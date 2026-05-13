Новосибирец три года играет на гитаре в метро и зарабатывает 2 тыс. рублей за выступление
Вдохновившись игрой вожатой на гитаре, Алексей Ширшов сам освоил инструмент и уже три года выступает в переходе станции "Красный проспект"
13 мая 2026, 14:14, ИА Амител
Алексей Ширшов уже три года выступает перед пассажирами новосибирского метро. Молодой музыкант — самоучка, пишет "КП-Новосибирск".
Интерес к игре на гитаре появился у него еще в детстве, когда он был в лагере и увидел, как вожатая играет на инструменте.
«Меня это зацепило. Она дала пару уроков, а дальше я уже сам разбирался», — рассказал Алексей в беседе с изданием.
Чтобы получить право выступать в метро, Алексею пришлось оформить разрешение. Он написал заявление в свободной форме на имя руководителя метрополитена — его рассматривали около месяца, после чего музыканту разрешили играть.
При этом условия выступления строго регламентированы. За Алексеем закреплено конкретное место — переход на станции "Красный проспект" — и определенное время. По его словам, он играет по четным числам с 13:00 до 16:00. Такое расписание назначили в управлении метрополитена: это позволяет избежать выступлений в час пик и не мешать проходу пассажиров.
Музыкант поделился и информацией о заработке. По словам гитариста, в среднем за трехчасовое выступление ему удается получить около двух тысяч рублей, но сумма может варьироваться. Самый крупный донат Алексей получил в День медика. Тогда двое прохожих оставили ему сразу две купюры по пять тысяч. По признанию музыканта, тогда он был очень удивлен. Ранее сообщалось, что барнаульские музыканты выступили на Первом канале.
14:23:26 13-05-2026
Дайте его ИНН, проверю сколько налогов он заплатил. Если нисколько - будет в зиндане играть лет пять.
14:30:06 13-05-2026
Налоги платит?
15:24:31 13-05-2026
Ну если находятся те, кто это слушает и платит, то почему нет?)
15:56:18 13-05-2026
Гость (15:24:31 13-05-2026) Ну если находятся те, кто это слушает и платит, то почему не... Ему платят, чтобы не играл, скорее всего