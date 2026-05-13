Новосибирец три года играет на гитаре в метро и зарабатывает 2 тыс. рублей за выступление

Вдохновившись игрой вожатой на гитаре, Алексей Ширшов сам освоил инструмент и уже три года выступает в переходе станции "Красный проспект"

13 мая 2026, 14:14, ИА Амител

Алексей Ширшов / Фото: "КП-Новосибирск"

Алексей Ширшов уже три года выступает перед пассажирами новосибирского метро. Молодой музыкант — самоучка, пишет "КП-Новосибирск".

Интерес к игре на гитаре появился у него еще в детстве, когда он был в лагере и увидел, как вожатая играет на инструменте.

«Меня это зацепило. Она дала пару уроков, а дальше я уже сам разбирался», — рассказал Алексей в беседе с изданием.

Чтобы получить право выступать в метро, Алексею пришлось оформить разрешение. Он написал заявление в свободной форме на имя руководителя метрополитена — его рассматривали около месяца, после чего музыканту разрешили играть.

При этом условия выступления строго регламентированы. За Алексеем закреплено конкретное место — переход на станции "Красный проспект" — и определенное время. По его словам, он играет по четным числам с 13:00 до 16:00. Такое расписание назначили в управлении метрополитена: это позволяет избежать выступлений в час пик и не мешать проходу пассажиров.

Музыкант поделился и информацией о заработке. По словам гитариста, в среднем за трехчасовое выступление ему удается получить около двух тысяч рублей, но сумма может варьироваться. Самый крупный донат Алексей получил в День медика. Тогда двое прохожих оставили ему сразу две купюры по пять тысяч. По признанию музыканта, тогда он был очень удивлен. Ранее сообщалось, что барнаульские музыканты выступили на Первом канале.