В барнаульском поселке потушили пожар на площади 800 "квадратов"

Рядом с Затоном горела трава

10 апреля 2025, 22:45, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

Барнаульские пожарные потушили горящую траву в районе поселка Затон. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Трава вспыхнула возле садоводства "Речник", появилась угроза перехода огня на здания.

"Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. В тушении были задействованы 22 пожарных на пяти единицах техники", – говорится в сообщении.

Напомним, в Барнауле приступили к противопожарной опашке территорий. Эти работы стартовали 9 апреля в селе Гоньба Ленинского района.

Отмечается, что в зону риска перехода лесных пожаров попадает 12 населенных пунктов Барнаула, одна городская территория, шесть учреждений летнего отдыха детей и семь СНТ. А к зоне риска перехода ландшафтных пожаров относится 16 населенных пунктов и пять городских территорий.

До этого в Алтайском крае стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. С 7 апреля особый режим начал действовать в шести районах края.