В барнаульском поселке потушили пожар на площади 800 "квадратов"
Рядом с Затоном горела трава
10 апреля 2025, 22:45, ИА Амител
Барнаульские пожарные потушили горящую траву в районе поселка Затон. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Трава вспыхнула возле садоводства "Речник", появилась угроза перехода огня на здания.
"Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. В тушении были задействованы 22 пожарных на пяти единицах техники", – говорится в сообщении.
Напомним, в Барнауле приступили к противопожарной опашке территорий. Эти работы стартовали 9 апреля в селе Гоньба Ленинского района.
Отмечается, что в зону риска перехода лесных пожаров попадает 12 населенных пунктов Барнаула, одна городская территория, шесть учреждений летнего отдыха детей и семь СНТ. А к зоне риска перехода ландшафтных пожаров относится 16 населенных пунктов и пять городских территорий.
До этого в Алтайском крае стартовал пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Виктор Томенко. С 7 апреля особый режим начал действовать в шести районах края.
08:42:41 11-04-2025
0.08 га.
Достаточно с запасом 2 с ранцевыми огнетушителями.
Тренинг видимо.
10:02:51 11-04-2025
опять актриса подожгла?