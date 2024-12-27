НОВОСТИБизнес

Глава алтайского пищепрома рассказал, что будет с ценами на продукты в регионе

В том числе на яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян

27 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Магазин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Магазин в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Алтае цены на основные продукты останутся на прежнем уровне. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом заявил Александр Большаков, начальник регионального пищепрома, на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года.

По словам чиновника, сливочного масла, которое из-за дефицита поднялось в цене, в регионе достаточно: в крае производится нужное количество молочной продукции. Нехватки не будет еще и потому, что конкуренцию местным производителям составляют товары из других регионов страны.

"Рынок масла сливочного высококонкурентен. Почему? Потому что на полках магазинов представлена не только алтайская продукция – она со всей России. По крупным и средним городам запас соответствует уровню прошлого года, где-то – полторы тысячи тонн. А всего у нас 63 предприятия молочной промышленности вырабатывают молоко. По сырам мы прирастаем, по маслу идем на уровне прошлого года производства. Почему? Потому что масло – это тот продукт, который производится исходя из спроса тех же торговых сетей, спроса рынка", – заявил Большаков.

Начальник Алтайпищепрома подчеркнул, что высокая конкуренция будет сдерживать рост цен. В том числе и на такие продукты, как яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян. 

"В этом году Алтайский край по производству яиц прирастет. Поэтому дефицита либо предпосылок для роста цены я не вижу. Если только будут торговые наценки более повышаться, но это не мои компетенции, к сожалению. И по мясу куриному также Алтайский край в этом году прирастет. "Алтайский бройлер" есть, в любом его магазине торгуется, поэтому тоже предпосылок к какому-либо дефициту там, либо росту цены я тоже не вижу", – сказал он.

Сахар, как и названые продукты, столь необходимые для новогоднего стола, тоже пока в достатке. Его производство на предприятиях Алтайского края остается на прежнем уровне: сахарную свеклу перерабатывают по 6 тыс. тонн в сутки. По словам Большакова, производители планируют наращивать объемы производства. Однако на ценах все это не отразится. Продукция, которую произведут "сверх" нужного для местного рынка, будет перенаправлена на экспорт, и уровень конкуренции в крае не изменится.

Масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Цены на масло в Алтайском крае за год выросли более чем на 30%

Стоимость продовольственных товаров по итогам ноября увеличилась на 9,1%
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Алтайский край цены бизнес Мнения экспертов Продукты

Комментарии 12

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Кхм...

07:07:13 27-12-2024

"На уровне прошлого года..."

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...(С)

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Иван

07:14:26 27-12-2024

Значит все подорожает

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Гость

13:16:15 27-12-2024

Иван (07:14:26 27-12-2024) Значит все подорожает ... Куда картофелю/яйцам/курятине еще дорожать???????????????????

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Гость

07:16:13 27-12-2024

Дефицита, может, и не будет. А куда стремятся цены? В какую высь небесную?

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Сергей

07:58:42 27-12-2024

Коров повсеместно вырезают, а по молочке прирост, интересно откуда столько молока🧐

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Гость

09:31:56 27-12-2024

Сергей (07:58:42 27-12-2024) Коров повсеместно вырезают, а по молочке прирост, интересно ... По говядине тоже прирост, судя по магазинам. Только ценник ого-го.

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Гость

10:15:26 27-12-2024

Цены вырастут, а вот сам Большаков увы нет

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Акакий

10:17:18 27-12-2024

Можно предположить ,что и дальше цены будут расти на всё ежечасно.Всего производим много,экспортируем тоже немало,а вот для своих ,цены не снижаем а повышаем.Вот такая политика ,вот такая забота.А ещё критиковали советское прошлое.А нынешнее куда годится?

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Лука

14:51:24 27-12-2024

Если цены поднимутся-я на рельсы лягу.
Да-да, слыхали уже...

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Элен без ребят

15:06:49 27-12-2024

вчера в Ленте видела огурцы и они стоят дороже мяса.

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Гость

15:57:11 27-12-2024

кого там что шокировало? ну повышайте свои прайсы и дальше живите, что раздувать-то? сначала выбирали капстрой, потом ноют и шокируются.

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Афиноген

10:41:39 28-12-2024

Гость (15:57:11 27-12-2024) кого там что шокировало? ну повышайте свои прайсы и дальше ж... Кто и когда его выбирал?

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