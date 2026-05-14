Глава АвтоВАЗа допустил создание беспилотного автомобиля
Элементы беспилотности присутствуют даже в сегодняшних машинах компании, отметил Максим Соколов
14 мая 2026, 23:06, ИА Амител
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем. Его слова приводит ТАСС.
Как отметил глава компании, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами ADAS — системами помощи водителю, приближающимися к уровню автономности.
«Они (элементы беспилотности. — Прим. ред.) уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах», — сказал Соколов.
Ранее в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили. Речь идет о модели, при которой клиент не покупает машину, а фактически берет ее в долгосрочную аренду с ежемесячной оплатой. В компании подтвердили, что подобный вариант сейчас просчитывается, однако окончательное решение пока не принято.
23:20:32 14-05-2026
тут или плакать , или рофлить или посмеяться ...
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Беспилотник от "Дважды Автомобильного завода"- ты его заводишь и он сам куда-то едет.
00:16:04 15-05-2026
Элементы беспилотности-это у них,когда ВАЗ становиться полностью не управляемый?
01:29:57 15-05-2026
Скажите им, что пустить машину с горки это не беспилотный автомобиль (с)
05:51:18 15-05-2026
Раздавайте уже АВТОВАЗ бесплатно. Пусть лохи ездят на них, а остальные на новых китайских авто.
10:53:14 15-05-2026
Гость (05:51:18 15-05-2026) Раздавайте уже АВТОВАЗ бесплатно. Пусть лохи ездят на них,... ну вы наверно в своей жизни сделали что-то потрясающее, что дает вам право критиковать тех кто что-то делает.
06:25:45 15-05-2026
когда начнутся продажи недорого современного народного русского автомобиля?
пошире и комфортабельней,, Нивы".
5 дверей, 4 вд, клиренс 220-230,двигатель 140 л.с.
и цена не дороже,, гранты кросс универсал".
примерно, как,, додж нитро", но на механике.
07:10:06 15-05-2026
Ваз, можно остановиться? "Можно, а зачем"))
08:27:16 15-05-2026
Скоро на всех дорогах страны: автотазы начнут охоту за пешеходами)
09:41:39 15-05-2026
А зачем?
11:02:16 15-05-2026
У нас почему-то национальная черта недооценивать самих себя. Как раки в ведре не дают друг другу вылезти, так и мы хейтим любое начинание.
14:02:02 15-05-2026
Глава АвтоВАЗа бухает сильно)