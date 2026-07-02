Брайан Мэй похвалил барнаульца за отличное исполнение

02 июля 2026, 11:37, ИА Амител

Барнаульский гитарист Андрей Ашкинадзе разместил в соцсетях видео, где исполняет соло Брайана Мэя из песни I was born to love you группы Queen. Его увидел британский рок-музыкант, гитарист "квинов" Брайан Мэй.

Музыкант написал эмоциональное: "Beautiful done Andy!!! You got the feel!!!" ("Отлично исполнено, Андрей!!! Ты прочувствовал как надо!!!")

В ответ Андрей написал, что потерял дар речи от комментария кумира, и рассказал, что именно Мэй вдохновили его взять в руки гитару и стать тем, кем он стал сейчас.

Гитарист группы Queen восхитился игрой барнаульского музыканта

Андрей Ашкинадзе — преподаватель английского языка в барнаульской школе, гитарист группы "Фогель&Ко", мультиинструменталист.

Кстати, 4 июля группа "Фогель&Ко" выступит на фестивале "Снова в СССР" на "Бирюзовой Катуни".