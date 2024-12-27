Глава алтайского пищепрома рассказал, что будет с ценами на продукты в регионе
В том числе на яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян
27 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
На Алтае цены на основные продукты останутся на прежнем уровне. Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, об этом заявил Александр Большаков, начальник регионального пищепрома, на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года.
По словам чиновника, сливочного масла, которое из-за дефицита поднялось в цене, в регионе достаточно: в крае производится нужное количество молочной продукции. Нехватки не будет еще и потому, что конкуренцию местным производителям составляют товары из других регионов страны.
"Рынок масла сливочного высококонкурентен. Почему? Потому что на полках магазинов представлена не только алтайская продукция – она со всей России. По крупным и средним городам запас соответствует уровню прошлого года, где-то – полторы тысячи тонн. А всего у нас 63 предприятия молочной промышленности вырабатывают молоко. По сырам мы прирастаем, по маслу идем на уровне прошлого года производства. Почему? Потому что масло – это тот продукт, который производится исходя из спроса тех же торговых сетей, спроса рынка", – заявил Большаков.
Начальник Алтайпищепрома подчеркнул, что высокая конкуренция будет сдерживать рост цен. В том числе и на такие продукты, как яйцо и куриное мясо, ценники на которые еще недавно шокировали россиян.
"В этом году Алтайский край по производству яиц прирастет. Поэтому дефицита либо предпосылок для роста цены я не вижу. Если только будут торговые наценки более повышаться, но это не мои компетенции, к сожалению. И по мясу куриному также Алтайский край в этом году прирастет. "Алтайский бройлер" есть, в любом его магазине торгуется, поэтому тоже предпосылок к какому-либо дефициту там, либо росту цены я тоже не вижу", – сказал он.
Сахар, как и названые продукты, столь необходимые для новогоднего стола, тоже пока в достатке. Его производство на предприятиях Алтайского края остается на прежнем уровне: сахарную свеклу перерабатывают по 6 тыс. тонн в сутки. По словам Большакова, производители планируют наращивать объемы производства. Однако на ценах все это не отразится. Продукция, которую произведут "сверх" нужного для местного рынка, будет перенаправлена на экспорт, и уровень конкуренции в крае не изменится.
07:07:13 27-12-2024
"На уровне прошлого года..."
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники...(С)
07:14:26 27-12-2024
Значит все подорожает
13:16:15 27-12-2024
Иван (07:14:26 27-12-2024) Значит все подорожает ... Куда картофелю/яйцам/курятине еще дорожать???????????????????
07:16:13 27-12-2024
Дефицита, может, и не будет. А куда стремятся цены? В какую высь небесную?
07:58:42 27-12-2024
Коров повсеместно вырезают, а по молочке прирост, интересно откуда столько молока🧐
09:31:56 27-12-2024
Сергей (07:58:42 27-12-2024) Коров повсеместно вырезают, а по молочке прирост, интересно ... По говядине тоже прирост, судя по магазинам. Только ценник ого-го.
10:15:26 27-12-2024
Цены вырастут, а вот сам Большаков увы нет
10:17:18 27-12-2024
Можно предположить ,что и дальше цены будут расти на всё ежечасно.Всего производим много,экспортируем тоже немало,а вот для своих ,цены не снижаем а повышаем.Вот такая политика ,вот такая забота.А ещё критиковали советское прошлое.А нынешнее куда годится?
14:51:24 27-12-2024
Если цены поднимутся-я на рельсы лягу.
Да-да, слыхали уже...
15:06:49 27-12-2024
вчера в Ленте видела огурцы и они стоят дороже мяса.
15:57:11 27-12-2024
кого там что шокировало? ну повышайте свои прайсы и дальше живите, что раздувать-то? сначала выбирали капстрой, потом ноют и шокируются.
10:41:39 28-12-2024
Гость (15:57:11 27-12-2024) кого там что шокировало? ну повышайте свои прайсы и дальше ж... Кто и когда его выбирал?