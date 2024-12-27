Глава алтайского пищепрома рассказал, что будет с ценами на продукты в регионе

В том числе на яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян

27 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Магазин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтае цены на основные продукты останутся на прежнем уровне. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом заявил Александр Большаков, начальник регионального пищепрома, на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года.

По словам чиновника, сливочного масла, которое из-за дефицита поднялось в цене, в регионе достаточно: в крае производится нужное количество молочной продукции. Нехватки не будет еще и потому, что конкуренцию местным производителям составляют товары из других регионов страны.

"Рынок масла сливочного высококонкурентен. Почему? Потому что на полках магазинов представлена не только алтайская продукция – она со всей России. По крупным и средним городам запас соответствует уровню прошлого года, где-то – полторы тысячи тонн. А всего у нас 63 предприятия молочной промышленности вырабатывают молоко. По сырам мы прирастаем, по маслу идем на уровне прошлого года производства. Почему? Потому что масло – это тот продукт, который производится исходя из спроса тех же торговых сетей, спроса рынка", – заявил Большаков.

Начальник Алтайпищепрома подчеркнул, что высокая конкуренция будет сдерживать рост цен. В том числе и на такие продукты, как яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян.

"В этом году Алтайский край по производству яиц прирастет. Поэтому дефицита либо предпосылок для роста цены я не вижу. Если только будут торговые наценки более повышаться, но это не мои компетенции, к сожалению. И по мясу куриному также Алтайский край в этом году прирастет. "Алтайский бройлер" есть, в любом его магазине торгуется, поэтому тоже предпосылок к какому-либо дефициту там, либо росту цены я тоже не вижу", – сказал он.

Сахар, как и названые продукты, столь необходимые для новогоднего стола, тоже пока в достатке. Его производство на предприятиях Алтайского края остается на прежнем уровне: сахарную свеклу перерабатывают по 6 тыс. тонн в сутки. По словам Большакова, производители планируют наращивать объемы производства. Однако на ценах все это не отразится. Продукция, которую произведут "сверх" нужного для местного рынка, будет перенаправлена на экспорт, и уровень конкуренции в крае не изменится.