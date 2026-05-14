НОВОСТИБизнес

Глава АвтоВАЗа допустил создание беспилотного автомобиля

Элементы беспилотности присутствуют даже в сегодняшних машинах компании, отметил Максим Соколов

14 мая 2026, 23:06, ИА Амител

Автомобиль в темноте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Автомобиль в темноте / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания не исключает создания беспилотного автомобиля в будущем. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил глава компании, весь мир движется в сторону беспилотных технологий, и даже компактные автомобили, которые выпускает АвтоВАЗ, уже оснащены элементами ADAS — системами помощи водителю, приближающимися к уровню автономности.

«Они (элементы беспилотности. — Прим. ред.) уже присутствуют даже в наших сегодняшних машинах», — сказал Соколов.

Ранее в АвтоВАЗе задумались о платной подписке на автомобили. Речь идет о модели, при которой клиент не покупает машину, а фактически берет ее в долгосрочную аренду с ежемесячной оплатой. В компании подтвердили, что подобный вариант сейчас просчитывается, однако окончательное решение пока не принято.

Россия Авто
       

Комментарии 11

Avatar Picture
Шинник

23:20:32 14-05-2026

тут или плакать , или рофлить или посмеяться ...
..............................

Беспилотник от "Дважды Автомобильного завода"- ты его заводишь и он сам куда-то едет.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:16:04 15-05-2026

Элементы беспилотности-это у них,когда ВАЗ становиться полностью не управляемый?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:29:57 15-05-2026

Скажите им, что пустить машину с горки это не беспилотный автомобиль (с)

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:51:18 15-05-2026

Раздавайте уже АВТОВАЗ бесплатно. Пусть лохи ездят на них, а остальные на новых китайских авто.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:14 15-05-2026

Гость (05:51:18 15-05-2026) Раздавайте уже АВТОВАЗ бесплатно. Пусть лохи ездят на них,... ну вы наверно в своей жизни сделали что-то потрясающее, что дает вам право критиковать тех кто что-то делает.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2106/калина/нива

06:25:45 15-05-2026

когда начнутся продажи недорого современного народного русского автомобиля?
пошире и комфортабельней,, Нивы".
5 дверей, 4 вд, клиренс 220-230,двигатель 140 л.с.
и цена не дороже,, гранты кросс универсал".
примерно, как,, додж нитро", но на механике.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:10:06 15-05-2026

Ваз, можно остановиться? "Можно, а зачем"))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:16 15-05-2026

Скоро на всех дорогах страны: автотазы начнут охоту за пешеходами)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:39 15-05-2026

А зачем?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:16 15-05-2026

У нас почему-то национальная черта недооценивать самих себя. Как раки в ведре не дают друг другу вылезти, так и мы хейтим любое начинание.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:02 15-05-2026

Глава АвтоВАЗа бухает сильно)

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров