всё. По факту большинство в рабстве. Работаем на богатого частника на одной работе годами, десятилетиями. Платит он мало, чтобы с голоду не померли, да на ипотеку чтобы хватило.
08:29:50 07-08-2025
герку когда в дурку определят?
он же не вменяемый
11:28:16 07-08-2025
А может гений. Все гении слегка, или не слегка, того. Запасаемся попкорном, чем закончится