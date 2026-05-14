Глава АвтоВАЗа допустил создание беспилотного автомобиля

Элементы беспилотности присутствуют даже в сегодняшних машинах компании, отметил Максим Соколов

14 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Автомобиль в темноте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава компании, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами ADAS — системами помощи водителю, приближающимися к уровню автономности.

«Они (элементы беспилотности. — Прим. ред.) уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах», — сказал Соколов.

Ранее в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили. Речь идет о модели, при которой клиент не покупает машину, а фактически берет ее в долгосрочную аренду с ежемесячной оплатой. В компании подтвердили, что подобный вариант сейчас просчитывается, однако окончательное решение пока не принято.